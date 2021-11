Reporter: Ce presupune, mai exact, conceptul IMMUNE Building Standard?

Ştefan Tudos: IMMUNE Building Standard este un standard iniţiat de Genesis Property pentru a contribui la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului. Creat împreună cu o echipă internaţională de specialişti din mai multe domenii, IMMUNE a fost gândit nu doar pentru a atenua efectele pandemiei din prezent, dar şi pentru a face faţă provocărilor din viitor.

Standardul are la bază măsuri aplicate de regulă în spitale şi clinici, adaptate pentru a putea fi implementate la orice tip de spaţiu interior, indiferent că vorbim de birouri, depozite şi spaţii industriale, clădiri rezidenţiale şi chiar hoteluri sau şcoli. IMMUNE presupune un set vast de măsuri, care vizează îmbunătăţirea în principal a calităţii aerului şi apei şi se bazează pe o investiţie în Healthy by Design System (HbDS), un sistem care încorporează o reţea de senzori şi tehnologii pentru creşterea imunităţii unei clădiri.

Aceştia măsoară parametrii mediului interior, cum ar fi aerul, umiditatea, temperatura sau nivelul de CO2. Datele sunt colectate în timp real şi permit operatorului clădirii să verifice şi să ajusteze parametrii la un nivel sustenabil, oferind ocupanţilor spaţiul şi încrederea necesară pentru o experienţă de viaţă sănătoasă. Fiecare clădire certificată IMMUNE încorporează tehnologii avansate, echipamente specializate şi personal dedicat, un IMMUNE Steward, pentru a gestiona operaţiunile şi parametrii de sănătate ai clădirii, conform recomandărilor din standard.

Build Green, un evaluator de clădiri independent şi autorizat, gestionează procesul de evaluare şi recomandă certificarea IMMUNE a unei proprietăţi cu una dintre cele trei etichete: Puternic (3 stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).

Reporter: Când şi în ce mod a fost aplicat la birouri şi care au fost efectele/feedbackul?

Ştefan Tudos: Imediat după lansare, ne-am bucurat de un interes de colaborare din partea mai multor entităţi profesionale globale din domenii precum consultanţă, dezvoltare imobiliară, arhitectură, tehnologie şi facility management din SUA, Europa, UAE şi Asia. Woods Bagot, Mace, Cushman & Wakefield Mexico sunt doar cateva dintre companiile globale cu care colaborăm pentru dezvoltarea continuă a standardului.

În prezent, există deja cinci clădiri certificate IMMUNE, dintre care trei sunt clădiri de birouri, o fabrică, iar cel mai recent am extins şi adaptat standardul şi pentru sectorul rezidenţial, acordând prima certificare pentru o clădire rezidenţială de lux din Londra. Cel mai înalt nivel - Rezilient (5 stele) - a fost obţinut de clădirea H3 din West Gate Business District, deţinută de noi, la Genesis Property.

Efectele au fost legate de creşterea nivelului de siguranţă pentru oamenii care lucrează, vizitează sau locuiesc în spaţiile respective. Însă, mai presus de toate, cel mai important obiectiv atins de noi a fost recâştigarea încrederii oamenilor în spaţiile interioare în care îşi petrec cea mai mare parte a timpului. Obiectivul nostru principal nu mai este să construim clădiri, ci să clădim încredere.

Reporter: Care sunt paşii aplicării acestui concept în zona rezidenţială şi unde, mai exact, va fi aplicat?

Ştefan Tudos: Paşii aplicării măsurilor în cazul unei clădiri rezidenţiale sunt aceiaşi ca în cazul celorlalte spaţii. Există un set de 135 de măsuri, care vizează o serie largă de aspecte în cazul oricărui spaţiu interior. Setul de măsuri a fost gândit astfel încât să fie adaptat şi aplicat în principal spaţiilor comune, indiferent de vechimea clădirii.

De exemplu, în cazul One Palace Place, administrată de Navana Property Group şi prima clădire rezidenţială IMMUNE, căile de intrare şi de ieşire au fost fie reconfigurate, fie dotate cu sisteme touchless, pentru o siguranţă sporită. În acelaşi timp, clădirea beneficiază acum de o igienizare îmbunătăţită a zonelor de contact şi de trecere, cum ar fi intrarea principală, lifturile, scările şi mânerele uşilor. În plus, la intrarea principală şi în holurile lifturilor de la fiecare etaj au fost instalate sisteme automate pentru dezinfectarea mâinilor. Echipa care se ocupă de administrarea clădirii şi stewardul dedicat IMMUNE au beneficiat de training suplimentar, de echipamente de protecţie PPE şi de protocoale de curăţare în profunzime a zonelor destinate personalului. Navana Property Group şi-a aliniat, totodată, politicile operaţionale la standardul IMMUNE, atât la nivel corporate, cât şi pentru rezidenţi, vizitatori şi contractori, în special în ariile care vizează continuitatea activităţii şi bunăstarea oamenilor.

Reporter: Ce asteptări aveţi în urma implementării acestui concept?

Ştefan Tudos: Aşteptările noastre în urma implementării măsurilor recomandate de IMMUNE sunt legate, în primul rând, de protecţia clădirilor din punct de vedere sanitar pentru atunci când oamenii se vor întoarce la birou. În al doilea rând, recâştigarea încrederii angajaţilor în spaţiile lor de lucru este esenţială pentru a implementa sistemul de lucru hibrid.

Un sistem de lucru hibrid, care presupune un echilibru între lucrul de acasă şi cel de la birou, este crucial pentru menţinerea unui balans între viaţa personală şi cea profesională. Cel puţin aşa reiese chiar din spusele angajaţilor chestionaţi de noi, în urma unor sondaje de opinie comandate de Genesis Property. Cei mai mulţi dintre ei îşi doresc ca biroul să rămână extrem de important în viitor şi văd o transformare a acestuia într-o adevărată platformă care să susţină o dezvoltare armonioasă a celor aflaţi la început de carieră şi nu numai. Fără un spaţiu de socializare şi colaborare, nu putem avea profesionişti în multe domenii de activitate, de aceea rolul spaţiilor de lucru sigure şi confortabile a devenit mai important ca niciodată.

Reporter: Cum reuşiţi să treceti prin perioada de criză şi ce alte strategii abordaţi în această perioadă?

Ştefan Tudos: Această pandemie a reprezentat un test pentru întreaga lumea şi a scos în evidenţă importanţa unei echipe solide. O astfel de echipă, capabilă să ia decizii rapide şi eficiente în condiţii delicate, sub presiune, se construieşte în timp. Noi, la Genesis Property, am avut mereu grijă să avem o astfel de echipă, capabilă să construiască relaţii solide, bazate pe încredere, cu clienţii şi furnizorii.

În această perioadă, comunicarea transparentă cu partenerii este esenţială. Orice organizaţie trebuie să aibă oameni capabili să se aşeze la masa negocierilor şi, împreună cu aceştia, să găsească cele mai bune soluţii pentru toată lumea. Numai în acest fel, prin discuţii sincere şi găsirea unor soluţii de tip win-win, putem depăşi cu succes conjuncturi nefavorabile.

Reporter: Ce investiţii aveţi în vedere până la finalul anului?

Ştefan Tudos: În acest an, prioritatea rămâne promovarea valorilor şi misiunii standardului IMMUNE: crearea de spaţii sănătoase care contribuie la protejarea sănătăţii oamenilor, recâştigarea încrederii şi transformarea spaţiilor interioare pentru a crea clădirile sănătoase ale viitorului. Acest din urmă obiectiv este unul mai complex şi face referire la transformarea spaţiilor de lucru în platforme de colaborare şi socializare, care să asigure un echilibru extrem de important între viaţa personală şi cea profesională. În următorii ani avem în plan să continuăm certificarea cât mai multor clădiri cu standardul IMMUNE.

Reporter: Cum vedeţi piaţa imobiliară în următoarea perioadă?

Ştefan Tudos: Evoluţia pieţei imobiliare este strâns legată de cea a economiei în ansamblu. Toate datele ne arată că economia României a evoluat foarte bine în acest an, iar cele mai multe estimări vorbesc despre o creştere economică de peste 7% în acest an.

În aceste condiţii, este firesc ca odată ce ne apropiem de perioada post-pandemică, piaţa imobiliară să rămână stabilă cu o uşoară tendinţă de creştere pe toate sectoarele, inclusiv în ceea ce priveşte birourile de clasă A, unde este activă Genesis Property. Nu vedem niciun motiv pentru care, pe termen mediu, cererea de birouri de calitate să scadă, mai ales dacă ţinem cont de regulile care prevăd o distanţare mai mare între angajaţi şi de creşterea economică pe care o anticipăm. În acest context, chiar şi în sistemul hibrid de lucru, care, din discuţiile pe care le avem cu companiile multinaţionale, va presupune prezenţa la birou în medie cel puţin 3 zile pe săptămână, nevoia de spaţii de birouri va rămâne stabilă. Totodată, este de menţionat faptul că un spaţiu de birou premium, amenajat conform celor mai noi standarde de siguranţă sanitară şi cu dotări multiple şi actuale, a devenit un factor de departajare între companii, în cazul specialiştilor care sunt "vânaţi".

Reporter: Care este evoluţia acesteia la aproape doi ani de criză sanitară?

Ştefan Tudos: Piaţa imobiliară a fost, anul trecut, afectată de pandemie, la nivel global, aşa cum era de aşteptat şi cum s-a întâmplat şi cu multe alte sectoare economice. Însă, în 2021, odată ce efectele pandemiei au fost mult atenuate, întreaga economie globală a început să-şi revină şi, odată cu ea, şi piaţa imobiliară a revenit la viaţă.

În cazul birourilor, deşi au existat multe semne de întrebare în ceea ce priveşte nevoia reală de spaţii, pandemia a scos în evidenţă tocmai importanţa foarte mare a acestora în menţinerea unui echilibru emoţional. Statul în casă o lungă perioadă de timp şi lipsa interacţiunilor sociale reale poate reprezenta o sursă de probleme la nivelul întregii societăţi. Mai multe studii au scos în evidenţă faptul că multe persoane au fost afectate de depresie şi lipsa relaţiilor sociale în perioada pandemiei, iar lipsa lucrului de la birou în mod cert a avut aici o contribuţie importantă.

Astfel, anticipăm în perioada post-pandemică o revenire a cererii de spaţii de birouri clasă A, acesta fiind un segment care a fost şi mult mai puţin afectat de pandemie decât alte sectoare.

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)

Genesis Property este unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori de birouri de clasa A din România, având o experienţă de peste 20 de ani în industria imobiliară. Compania deţine şi administrează peste 150.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri de clasa A, în clădirile Novo Park şi West Gate Business District din Bucureşti, ocupate de chiriaşi precum HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens şi Alpha Bank, unde lucrează peste 20.000 de angajaţi.

În 2020, Genesis Property a iniţiat IMMUNE Building Standard, un standard global inovator, care certifică rezilienţa clădirilor la ameninţări pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Prin IMMUNE, compania îşi propune să contribuie sustenabil la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului.

Genesis Property este, de asemenea, dezvoltatorul primului campus studenţesc privat din România, West Gate Studios, şi al unităţii de cazare de 4 stele Studio One Accommodation Suites.

Healthy by Design Building Institute (HDBI) a certificat prima proprietate rezidenţială din lume cu IMMUNE Building Standard. One Palace Place, o clădire rezidenţială de lux din Londra, Marea Britanie, administrată de Navana Property Group, a primit eticheta IMMUNE - Strong, devenind prima proprietate rezidenţială care primeşte această distincţie. Situată în prestigiosul cartier Westminster, One Palace Place dispune de 35 de apartamente private, concierge disponibil 24/7 pentru rezidenţi, alături de o sală de teatru cu 312 locuri, un studio cu 120 de locuri, precum şi un restaurant şi un bar deschis publicului larg.

Obţinerea certificării IMMUNE pentru clădirea rezidenţială deţinută de Navana Property Group este rezultatul implementării cu succes a majorităţii celor 135 de măsuri incluse în IMMUNE Assessment Scoring Index, un instrument de evaluare dezvoltat de Genesis Property, un membru important al European Property Federation şi dezvoltator de birouri de clasa A, conform reprezentnţilor Genesis.

Aceştia arată: "Căile de intrare şi de ieşire ale One Palace Place au fost fie reconfigurate, fie dotate cu sisteme touchless. În acelaşi timp, clădirea beneficiază acum de o igienizare îmbunătăţită a zonelor de contact şi de trecere, cum ar fi intrarea principală, lifturile, scările şi mânerele uşilor, în timp ce la intrarea principală şi în holurile lifturilor de la fiecare etaj au fost instalate sisteme automate pentru dezinfectarea mâinilor".

Echipa care se ocupă de administrarea clădirii şi stewardul dedicat IMMUNE au beneficiat de training suplimentar, de echipamente de protecţie PPE şi de protocoale de curăţare în profunzime a zonelor de relaxare destinate personalului. Navana Property Group şi-a aliniat, totodată, politicile operaţionale la standardul IMMUNE, atât la nivel corporate, cât şi pentru rezidenţi, vizitatori şi contractori, în special în ariile care vizează continuitatea activităţii şi bunăstarea oamenilor.

"Facem acum încă un pas important în călătoria noastră care a început în aprilie 2020, la scurt timp după izbucnirea pandemiei, când am dezvoltat IMMUNE Building Standard ca un proiect de referinţă pentru clădirile sănătoase ale viitorului. Am parcurs un drum lung de atunci şi am valorificat expertiza relevantă dobândită în crearea unor medii construite mai sănătoase în care oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului, fie acasă, fie la locul de muncă. Experienţa noastră cu acest standard inovator şi abordarea vizionară a Navana au condus la prima clădire rezidenţială certificată IMMUNE din lume, deschizând calea pentru casele noastre post-pandemice", a spus Liviu Tudor, fondator al Genesis Property şi preşedinte al European Property Federation.

IMMUNE se bazează pe o investiţie practică în Healthy by Design System (HbDS), care încorporează o reţea de senzori specializaţi care măsoară parametrii mediului interior, cum ar fi aerul, umiditatea, temperatura sau nivelul de CO2. Datele privind performanţa clădirii sunt colectate în timp real, permiţând operatorului clădirii să verifice şi să ajusteze starea clădirii la un nivel de performanţă sustenabil, oferind ocupanţilor spaţiul şi încrederea necesară pentru o experienţă de viaţă sănătoasă. Fiecare clădire certificată IMMUNE încorporează tehnologii avansate, echipamente specializate şi personal dedicat, un IMMUNE Steward, pentru a gestiona operaţiunile şi parametrii de sănătate ai clădirii, conform recomandărilor din standard.

Build Green, un evaluator de clădiri independent şi autorizat şi un contribuitor la dezvoltarea IMMUNE Building Standard, desfăşoară procesul de evaluare şi recomandă certificarea IMMUNE a unei proprietăţi cu una dintre cele trei etichete: Puternic (3 stele), Solid (4 stele) sau Rezilient (5 stele).

"Anul trecut, oamenii au petrecut probabil mai mult timp ca niciodată acasă, dar, în timp ce am asistat la schimbări în modul în care birourile sau magazinele sunt gestionate pentru a menţine oamenii în siguranţă, au existat puţine discuţii despre ce ar trebui să se întâmple într-un cadru multi-rezidenţial. Oamenii doresc mai multă siguranţă, în timp ce învaţă să trăiască cu Covid-19 şi ne pregătim cu toţii pentru posibile focare viitoare. Nu este vorba de a crea spaţii sterile, ci de a face schimbări raţionale de design şi management. Certificarea IMMUNE arată angajamentul nostru, în calitate de administratori profesionişti de proprietăţi şi active, de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne menţine clienţii sănătoşi şi în formă", spune Mark Fitzgerald, managing director al Navana Property Group.