Orange România anunţă rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru din 2022

Grupul Orange anunţă astăzi rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru al anului 2022, disponibile la 31 decembrie, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, în intervalul octombrie - decembrie, Grupul Orange România a realizat o cifră de afaceri consolidată în valoare de 403 milioane de euro, în scădere cu 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. În 2022, cifra de afaceri este de 1,571 miliarde de euro, în scădere cu 2,6% faţă de perioada similară din 2021. Diminuarea veniturilor este provocată de impactul contextului macroeconomic, dar şi de declinul structural al unor activităţi de voce şi date al cărui nivel a depăşit factorii de creştere a celorlalte servicii.

La 31 decembrie 2022, Grupul Orange România oferea servicii mobile către 10,1 milioane de clienţi, servicii fixe în bandă largă către 1,2 milioane de clienţi, iar servicii de televiziune prin cablu şi satelit către 1,4 milioane de clienţi.

T4 2022 a fost marcat de licitaţia de spectru, prin care Orange devine operatorul din România cu cel mai mare portofoliu de spectru şi îşi reconfirmă poziţia de lider în calitatea serviciilor mobile şi fixe, precum şi ambiţia de a fi alegerea #1 pentru soluţii sustenabile de conectivitate şi servicii digitale integrate. În acelaşi timp, Orange a ajuns operatorul cu cele mai mari investiţii în infrastructura de comunicaţii locală, taxele de licenţă, pentru achiziţionarea acestor drepturi pe 25 de ani, ridicându-se la 264,6 milioane euro.

Pentru a asigura acces la conectivitate pentru cât mai mulţi clienţi, Orange a continuat şi în acest trimestru eforturile de extindere a reţelei şi de a le furniza clienţilor acces la tehnologii ce oferă conexiuni de mare viteză. Din T4 reţeaua 5G e disponibilă în Miercurea-Ciuc, Suceava şi Târgu Mureş, iar numărul oraşelor în care clienţii beneficiază azi de conectivitate Orange 5G ajunge, astfel, la 25, subliniază sursa citată.

Anul trecut, peste 1.500 de noi localităţi din mediul urban şi rural au primit acces la conectivitate 4G şi 4G+, acoperirea 4G fiind de 98,67% din populaţie, în timp ce reţeaua 4G+, cu viteze de download de până la 355,6 Mbps şi de până la 47,5 Mbps pentru upload, acoperă 80,15% din populaţie.

Eforturile de expansiune au fost completate de cele de performanţă a reţelei Orange, desemnată pentru al nouălea an consecutiv de auditorul independent LCC International drept cea mai rapidă reţea mobilă şi cea mai rapidă reţea 5G din România. Totodată, în urma analizei Ookla a rezultatelor comparative Speedtest Intelligence obţinute pentru operatorii români în T3-T4 2022, Orange România a fost desemnată cea mai rapidă reţea fixă.

Finalul lui 2022 a însemnat o continuare a creşterii veniturilor atât din conectivitate, cât şi din soluţii de tip IT&C. Veniturile din IT&C au crescut cu 26% faţă de T4 2021, în această categorie fiind incluse printre altele proiectele de integrare şi soluţiile de colaborare, găzduire de echipamente, virtualizare în cloud şi securitate cibernetică. De asemenea, Orange a extins în 2022 portofoliul de servicii avansate oferite companiilor prin lansarea unei platforme automatizate de detecţie a vulnerabilităţilor, extinderea serviciilor profesionale pentru cloud şi integrarea vocii fixe în platformele de colaborare.

În linie cu angajamentele sale strategice asumate prin strategia #OrangeForward, Orange s-a implicat şi în 2022 în comunitatea locală prin atenţie constantă asupra reducerii impactului său asupra mediului şi prin susţinerea incluziunii digitale şi diminuarea decalajului digital.

Orange a continuat derularea iniţiativelor menite să încurajeze un comportament responsabil în ceea ce priveşte reciclarea, recondiţionarea, repararea şi recumpărarea telefoanelor vechi. 300.000 de telefoane au fost colectate prin programul de economie circulară "Re" pe parcursul întregului an.

Iniţiativele dedicate protejării mediului şi reducerii amprentei de CO2 au fost continuate şi de YOXO, prin implicarea clienţilor în plantarea a 2 hectare de pădure, în Călugăreni, judeţul Giurgiu.

În acelaşi timp, pentru eficientizarea consumului de resurse, Orange a lansat un program ce se va derula pe 4 ani, pentru creşterea procentului de energie verde folosit în reţea. Primele centre de interconectare comunicaţii din program sunt în Constanţa şi Braşov, pe acoperişul cărora s-au instalat şi dat în funcţiune panouri solare a căror producţie anuală de energie estimată este echivalentă cu consumul anual mediu de 100kWh/lună al ~110 gospodării.

Pe lângă iniţiativele sale de desfăşurare a unui business responsabil, zona de educaţie a ramas în centrul preocupărilor Orange în 2022. În ceea ce priveşte incluziunea digitală, Orange România, în parteneriat cu Fundaţia Orange şi Simplon România, a derulat în T4 2022 a noua ediţie a programului de educaţie digitală SuperCoders, la care au luat parte 2300 de copii. Digitaliada, program de educaţie digitală derulat şi implementat de Fundaţia Orange România în şcoli din 34 de judeţe şi la nivel naţional prin hub-ul www.digitaliada.ro, a ajuns în T4 la 51 de noi şcoli incluse în program, peste 12.000 de elevi primind acces în acest trimestru la conţinutul online disponibil pe platforma dedicată.

Nivelul de utilizare a serviciilor digitale şi numărul clienţilor ce au optat pentru zona de e-commerce au continuat să crească în T4 2022. Clienţii Orange au beneficiat de oferte exclusive în magazinul online Orange, iar vânzările în ecosistemul digital au înregistrat o creştere de peste 50% faţă de T4 2021. În septembrie, la un an de la achiziţia Orange Romania Communications, clienţii au putut folosi o singură aplicaţie My Orange pentru a-şi gestiona serviciile Orange România şi Orange Romania Communications.

YOXO, produsul 100% digital, a continuat să câştige teren, iar din T4 oferă clienţilor acces la cea mai bună experienţă de conectivitate prin intermediul reţelei 5G. În 2022 s-a lansat magazinul YOXO disponibil în aplicaţia mobilă şi au fost introduse noi beneficii precum secţiunea YOXO Dealz, aplicaţia având cel mai bun rating din magazinele de aplicaţii din România. Toate acestea au dus la o bază de clienţi aproape dublă faţă de 2021.

La Orange Money, serviciile digitale financiare, cardul de credit a înregistrat în T4 2022 cea mai importantă creştere din punct de vedere a tranzacţiilor efectuate de către clienţi, care au crescut de peste 2 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, 74% din tranzacţiile în magazine cu cardul de credit au fost efectuate folosind plăţile mobile NFC cu smartphone sau smartwatch, subliniind profilul digital al clienţilor.

"2022 a fost un an esenţial pentru noul Orange în Romania, în care am pus bazele devenirii unui operator convergent integrat. Pe lângă lansarea din primăvară a primei oferte comune de servicii fix-mobil destinată tuturor clienţilor şi finalizarea tranziţiei Orange Romania Communications către brandul Orange, am făcut paşi importanţi pentru oferirea unei experienţe unitare clienţilor, prin numărul de contact unic 300 şi un nou design pentru toate magazinele şi aplicaţiile noastre, iar la final de an am reuşit să mai înscriem o bornă, prin relocarea echipelor Orange Romania si Orange Romania Communications în două sedii în Bucureşti.

În pofida contextului macroeconomic plin de provocări, uitându-ne la nivelul întregului an, rezilienţa a caracterizat performanţa noastră, iar obiectivul nostru a fost să implementăm acţiuni clare pentru a atenua încercările cu care ne-am confruntat. Iar pentru că oamenii sunt motorul principal din spatele reuşitelor noastre, le mulţumesc tuturor din marea echipă Orange pentru implicarea lor şi toate eforturile făcute pe parcursul întregului an, demonstrând că sunt cu adevărat One Team", a declarat Liudmila Climoc, CEO Orange România în comunicat.