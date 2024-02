Litoralulromanesc.ro: Anul 2024 a înregistrat o creştere de peste 23% a rezervărilor faţă de ianuarie 2023

Anul 2024 a început bine pentru turismul de litoral, arată datele centralizate de Litoralulromanesc.ro, care evidenţiază o creştere de 23,27% a numărului de rezervări pentru sezonul estival faţă de luna ianuarie a anului trecut, se arată într-un comunicat al agenţiei, remis redacţiei. Totodată, valoarea totală a rezervărilor făcute depăşeşte cu aproape 32% cifrele înregistrate în aceeaşi perioadă din 2023, precizează sursa.

De altfel, turoperatorul raportează o creştere a vânzărilor pe tot intervalul cuprins de la lansarea programului Înscrieri Timpurii 2024, adică de la 1 octombrie 2023 până la finalul lunii ianuarie, perioadă în care vânzările au crescut cu aproape 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, conform sursei menţionate.

Potrivit comunicatului, "În general, ianuarie ne indică trendul pentru anul în curs, iar cifrele obţinute în prima lună a acestui an ne duc într-o zonă optimistă şi ne determină să estimăm un an bun pentru turismul de litoral în România. Contează foarte mult reducerile şi condiţiile avantajoase de plată din programul Înscrieri Timpurii derulat de operatorii din turism, dar, în acelaşi timp, este evident că pentru tot mai mulţi români litoralul autohton este principala destinaţie de vacanţă pe care o iau în calcul atunci când îşi fac planurile pentru vară. Printre criteriile menţionate de turiştii noştri în alegerea staţiunilor româneşti se numără siguranţa, proximitatea şi raportul calitate-preţ foarte bun", afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Luna ianuarie confirmă şi un alt trend început în sezonul precedent: turiştii care îşi rezervă din timp sejurul la mare caută în mod special hoteluri bine cotate, care oferă beneficii extra, precum locuri de joacă pentru copii, piscine private, meniuri variate, opţiuni de petrecere a timpului liber, activităţi dedicate copiilor, informează agenţia. Cererea rămâne ridicată pentru pachetele all inclusive, în condiţiile în care în sezonul 2023 numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră a ajuns la 18.500, în creştere cu 5.000 de locuri în comparaţie cu anul 2019, transmite sursa relatată. Clasamentul celor mai căutate staţiuni până în acest moment arată că Mamaia şi Eforie Nord îşi dispută prima poziţie, iar pe poziţia a treia se află staţiunea Jupiter, conform sursei indicate.

Potrivit datelor agenţiei de turism, "Staţiunile în care se fac investiţii constant, atât în hoteluri, cât şi în infrastructura locală, sunt cele mai solicitate. Acest lucru ne arată că nu putem avea aşteptarea ca turiştii să fie atraşi la Marea Neagră dacă nu le oferim şi cele mai bune condiţii de cazare, masă, variante de distracţie. În plus, cei care ajung pe litoral trebuie convinşi că au toate motivele pentru a repeta experienţa. Acest obiectiv poate fi atins doar printr-o bună colaborare între autorităţi locale, centrale şi operatori din turism, ceea ce ne dorim să vedem că se întâmplă mai intens în acest an. Merită, însă, să menţionăm faptul că în ultimii ani litoralul a trecut printr-un proces complex care a dus la dezvoltarea acestui produs turistic atât în ceea ce priveşte infrastructura de cazare, cât şi plajele, spaţiile verzi, falezele. Vedem îmbunătăţiri de la an la an şi doar în felul acesta putem spera că turiştii români vor veni în număr tot mai mare pe litoral şi că vom reuşi să atragem şi turişti străini", subliniază reprezentantul companiei.

Programul Înscrieri Timpurii (Early Booking) continuă şi în luna februarie, când românii interesaţi să îşi rezerve un sejur la mare pot beneficia de reduceri de până la 46% din tariful standard al unui pachet turistic şi au posibilitatea de a plăti în tranşe. La jumătatea acestei luni, turoperatorul va organiza Târgul de turism online, cu extra-discounturi faţă de cele acordate prin programul Înscrieri Timpurii. După Târgul de Turism, reducerile acordate vor scădea gradual, pe măsură ce ne apropiem de debutul unui nou sezon estival, se mai arată în comunicat.