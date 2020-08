Lucian Ungureanu, CEO-ul Justpixel: "Firmele romanesti ar trebui sa investeasca masiv in imaginea lor digitala pentru a castiga increderea consumatorilor"

Lucian Ungureanu, CEO-ul agentiei internationale de marketing Justpixel, a vorbit pentru Ziarul Bursa despre adaptare si despre necesitatea investitiilor in imaginea digitala a companiilor.

Odata cu pandemia, am schimbat strategia si am decis sa ne concentram eforturile pe modernizarea imaginii online a companiilor. Sunt prea multe afaceri romanesti cu care lucram si nu au nici macar un om angajat care sa se ocupe de marketing sau IT; vorbim aici despre companii foarte mari in industriile lor, nu despre start-up-uri.

Peste 50% dintre companiile din Romania nu au site, iar cele care au totusi un site nu sunt preocupate de imaginea lor. Am intalnit prea multe companii cu site-uri facute de "baietii cu site la 100 euro" sau facute de "un nepot".

Se plang multi ca au pierdut parteneri importatori; targurile internationale au fost anulate, intalniri externe nu prea mai exista din cauza restrictiilor de calatorie, campaniile de advertising internationale sunt constititoare, echipa de vanzari nu e foarte motivata si asa mai departe. Au dreptate! Intr-un astfel de context, ai nevoie de oameni creativi si curajosi alaturi de tine; cei care comunica si se remarca in vremuri de criza, vor fi cei mai auziti si cunoscuti inclusiv dupa criza.

Am clienti care, desi au unitati de productie foarte mari, nu si le prezentau nicaieri online, nici macar pe site-ul companiei. Dupa ce am discutat mai mult despre efectele negative pe care le are asupra companiei, am refacut intreaga prezentare online pentru acestia, iar acum isi prezinta profesionist compania si capacitatile de productie, inclusiv prin filmari cu drona. Degeaba esti cunoscut la tine in judet daca te cauta un potential importator din Polonia si nu a auzit niciodata de tine; va intra la tine pe site si doar de acolo isi va face o imagine despre compania ta.

Oamenii se ascund prea mult in spatele afacerilor. Intr-o era supradigitalizata, devine valoros acel brand care isi umanizeaza abordarea fata de consumatori si parteneri. Aici nu ma refer numai la persoane, ci si la comunicarea cat mai umana cu consumatorul din 2020 - un om cu acces la foarte multe informatii, intr-un timp foarte scurt, cu rabdare si atentie reduse si cu multe optiuni la dispozitie, din aproape orice colt al lumii.

In urma unui studiu al Nielsen US, realizat pe 28.000 utilizatori din 56 de tari, s-a aratat ca 70% dintre consumatori au incredere in opiniile publicate online. Citind aceste statistici, ma gandesc "oare cati antreprenori isi prezinta afacerea online intr-un mod profesionist? Cati influenteaza intr-un mod strategic decizia de cumparare?".

Solutia pe care o propun antreprenorilor romani este sa ia in serios imaginea online pe care o au ei si companiile lor. Astazi, daca ai un site care se incarca greu sau nu e responsive, pierzi zeci de potentiali clienti; daca ai o imagine neprofesionista, pierzi potentiali parteneri de afaceri.

In aceasta perioada, am primit multe cereri pentru ca noi sa devenim o divizie de marketing outsource pentru companii, fiind astfel o modalitate de reducere a costurilor, dar si o decizie inteleapta de a cumpara know-how la un cost acceptabil.

Justpixel este o agentie de marketing ce activeaza de 10 ani in industrie. In prezent, compania se bucura de recunoastere internationala, avand in portofoliu clienti din tari precum Singapore, Canada, India, Egipt, Pakistan, Vietnam sau Turcia.

