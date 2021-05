JACEK OLCZAK, CEO PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL:"În România sunt aproximativ 5 milioane de fumători şi în jur de 200.000 de utilizatori IQOS"

În România sunt aproximativ 5 milioane de fumători şi în jur de 200.000 de utilizatori IQOS, a afirmat, ieri, Jacek Olczak, noul director general al Phillip Morris International (PMI), în cadrul unei conferinţe de presă. Olczak a declarat că din ce în ce mai multe persoane fac trecerea la tutunul încălzit şi că industria tutunului şi a ţigaretelor clasice se află pe o direcţie ce nu mai poate fi schimbată. Potrivit şefului Phillip Morris, în lume, în prezent, sunt circa 90 de milioane de consumatori de tutun încălzit.

Jacek Olczac a afirmat: "Am lucrat în România la începutul carierei mele (...). Sunt cam 5 milioane de fumători în România, cred că IQOS, astăzi, sunt cam 200.000. Ar putea fi mai mulţi (utilizatori IQOS) dacă (autorităţile) ar fi stabilit o direcţie clară cu privire la reglementări. Sunt şi câţiva activişti anti-tutun care încearcă în mod continuu să se asigure că IQOS este tratat drept produs similar cu ţigaretele, ceea ce este greşit în mod fundamental. Este ca şi cum ai spune că pământul este plat. Câte dovezi mai vrei că nu este aşa?".

Totodată, fiind întrebat ce planuri are compania pentru convingerea pupulaţiei mai în vârstă să facă trecerea la produsul bazat pe încălzirea tutunului, în condiţiile în care în Balcani cel puţin fumatul tradiţional are un fundament solid în cultură şi în obiceiurile populaţiei mai vârstnice, Olczac a declarat: "Pentru consumatorii mai în vârstă, şi aici mă refer în general la toate ţările, este un nivel... Iniţial ai fumători de vârstă medie care adoptă acel produs, poate pentru că este mai uşor să ajungi la ei prin diferite comunicaţii, poate pentru că sunt mai deschişi la inovaţii... Dar şi telefoanele mobile au fost folosite iniţial de o singură categorie demografică şi grup de persoane şi acum au penetrat fiecare grup din societate. Aici se va întâmpla la fel. Dacă mergem în pieţe precum Japonia, Lituania, Polonia, Italia, unde IQOS are o prezenţă substanţială, vedem că persoanele de peste 50 de ani fac de asemenea trecerea la acest produs. Este doar o chestiune de timp. Este într-o anumită măsură o schimbare într-un ritual comportamental, dacă fumezi o ţigaretă versus o ţigară electronică sau un produs care încălzeşte tutunul precum IQOS, dar cred că este doar o chestiune de timp şi odată ce produsul creşte în popularitate în rândul fumătorilor... Mulţi fumători îşi împărtăşesc observaţiile, cum li s-a schimbat viaţa după ce au făcut tranziţia complet de la ţigarete la IQOS, acesta este un alt punct de presiune dacă pot spune aşa pe fumătorii tradiţionali".

Acesta a adăugat că soluţiile şi tehnologia de astăzi, scalabilitatea acestei tehnologii, permite ca problema fumatului să fie rezolvată în orice ţară, la orice nivel de venit din lume.

"Deci nu este vorba de faptul că tehnologia nu este accesibilă sau prea scumpă sau că nu este apreciată şi adoptată de consumatori. Chiar poţi apăsa pe acceleraţie la maximum", a spus directorul general al Phillip Morris International.

Acesta a mai declarat că produsele IQOS, introduse în 2014 în piaţa de larg consum, au 90 de milioane de utilizatori la nivel global şi că ţigaretele clasice nu mai au viitor.

"Pe problema competiţiei, devine ceva mai bine în ultima perioadă, dar acum 5 ani am fost aproape ostracizaţi în industria tutunului. În momentul în care am zis că vrem să trecem complet la ţigarete fără combustie... a fost ca şi cum am fi tras covorul de sub picioarele cuiva şi toată lumea a fost destabilizată. Îmi aduc aminte (...), spuneau că nu suntem serioşi, plănuiau să aştepte să vadă câţi bani suntem dispuşi să investim în această chestiune. Apoi, când şi-au dat seama că investim în acest produs şi că el devine real... suntem şi companie publică deci tot ce facem este transparent. Apoi a fost toată povestea cu consumatorii cărora nu le place acest produs. Deşi avem 90 de milioane de oameni cărora le place produsul şi numărul creşte în fiecare lună şi trimestru. În final, industria şi-a dat seama că direcţia a fost stabilită: de acum înainte, nu putem discuta decât despre când se va întâmpla finalul şi ar fi bine să investească în inovaţie. Şi vedem produse care vin de la toţi competitorii, devin mai bune. Eu cred că cu cât sunt oferite mai multe posibilităţi de produse cu atât este mai bine pentru fumători, deci este evident un grad de competiţie şi se pune presiunea şi pe celelalte companii să facă lucrurile mai bine", a spus Olczak.

Acesta a spus că direcţia pieţei pe care activează Phillip Morris a fost clar stabilită, inclusiv de către utilizatori, şi că această direcţie nu se mai poate schimba: "Din nou, pentru industria ţigaretelor cu combustie, avem branduri fabuloase ca Marlboro, dar cred că putem câştiga şi în noua competiţie. Trebuie să stabileşti nişte ţinte ambiţioase, să pui la muncă resurse multe, să ai oameni buni în companie, să dezvolţi capabilitatea... Văd uneori argumente tactice ce urmăresc doar termenul scurt, din partea industriei. Unii membrii ai industriei spuneau acum câţiva ani că tutunul încălzit nu are niciun viitor comparativ cu tutunul ars şi că este egal cu ţigaretele. Aceeaşi companie care acum câteva luni anunţa că tutunul încălzit va fi principalul focus pentru strategia sa de reducere a riscului. Sunt companii care spuneau că produsele sunt la fel şi că trebuiesc plătite aceleaşi taxe pe ele. Acum, aceleaşi companii, în alte ţări, spun că poate s-au înşelat şi poate că consumatorul are nevoie de un stimulent să adopte acest produs. Deci aceste lucruri se tot schimbă, dar uneori când eşti lider de piaţă trebuie să te duci după obiectiv şi să te loveşti de aceste probleme care vin din partea competiţiei. Dar nu există nicio posibilitate să se schimbe direcţia în care se îndreaptă piaţa ţigaretelor sau a tutunului. Putem dezbate despre cine va câştiga această cursă, cine va fi pe doi sau trei, dar direcţia pentru ţigaretele cu combustie, clasice, a fost stabilită. Nu doar de către noi, dar şi de către fumători".

Olczak a fost numit în funcţie în adunarea generală a acţionarilor Phillip Morris International din data de miercuri, 5 mai, polonezul ocupând anterior funcţia de chief operating officer. Acesta are 56 de ani şi şi-a început cariera în cadrul PMI în 1993. A deţinut funcţii în departamentele financiar şi management general în Europa, inclusiv cea de managing director al companiilor afiliate PMI din România, Polonia şi Germania şi Preşedinte al Regiunii Uniunea Europeană, înainte de a fi desemnat chief financial officer în 2012. În România, Phillip Morris are o fabrică de 500 de milioane de euro în Otopeni, una dintre unităţile de producţie de ultimă generaţie la nivel mondial, axată pe dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru consumabilele IQOS.

CEO-ul Phillip Morris a afirmat că, anul trecut, circa 25% din veniturile companiei au fost generate de produsele nou şi că ţinta este ca acestea să aducă 50% din veniturile totale anuale până în 2025.