Maple Bear anunţă un program de investiţii de 100 milioane de euro pentru extinderea reţelei de francize din domeniul educaţional

Maple Bear, cea mai mare reţea educaţională de şcoli şi grădiniţe bilingve K-12 (grădiniţă + clasele 1-12), în sistem de franciză, anunţă semnarea unui parteneriat cu Vantage Capital şi atragerea unui budget de 100 milioane de euro pentru finanţarea extinderii numărului de unităţi deţinute în Europa Centrală şi de Est, conform unui comunicat remis redacţiei. Compania a intrat în această regiune în urmă cu patru ani. În Romania parteneriatul cu Vantage va contribui la accelerarea procesului de deschidere de noi grădiniţe şi şcoli, atrăgând un număr important de investitori serioşi în reţeaua de şcoli francizate Maple Bear.

Potrivit sursei citate, Maple Bear este o marcă premium, care oferă partenerilor săi metodologia şi strategiile de predare canadiene, folosind curriculum-ul local şi cel canadian, în conformitate cu reglementările educaţionale locale. Compania deţine o reţea de 570 de grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale şi licee în sistemul de franciză Maple Bear, în peste 30 de ţări. În Europa Centrală şi de Est, reţeaua este formată din 10 grădiniţe şi şcoli, operaţionale sau în curs de implementare, pe pieţele din România, Bulgaria, Serbia, Albania şi Ucraina. Parteneriatul cu Vantage Capital permite extinderea acestei reţele, în următorii 10 ani, cu 200 de şcoli noi, care vor amplasate în 22 de ţări diferite.

În România, din reţeaua Maple Bear fac parte actualmente două grădiniţe în Cluj-Napoca. Planurile pe termen scurt prevăd inaugurarea a alte două grădiniţe în Cluj-Napoca şi Craiova, până la începutul următorului an şcolar, iar anul viitor, inaugurarea primei şcoli elementare, la Cluj-Napoca, subliniază sursa citată.

Programul de investiţii Vantage în Maple Bear Central & Eastern Europe va avea patru componente:

-o investiţie de capital la nivelul sediului regional pentru a finanţa recrutarea a până la 70 de noi colaboratori, care vor consolida calitatea suportului educaţional oferit proprietarilor de şcoli Maple Bear, profesorilor şi copiilor şi care vor contribui la accelerarea dezvoltării reţelei educaţionale în regiune;

-finanţarea filialei Maple Bear Polonia, care plănuieşte, cu susţinerea investitorilor polonezi, să deschidă peste 40 de şcoli,

-finanţarea Maple Bear Republica Cehă, care va avea ca obiectiv deschiderea a peste 20 de şcoli,

-un program de investiţii de real estate care va permite proprietarilor de şcoli Maple Bear să construiască şcoli K-12 reprezentative pentru marcă, în locaţii premium.

"Există o cerere în creştere în regiune pentru educaţia bilingvă, iar şcolile noastre au structura ideală pentru a răspunde acesteia. Conceptul nostru de franciză şi-a dovedit viabilitatea prin deschiderea de grădiniţe şi şcoli de succes în Bulgaria, România, Serbia, Ucraina şi, foarte curând, în Albania. Acum, parteneriatul cu Vantage Capital ne oferă o puternică componentă financiară pentru a atinge obiectivele ambiţioase de dezvoltare, respectiv construirea unei reţele de peste 200 de şcoli în regiune", spune Yann Bidan, General Manager al Maple Bear CEE.

"Maple Bear oferă ce este mai bun din educaţia canadiană, pentru un viitor global, fiind liderul mondial în domeniul educaţiei bilingve. Dezvoltăm în copii aptitudinile de gândire critică care le vor asigura succesul într-o lume în continuă schimbare," afirmă Rodney Briggs, Maple Bear Global Schools Founder & Chairman. "Oferim şcolilor noastre o structură unică de susţinere, printr-un program creat de experţi canadieni şi locali şi prin suportul oferit de aproape 300 de specialişti canadieni în educaţie, care formează şi asistă profesorii Maple Bear din întreaga lume".

"Colaborarea şi cooperarea sunt principii de bază ale filozofiei Maple Bear. Scopul nostru este de a avea parteneriate benefice tuturor părţilor implicate", afirmă Arno Krug, Maple Bear Global Schools CEO. "Suntem încântaţi să formăm acest nou parteneriat cu Vantage Capital, care ne împărtăşeşte principiile. Ne aşteptăm la o dezvoltare rapidă a Maple Bear în Europa Centrală şi de Est, pentru a oferi familiilor oportunitatea unui sistem educativ de excepţie, la costuri rezonabile".

"Am decis acum doi ani să ne concentrăm pe oportunităţi din sectorul educaţional în noua noastră divizie, numită Vantage Best in Class. Suntem încântaţi să vedem că planurile noastre s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor iniţiale. Parteneriatul cu Maple Bear este într-adevăr "Best in Class'. Împreună vom deveni, fără îndoială, liderii educaţiei bilingve, într-o regiune cu 250 de milioane de locuitori", a spus Luc Albinski, Executive Chairman of Vantage Capital, se mai arată în comunicat.