Olandezul zburător: Damen se retrage din administrarea Şantierului Naval Mangalia

Olandezii de la Damen s-au speriat de legea guvernanţei corporative a companiilor cu capital de stat ce promovează măsurile propuse de guvernarea CC (Ciucă-Ciolacu) şi au anunţat că se retrag din administrarea Şantierului Naval Mangalia, printr-o notificare transmisă, la finalul săptămânii trecute, Executivului, arată compania într-un comunicat de presă primit la redacţie.

În actul normativ privind guvernanţa corporativă nu sunt prevăzute anumite excepţii care reieşeau din contractele şi acordurile încheiate de guvernările anterioare cu investitorii străini.

Situaţia de la Damen este următoarea: în anul 2018, Damen Holding BV a decis să investească în Şantierul Naval Mangalia şi a acceptat să transfere părţii române 2% din acţiunile companiei care operează Şantierul Mangalia (permiţând statului român să devină acţionar majoritar în această companie, cu 51%), în schimbul primirii şi păstrării controlului operaţional şi managerial al obiectivului respectiv. Pe baza acestui parteneriat cu statul român, Damen a furnizat finanţare, know-how, resurse specializate, precum şi clienţi şi contracte în vederea transformării şantierului din Mangalia într-unul competitiv pe piaţa europeană. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 73/2018, care a modificat OUG 109/2011, pentru guvernanţa corporativă a companiilor de stat.

În momentul de faţă, prin adoptarea Legii nr. 187/2023, a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia. Cadrul juridic care se aplică în prezent încalcă condiţiile oferite, agreate şi garantate în favoarea Damen de către statul român şi structurile sale în 2018, invalidând complet principiile care au stat la baza deciziei Damen de a investi în şantierul din Mangalia.

Comunicatul citat arată: "Acest fapt vine după mai bine de trei ani de alte blocaje în procesul decizional, niciun alt tip de ajutor, implicare sau finanţare din partea partenerului român. În ultimele patru luni, Damen a încercat în mod repetat să prevină orice impact negativ asupra şantierului naval, a forţei de muncă şi a clienţilor. De exemplu, am informat pe larg autorităţile române şi entităţile relevante cu privire la impactul noii legi asupra acestui parteneriat, chiar înainte de adoptare şi am solicitat acţiuni imediate pentru a-l preveni.

Damen a insistat pentru un dialog autentic şi pentru o soluţie rapidă, care să fie implementată înainte de intrarea în vigoare a legii, pentru a minimiza orice întrerupere a activităţii şantierului naval şi pentru a rezolva situaţia actuală dificilă. Acest lucru nu s-a întâmplat. În urma unei colaborări deja dificile şi aflându-se acum în faţa acestor schimbări unilaterale, Damen se confruntă astfel nu doar cu o încălcare a contractului, ci şi cu încălcarea relaţiei de încredere din partea statului român. În acest sens, după o notificare anterioară de încălcare a contractului prin care Damen şi-a exprimat pentru ultima dată disponibilitatea de a găsi o posibilitate pentru continuarea asocierii, la care nu s-a oferit nicio soluţie de către partea română, Damen nu a avut altă opţiune decât să emită notificarea de reziliere a Acordului de Asociere încheiat în 2018 cu partenerul român".

• Investiţiile din ultimii patru ani de la Mangalia, făcute doar de acţionarul minoritar - compania Damen

Reprezentanţii Damen susţin că, prin rezilierea acordului încheiat cu statul român, compania îşi protejează drepturile, investiţiile, clienţii şi proiectele de la şantierul din Mangalia. Ei au precizat că decizia privind şantierul naval de la Mangalia nu afectează în niciun fel Şantierul Damen Galaţi la care Grupul Damen este acţionar majoritar.

Liana Constantin, CFO (director financiar) al companiei Damen, a declarat: "În urma promulgării legii guvernanţei corporative, controlul managerial şi operaţional nu mai poate fi exercitat de Damen Holding. Directoratul a luat act de promulgarea legii, care are un impact semnificativ, respectiv de anulare a cadrului legal ce a stat la baza acordului semnat în anul 2018. (...) În calitate de reprezentanţi ai unuia din cele mai mari şantiere navale din România, sperăm că se va ajunge la un consens rapid între acţionarii noştri. Vom continua să funcţionăm şi să acţionăm în interesul şantierului şi obiectivele rămân neschimbate. Primul obiectiv este să livrăm clienţilor noştri produse de înaltă calitate, aşa cum am livrat de peste 4 ani în pieţele internaţionale şi naţionale. Ca exemplu, am livrat în anul 2021 cea mai mare navă din lume de extracţie a diamantelor, suntem în curs de livrare a două structuri top-side off-shore pentru piaţa eoliană, am livrat nave-spărgătoare de gheaţă, tank-uri fluviale, etc.. Al doilea obiectiv este atragerea de noi comenzi şi pieţe pentru Şantierul Naval Mangalia, care poate deveni un actor major în piaţa energiei eoliene off-shore. Al treilea obiectiv este asigurarea continuităţii activităţii pentru toţi angajaţii şantierului. În ultimii patru ani, am plătit peste 185 milioane euro cu titlu de salarii, impozite şi costuri asimilate. Nu există datorii la bugetul de stat, nu au existat niciodată datorii la bugetul de stat. Nu au existat întârzieri ale plăţii salariilor. Avem peste 1500 de angajaţi şi peste 600 de subcontractori colaboratori şi de aceea solicităm statului român şi acţionarilor noştri să identifice rapid o soluţie, iar în acest scop vom convoca Adunarea Generală a Acţionarilor care să stabilească strategia în perioada următoare şi o viziune pe termen mediu şi lung, deoarece ne confruntăm cu o situaţie fără precedent".

Ea a precizat că, în ultimii patru ani, acţionarul minoritar - compania Damen - a fost singurul acţionar care a finanţat şantierul naval, finanţare care a contribuit la relansarea activităţii şi la accesarea de noi pieţe: "În anul 2018, Şantierul Naval Mangalia nu mai avea comenzi, avea situaţii financiare negative, adică datorii de peste 730 milioane euro în evidenţele contabile prezentate când Damen a preluat activitatea. Am relansat şantierul pe cu totul altă piaţă, pentru că piaţa anterioară nu mai exista, nu mai funcţiona. Damen a susţinut costurile relansării şantierului în piaţa europeană şi internaţională. Damen nu pleacă din România; are Şantierul Naval Galaţi care a fost achiziţionat în urmă cu 20 de ani şi care este o afacere de susces. Nu dorim să plecăm nici de la Mangalia, ci să contribuim la dezvoltarea proiectelor offshore. În acest domeniu, de exemplu, Şantierul Naval Mangalia va livra în curând către New York o structură off-shore care va alimenta cu energie electrică aproximativ 600.000 de case din SUA, după care vom livra o structură mai mare către un client din Europa. Piaţa eoliană off-shore este o piaţă de 200 miliarde euro. În Europa sunt doar cinci şantiere capabile să facă ceea ce Mangalia poate să facă în industria off-shore".

Până acum, prezenţa Damen în ţara noastră a asigurat peste 3.500 de locuri de muncă pe plan local, peste 400 de proiecte finalizate în România şi construirea la Galaţi a peste 30 de nave de apărare şi securitate pentru 14 forţe navale şi gărzi de coastă din întreaga lume, inclusiv pentru ţări NATO şi UE.

• PSD Ciolacu a definitivat capcana iniţiată de PSDragnea

Scoaterea forţată, prin efectele legii guvernanţei corporative, a companiei Damen de la conducerea Şantierului Naval Mangalia reprezintă încununarea unei capcane pregătită olandezilor încă de pe vremea când PSD era condus de Liviu Dragnea. Mai grav este, potrivit surselor noastre, că la finalizarea demersului social-democrat a contribuit din plin legea guvernanţei corporative, proiect care a fost iniţiat de Ministerul Economiei, sub îndrumarea directă a secretarului de stat Daniela Nicolescu, care este unul dintre liderii PNL.

Astfel, aşa cum arătam în paginile ziarului BURSA, cei de la Damen au crezut promisiunile liderilor PSD din perioada 2016-2019 privind atribuirea contractului pentru corvetele destintate Forţelor Navale Române şi au ales să vină în sprijinul statului român, în 2018, când social-democraţii erau nemulţummiţi de retragerea gigantului sud-corean Daewoo de la Şantierul Naval Mangalia. Negocierea privind preluarea pachetului majoritar de acţiuni, de 51%, de la compania coreeană DMHI a fost una dificilă, din cauza situaţiei financiare grave în care se afla Şantierul Naval Mangalia. La începutul anului 2018, olandezii de la Damen Shipyards Group anunţau că au ajuns la un acord cu coreenii de la DMHI pentru preluarea Şantierului Naval Mangalia pentru 26 milioane de dolari.

După acest acord, în urma negocierilor care au durat mai bine de jumătate de an, statul român şi grupul Damen au stabilit modul în care vor administra, în comun, Şantierul Naval Mangalia. Damen a cesionat statului român, cu titlu gratuit, 2% din pachetul majoritar de acţiuni. Prin această cesiune, statul a devenit acţionar majoritar, iar Damen urma să aibă controlul operaţional, adică să ocupe posturile de directori şi să conducă efectiv Şantierul Naval Mangalia. Pentru că legislaţia nu permitea predarea de către acţionarul majoritar către cel minoritar a conducerii operative, guvernul Dăncilă a schimbat chiar legea în domeniu. Astfel, printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată la mijlocul lunii iulie 2018, cabinetul Dăncilă a dat posibilitatea olandezilor de la Damen să preia controlul Şantierului Naval Mangalia. Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor.

Practic, prin toate acţiunile liderilor PSD privind Şantierul Naval Mangalia, aceştia rezolvau o problemă economică şi socială care stătea să explodeze şi dădeau, indirect, asigurări celor de la Damen că în locaţia respectivă vor putea construi corvetele destinate Forţelor Navale Române, după ce procedura de achiziţie, care era în plină desfăşurare la acel moment, se va finaliza. Din păcate pentru olandezii de la Damen, lucrurile nu aveau să stea deloc aşa. Principalul criteriu de atribuire a contractului privind corvetele multifuncţionale a devenit preţul cel mai scăzut, deşi ministrul Apărării Naţionale de la acea vreme, Gabriel Leş, susţinea că vor fi luate în considerare şi criteriile tehnice.

În 2 iulie 2019, după ce în perioada 25-27 iunie Gabriel Leş a participat la reuniunea miniştrilor apărării din ţările membre NATO - eveniment ce a avut loc la Bruxelles - şi unde a avut o întrevedere cu omologul său din Franţa, Florence Parly, Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a anunţat că asocierea alcătuită din compania franceză Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa a câştigat achiziţia privind construirea celor patru corvete destinate Forţelor Navale Române.

În acest fel, olandezii de la Damen au rămas cu banii luaţi de coreenii de la Daewoo pentru pachetul majoritar de la Şantierul Naval Mangalia, cu transformarea lor de guvernul Dăncilă în acţionari minoritari în acel şantier, fără contractul privind construcţia corvetelor şi fără posibilitatea de a recupera rapid investiţia făcută la ţărm de mare.