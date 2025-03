Mircea Fechet: "Schimbările climatice ne afectează semnificativ"

Schimbările climatice ne afectează deja într-un mod semnificativ, fie că discutăm despre secetă, fie că discutăm despre deşertificare, dar sperăm să urmeze un nou an în care să avem puţine avertizări, puţine probleme şi puţine recorduri negative, a declarat, luni, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Apei şi Zilei Mondiale a Meteorologiei, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, potrivit Agerpres.

'Trebuie să ne facem planuri îndrăzneţe pentru viitor (...) Când discutăm despre vreme, despre climă sau despre apă, aproape că vorbeşti despre un lucru singular. Şi chiar dacă tema acestui an pentru Ziua Mondială Apei este legată de conservarea gheţarilor, iar la meteorologie de avertizări, timpuri eficiente, cred că sunt multe chestiuni despre care putem să vorbim şi noi în România, chiar dacă n-avem foarte mulţi gheţari. Despre apă am putea vorbi zile în şir, pentru că schimbările climatice ne afectează deja într-un mod semnificativ, fie că discutăm despre secetă, fie că discutăm despre deşertificare. Dacă vorbim despre lipsa apei în regiuni, cu săptămânile sau cu lunile, sau dacă vorbim despre inundaţii, fenomene meteo extreme şi schimbări climatice, în general, sunt teme aproape inepuizabile. Este un motiv în plus să mă bucur de calitatea muncii pe care colegii mei o fac în fiecare zi, să mă bucur de faptul că instituţiile noastre colaborează foarte bine şi ANM, dacă tot ne găzduieşte astăzi trebuie lăudat atunci când e cazul. Trebuie să spun că e una dintre instituţiile din coordonarea Ministerului Mediului pe care ne bazăm foarte mult şi care funcţionează aşa cum trebuie', a spus Fechet.

Oficialul a menţionat, totodată, că utilizarea Inteligenţei Artificiale sau a super-computerelor pot ajuta la modelarea cât mai precisă a prognozelor meteorologice.

'Întotdeauna sunt lucruri pe care le putem îmbunătăţi, înţelegând faptul că munca omului nu poate fi niciodată înlocuită cu nimic. Ceea ce aş adăuga este faptul că discutăm din ce în ce mai des în ultima perioadă de folosirea Inteligenţei Artificiale, discutăm despre super-computere cu o capacitate de modelare, de gestionare a unor cantităţi enorme de informaţii în timp real. Discutăm despre cum aceste lucruri ar putea să vină în sprijinul unor avertizări timpurii, cu acurateţe mai mare în sprijinul colegilor care determină prognoze legate de apă şi aşa mai departe. M-aş bucura la anul când ne vom întâlni, cine ştie în ce formulă, să putem să discutăm şi despre modul în care digitalizarea, Inteligenţa Artificială, capacitatea de procesare mare, analiza Big data, cum spun specialiştii, şi toate aceste lucruri extrem de actuale participă la modul în care colegii noştri îşi fac datoria, cu multă dedicare şi cu multă pasiune', a subliniat demnitarul.

Acesta a adăugat că, în continuare, vor fi alocate bugete importante pentru domeniului hidro-meteorologic din România.

'Vă doresc ceea ce ne dorim cu toţii: să urmeze un nou an în care să avem puţine avertizări, în care să avem puţine probleme, în care să avem puţine recorduri, pentru că ne-am învăţat cu toate aceste recorduri - cel mai călduros an, cea mai călduroasă lună, cea mai călduroasă dimineaţă, cele mai multe Coduri roşii şi aşa mai departe. Sperăm să nu avem parte de atât de multe lucruri negative aşa cum am avut în trecut, dar nu ştim niciodată ce ne aduce ziua de mâine, deşi la meteo putem să spunem măcar pentru ziua de mâine. Trebuie să constatăm că, inclusiv la nivel mondial, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite şi am văzut că preşedintele nou-ales a discutat inclusiv despre finanţarea Agenţiei Federale de Meteorologie din Statele Unite, în sensul în care le-a mai tăiat din finanţări. Ne propunem să bugetăm în continuare şi să alocăm resurse suficiente pentru acest domeniu. Bineînţeles că ne bazăm pe toate finanţările externe, că discutăm despre PNRR sau de orice alte investiţii', a transmis Mircea Fechet.

Administraţia Naţională 'Apele Române' (ANAR) şi Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) organizează, luni, evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Apei şi Zilei Mondiale a Meteorologiei, organizat sub patronajul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).