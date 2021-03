Sunt fericitul posesor a şapte hectare de teren agricol pe raza comunei Ileana din Călăraşi. Cum eu stau în Bucureşti, an de an trebuia să fac un pelerinaj la Primăria Ileana să îmi plătesc disciplinat taxele. Şi, cum sunt pieton din fire, an de an trebuia să mă milogesc cu "ia-mă nene" pe la vreun amic. Asta până în 2018 când am aflat cu încântare că pot plăti şi online, în contul primăriei deschis la Trezorerie. Nici acum nu mi-a trecut complet încântarea.

Zielele trecute sun la primărie să aflu impozitul pe anul în curs şi, oportunist din fire, cu speranţa că aş putea să beneficiez de bonificaţia de 10% aferentă plăţilor până la finalul lui martie 2020. Întreb într-o doară ce impozit am de plată pe 2020 şi care e situaţia din urmă. Mă aşteptam la o sumă de 380-390 lei pe cele şapte hectare, ca în anii trecuţi, astfel încât mi-a picat faţa când am auzit de la celălalt capăt al firului "1910!".

Cuuuum?Au crescut atât de mult impozitele? "A, nu, nu au crescut dar aveţi restanţe". "Ce restante am, am plătit an de an în contul indicat de dvs!" "Nu ştiu, noi nu am primit nimic de la Trezorerie, aveţi de plată impozitul din urmă pe 2018, 2019 şi 2020, plus penalităţile".

A trebuit să îmi înghit cu noduri satisfacţia privind plăţile online şi digitalizarea primăriilor din mediul rural. Cum adică, nu au primit nimic de la Trezorerie? Ei nu se pot uita pe extrasele de cont? Trebuie să îi tragă de mânecă cineva de la Trezorerie de fiecare dată când au o încasare?

A rămas să mă zbat eu să fac rost de la bancă de copii ale extraselor de cont din zilele când s-au făcut plăţile pentru a se putea regla cumva chestiunea sumelor restante. Din fericire, în relaţia cu banca, digitalizarea a mers fără sincope, am găsit ce aveam nevoie, am primit pe mail copii ale tranzacţiilor pentru operaţiunile mai vechi de doi ani, am putut trimite Primăriei Ileana respectivele dovezi pe mail şi, slavă Domnului, mi s-a confirmat primirea lor fără ca oamenii de acolo să mai aştepte să fie înştiinţaţi direct de Google că au primit un mesaj electronic pe Gmail.

Nu îmi rămâne decât ca la următoarea plată să sun înainte să verific situaţia contului, să văd dacă totul e ok cu plăţile anterioare, să fac plata în contul de la Trezorerie, să aştept vreo două zile şi să sun înapoi să verific dacă Primăria a fost înştiinţată de plată din partea Trezoreriei şi, dacă nu, să revin la începutul lunii viitoare să rog verificarea plăţii pe un extras de cont. E simplu, digitalizarea funcţionează! Acum, sincer să fiu, dacă eram localnic preferăm de 100 de ori să merg cu banii cash la primărie să plătesc impozitul "din mână", decât să trec prin toate aceste proceduri "simplificate".

Şi e vorba doar de un banal impozit. Ce se va întâmpla după generalizarea triumfului digitalizării cu procedurile ceva mai complicate, ce implică avizare, autorizare etc? Dacă pentru un banal transfer în cont am parte de atâtea complicaţii (şi încă aştept rezolvarea, deci nu pot spune că e tot răul spre bine), la ce să mă aştept de la lucrurile mai complexe? Să nu regretăm în curând dosarul cu şină!