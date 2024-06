Observatorul Arval pentru Mobilitate 2024 - 9 din 10 manageri spun că flotele lor vor creşte sau vor rămâne stabile în următorii trei ani

Majoritatea companiilor româneşti rămân încrezătoare în viitorul flotelor lor, 88% anticipând stabilitate sau creştere, în conformitate cu tendinţa europeană. Principalele motive pentru care managerii anticipează creşteri ale flotelor sunt datorate dezvoltării companiilor sau extinderii activităţilor (77%), nevoilor legate de resurse umane, precum recrutarea de talente, retenţia angajaţilor (38%) sau au în plan să ofere vehicule angajaţilor care nu sunt eligibili pentru maşină de serviciu (31%), conform unui comunicat transmis redacţiei.

Statisticile fac parte din Arval Mobility Observatory - Barometrul Flotelor şi Mobilităţii 2024, un raport internaţional privind tendinţele de mobilitate la nivelul companiilor. Pentru această ediţie au fost intervievaţi 8.605 de decidenţi din companii din 30 de ţări, 250 dintre aceştia fiind din România. Companiile selectate pentru acest studiu independent operează cel puţin un vehicul, iar distribuţia pe numărul de angajaţi este de 33% companii cu sub 10 angajaţi, 20% companii cu sub 100 de angajaţi, 27% companii cu sub 250/500/1000 de angajaţi (în funcţie de piaţă) şi 20% companii cu peste 250/500/1000 de angajaţi (în funcţie de piaţă), potrivit comunicatului.

În ceea ce priveşte modalitatea de finanţare a flotelor, companiile româneşti continuă să prefere leasingul financiar pentru a-şi susţine flotele (38%). Achiziţia directă este a doua metodă preferată (31%), în timp ce leasingul operaţional este indicat de 21% dintre companii, o treime fiind companii mari. Leasingul operaţional continuă să înregistreze un trend ascendent în România comparativ cu media europeană, cu patru din zece companii interesate de a implementa sau dezvolta această modalitate în următorii trei ani, faţă de doar o treime în Europa.

Principalele provocări pentru managerii de flote români includ implementarea tehnologiilor pe bază de combustibili alternativi şi adaptarea la politicile restrictive privind vehiculele cu combustibil tradiţional.

"Barometrul Flotelor şi Mobilităţii este un etalon în industrie pentru managementul flotelor şi soluţiile de mobilitate, iar în cazul României este singura cercetare extinsă din acest domeniu. Rezultatele din acest an ne arată o piaţă din ce în ce mai stabilă, cu perspective de dezvoltare pe fondul creşterii companiilor. Un alt incentive semnificativ pentru menţinerea, dezvoltarea şi modernizarea flotelor auto este reprezentat de retenţia sau recompensarea angajaţilor. Dacă ne uităm la segementul de leasing operaţional, acesta are o evoluţie interesantă, peste media europeană. Chiar dacă majoritatea companiilor din România preferă metodele să le spunem clasice de dezvoltare a flotelor, leasingul financiar sau chiar achiziţia directă, leasingul operational devine din ce în ce mai popular în mediul de business de la noi. Am încredere că soluţiile de mobilitate pe care noi, la Arval, le dezvoltăm şi le aducem pe piaţa din România sunt necesare, iar feedback-ul pe care îl primim din partea partenerilor este cât se poate de pozitiv. Continuăm să lucrăm la implementarea planului de dezvoltare Arval Beyond şi privim cu încredere într-un viitor în care vom fi furnizorul de servicii integrate de mobilitate ce setează trendurile în industrie", a declarat Roxana Lupescu, Director General Arval România, se menţionează în comunicat.

Una din cinci companii consideră că dezvoltarea sistemului de lucru de la distanţă/de acasă este probabil să genereze schimbări în politica lor de mobilitate, puţin peste media europeană. Companiile româneşti sunt deschise la utilizarea vehiculelor second-hand, cu o rată de adoptare mai mare decât în Europa: 47% dintre acestea le-au adoptat deja (comparativ cu 41% în medie în Europa), iar 82% folosesc sau ar considera includerea acestui tip de vehicule în flota lor (în conformitate cu media europeană) în următorii trei ani.

Doar 42% dintre companii se consideră deja eligibile pentru raportarea publică reglementată de ESG, în prezent sau în următorii doi ani, unul dintre cele mai scăzute scoruri din Europa (60% în medie). Acest lucru este probabil cauzat de lipsa de cunoştinţe, deoarece 35% dintre managerii de flote din România nu ştiu dacă sunt eligibili, comparativ cu 27% în Europa. Soluţiile de mobilitate a angajaţilor în cadrul raportării ESG sunt considerate de importanţă medie sau mare de 89% dintre companiile româneşti, în conformitate cu standardul european (91%).

COMPANIILE ROMÂNEŞTI FAC EFORTURI PENTRU A ŢINE PASUL CU ADOPTAREA COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI, COMPARATIV CU MEDIA DIN EUROPA

În ceea ce priveşte tranziţia către utilizarea tehnologiilor pe bază de combustibili alternativi, desi România face progrese de la an la an, încă se situează inca sub standardele europene. Principalele argumente pentru adoptarea acestor tehnologii sunt reducerea impactului asupra mediului şi accesul în zonele unde sunt impuse restricţii stricte privind nivelul de emisii poluante ale vehiculelor. Managerii de flote identifică însă lipsa punctelor de încărcare - fie acasă, la birou sau în spaţiul public - şi preţul de achiziţie ca principale constrângeri pentru trecerea la vehiculele electrice cu baterie 100%. Însă o treime dintre companii planifică să instaleze puncte de încărcare la sediul companiei în următorul an, se precizează în comunicat.

Doar 28% dintre companii folosesc în prezent cel puţin una dintre aceste tehnologii alternative, cel mai scăzut scor din Europa. Incluzând companiile care iau în considerare utilizarea acestora în următorii trei ani, procentul ajunge la 64%, însă tot sub standardul european de 77%. Motivele pentru a trece la aceste tehnologii alternative rămân axate pe reducerea impactului asupra mediului şi conducerea în zone cu emisii reduse.

Pentru autoturisme, politicile restrictive viitoare, CSR şi imaginea companiei sunt de asemenea importante, în timp ce pentru vehiculele comerciale uşoare (LCV-uri), managerii de flote se concentrează in principal pe aspectele economice, cum ar fi reducerea cheltuielilor cu combustibilul şi costul total de proprietate.

În următorii trei ani, se estimează că 5% din flota de autoturisme a companiilor din România va fi formată din vehicule electrice 100% (BEV), faţă de 20% media europeană. Implementarea soluţiilor de mobilitate rămâne mai lentă în România decât în restul Europei (67% faţă de media de 79%), al doilea cel mai scăzut scor după Polonia. Cu toate acestea, cu un procent de 93%, nivelul de considerare este foarte încurajator şi similar cu cu cel european. Companiile mici au o rată de adoptare mai redusă decât restul (61% faţă de 69-73% în rândul companiilor cu 10+ angajaţi).

La fel ca în 2023, transportul public este modalitatea de deplasare cea mai folosită şi pe care angajaţii companiilor o iau cel mai des în considerare, cu un potenţial de creştere de la 21% în prezent, până la 40% în următorii trei ani. Managerii de flote continuă să îşi exprime interesul de a implementa soluţii de ride sharing în cadrul companiilor, o alternativă care se estimează că va fi implementată de o treime din companii până în 2027, aproape dublu faţă de nivelul din prezent. Un interes similar se manifestă şi în ceea ce priveşte adoptarea soluţiilor de bike sharing, 30% din companii luând acest lucru în considerare pentru următorii trei ani, în special companiile mari, cu până la 499 de angajaţi, se arată în comunicat.