Ministerul Sportului, tot mai multe probleme cu federaţiile

Ministerul Sportului are o relaţie tot mai tensionată cu o parte dintre federaţiile din subordine. Abia au trecut valurile făcute de federaţiile sportive în legătură cu bugetul alocat, că Ministerul Sportului are parte de alte necazuri pe această relaţie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat cu titlu definitiv, săptămâna trecută, că Ministerul Tineretului şi Sportului a încălcat legea atunci când a refuzat finanţarea Federaţiei Române de Tenis în anul 2018. Refuzul finanţării pentru întregul an 2018 a fost întemeiat de minister pe susţinerea că la Adunarea Generală n-ar avea drept de vot decât membrii înscrişi în Registrul Federaţiilor, o teorie de altfel îndelung şi agresiv repetată de un club contestatar de profesie al actelor federaţiei, precizează FR Tenis. Încă o dată, această susţinere este evidenţiată ca greşită şi abuzivă de instanţa supremă, care a respins atât recursul MS, cât şi recursul ACS Pamira, adaugă forul: "Respinge recursurile declarate de recurentul-pârât Ministerul Tineretului şi Sportului şi de recurenta-intervenientă Asociaţia Clubul Sportiv «Tenis Club Pamira» împotriva sentinţei nr.381 din 20 octombrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal - veche, ca nefondate. Definitivă". Această decizie judecătorească definitivă este cu atât mai relevantă cu cât vine exact în apropierea Adunării Generale de alegeri, la care au fost convocaţi toţi membrii afiliaţi ai Federaţiei: "De altfel, caracterul nefondat şi abuziv al afirmaţiilor ACS Pamira, preluate de Ministerul Sportului în actele sale de refuz al finanţării, a mai fost arătat de Înalta Curte atunci când a constatatat că (şi) sistarea finanţării pentru anul 2017 a fost un abuz".

În acest sens, conform FRT, motivarea Deciziei civile nr. 5211/2.11.2021 a instanţei supreme a arătat următoarele: "Astfel, este de necontestat faptul că, din economia dispoziţiilor OG nr.26/2000, rezultă că în actele constitutive ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor sunt cuprinse menţiuni obligatorii referitoare la datele de identificare a membrilor asociaţi, fondatorilor, respectiv a membrilor iniţiali, care îşi exprimă acordul de voinţă pentru înfiinţarea asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei. Nimic nu-i împiedică pe aceşti membri iniţiali să prevadă în cuprinsul actului constitutiv interdicţia de afiliere de noi asociaţi/membri sau, dimpotrivă, posibilitatea afilierii ulterioare. În speţă, această din urmă posibilitate a fost prevăzută în actul constitutiv al recurentei reclamante, care face referire expresă la afilierea de noi membri în baza voinţei asociaţilor, materializată printr-o hotărâre a Adunării Generale a acestora, iar nu prin modificarea actului constitutiv. De altfel, motivarea primei instanţe contrazice şi jurisprudenţa secţiei de contencios administrativ a instanţei supreme, în care - în analizarea legalităţii actelor administrative emise în materie de finanţare a federaţiilor sportive de către Ministerul Tineretului şi Sportului - s-a statuat în mod repetat că afilierea de noi membri nu reprezintă o modificare a prevederilor actului constitutiv".

Pe de altă parte, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă consideră că Adunarea Generală convocată de ministrul Sportului, Eduard Novak, încalcă legislaţia în vigoare şi statutul, demonstrând "reaua intenţie a ministerului faţă de FRHG": "Ministrul Sporturilor convoacă abuziv Adunarea Generală a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă. Ministerul Sportului, printr-o adresă oficială semnată de ministrul Eduard-Carol Novak, convoacă abuziv Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), încălcând grav nu doar legislaţia în vigoare, dar şi statutul Federaţiei. Precizăm că această adresă, prin care este convocată o Adunare Generală extraordinară a membrilor Federaţiei, nu a fost remisă chiar Federaţiei înseşi, într-un gest care demonstrează, pur şi simplu, reaua intenţie a ministerului faţă de FRHG". Instituţia susţine că Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată doar de către Biroul Federal sau de preşedinte: "Conform statutului, Ministerul Sportului - prin delegatul său membru în Biroul Federal al FRHG, nu prin persoana ministrului! - este cel care poate gestiona relaţia cu Federaţia. În plus, o adunare generală extraordinară poate fi convocată doar de Biroul Federal sau de preşedintele Federaţiei. Singura situaţie în care, potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare, adunarea generală poate fi convocată de alte părţi este aceea în care la secretariatul Federaţiei este depusă o moţiune de neîncredere semnată de majoritatea absolută a membrilor Federaţiei. Iar acest lucru nu s-a întâmplat". FRHG precizează că ministerul are, conform legii, doar atribuţii de supraveghere şi control şi că nu poate impune decizii federaţiei în mod unilateral. "Federaţia este, astfel, cea care are exclusiv atribuţii de analiză şi decizie, aşa cum menţionează chiar ministrul în adresa sa oficială, în timp ce Ministerul trebuie să le exercite pe cele de supraveghere şi control, aşa cum stă de asemenea scris chiar în adresa de convocare. Îi atragem atenţia ministrului Eduard-Carol Novak, precum şi tuturor celor implicaţi, că «supraveghere şi control», în limitele prevăzute de lege, înseamnă că Ministerul poate organiza controale, misiuni de audit, poate cere informaţii ş.a.m.d., nu că poate comanda şi impune decizii Federaţiei în mod unilateral şi de pe poziţii de forţă, ca într-o dictatură. Abuzul ministrului merge mai departe prin ignorarea statutului FRHG, stabilind în mod arbitrar şi nestatutar inclusiv ce membri ai Federaţiei au sau nu au drept de vot în această adunare extraordinară! În acest sens, adresa Ministerului încalcă evident competenţele atribuite instituţiei prin lege, afirmând cu de la sine putere cine sunt membrii cu drept de vot şi ignoră decizii definitive ale instanţelor de judecată cum ar fi de exemplu decizia nr. 5211 din 12.11.2021, conform căreia calitatea de membru a unei federaţii sportive nu este dependentă de înscrierea în registrul federaţiilor. Cum în cadrul acestei Adunări Extraordinare nu urmează, sperăm, să fie votat niciun organism de conducere, la aceasta trebuie să participe, conform statutului, toţi membrii Federaţiei, cu excepţia celor suspendaţi. Conform statutului, aceşti membri suspendaţi "nu pot avea contacte privitoare la hocheiul pe gheaţă cu alţi membri ai FRHG sau cu Federaţia". Instituţia consideră că ministrul Eduard Novak încearcă să preia controlul federaţiei şi precizează totodată că va aduce faptele la cunoştinţă premierului Nicolae Ciucă şi parlamentarilor din comisiile de tineret şi sport. Ministerul Sportului a transmis către membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă o convocare la o Adunare Generală extraordinară, care va avea loc la 15 februarie, la sediul ministerului, şi care are pe ordinea de zi suspendarea Adunării Generale de alegeri din septembrie 2022 şi adoptarea unei soluţii privind "situaţia organelor executive de conducere" a FRHG. Reprezentanţii unor cluburi convocate la Adunarea Generală de către ministrul Sportului, Eduard Novak, cel care a semnat documentul, au declarat că şedinţa este "abuzivă" sau "posibil ilegală". De cealaltă parte, ministrul susţine că şedinţa Adunării Generale a fost convocată de minister în baza Legii Sportului, care îi dă dreptul să facă acest lucru.