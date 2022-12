Muzica pe înţelesul tuturor, la Ateneul Român

Muzica trebuie înţeleasă spun specialiştii, nu este obligatoriu, dar este de dorit. Un nou concert din seria "Muzica pe înţelesul tuturor" va avea loc sâmbătă, de la ora 11,00, la Ateneul Român. Potrivit Filarmonicii "George Enescu" membri din corul şi orchestra filarmonicii bucureştene oferă melomanilor un program cu muzică din creaţia celor mai cunoscuţi şi iubiţi compozitori ai Barocului: Vivaldi, Handel şi Bach. Îşi dau concursul Corul Filarmonicii "George Enescu" şi Ansamblul baroc al Filarmonicii "George Enescu", solişti: Ioana Bălaşa - flaut traversier; Rafael Butaru şi Mircea Ionescu - vioară; Raluca Enea - clavecin; sopranele Lavinia Mamot şi Mădălina Stan, mezzosoprana Ştefania Chiţulescu; tenorul Mircea Ciurez şi baritonul Marius Nine.

Programul va cuprinde lucrări aparţinând lui Carl Philipp Emanuel Bach - Corul Magnificat anima mea din Magnificat pentru cor, orchestră de coarde şi bas continuu, Wq. 215; Johann Sebastian Bach - Uvertura din Suita nr. 3 pentru orchestră de coarde şi bas continuu, BWV 1068; Coralul Jesu bleibet meine Freude din Cantata BWV 147 pentru cor, orchestră de coarde şi bas continuu; Georg Friedrich Handel - Aria Every valley din oratoriul Messiah pentru tenor solo, orchestră de coarde şi bas continuu, HWV 56; Johann Sebastian Bach - Coralul Zion, hort die Wachter singen din Cantata BWV 140; Georg Friedrich Handel - Aria But who may abide the day of His coming din oratoriul Messiah pentru alto solo, orchestră de coarde şi bas continuu; Triosonata în sol minor, pentru 2 viori şi bas continuu, HWV 391 şi Antonio Vivaldi - Magnificat anima mea Dominum în sol minor pentru cor, orchestră de coarde şi bas continuu, RV 610.

Seria "Muzica pe înţelesul tuturor" propune în fiecare lună câte două evenimente de popularizare a muzicii clasice, într-o manieră deschisă atât cunoscătorilor, cât mai ales celor neinţiaţi, dar curioşi şi dornici să afle mai multe despre acest domeniu artistic.