OTP Group integrează FLOWX.AI, noul motor de orchestrare a experienţelor digitale bancare

OTP Group anunţă parteneriatul cu FLOWX.AI, platforma low-code/no-code care se adresează mediului de afaceri, pentru accelerarea şi reconfigurarea experienţelor digitale ale băncii pentru clienţii şi angajaţii săi. OTP Group activează în 11 ţări, având peste 16 milioane de clienţi prin reţeaua formată din 1.500 de sucursale şi 40.000 de angajaţi, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, în cadrul programului său de creştere, OTP Group se concentrează pe inovaţie şi pe creşterea cotei de piaţă prin rapiditate operaţională, experienţa oferită clienţilor şi prin atragerea şi reţinerea celor mai buni angajaţi din Europa Centrală şi de Est.

FLOWX.AI, platforma de dezvoltare digitală bazată pe low-code/no-code, contribuie la construirea unor experienţe relevante pentru angajaţii şi clienţii companiilor din domeniul serviciilor financiare în doar câteva săptămâni, precum: onboarding pentru operaţiunile din zonele de Retail şi Corporate, creditele imobiliare sau împrumuturi negarantate. Platforma joacă un rol cheie în transformarea ecosistemului de servicii financiare, într-un context în care 7 din 10 organizaţii nu au în plan să înlocuiască sistemele de bază în procesul de transformare digitală. FLOWX.AI se integrează cu sistemele existente pentru a extinde rapid capabilităţile în ceea ce priveşte interacţiunea directă cu clienţii, datele, integrarea şi migrarea în cloud.

"În 10 ani, domeniul serviciilor financiare ar putea arăta cu totul diferit. Astfel, ca grup, am ales abordarea de a ne uita la cum putem să ne îmbunătăţim capabilităţile în interiorul companiei pentru a ne deservi clienţii acum. Viteza, ritmul schimbării şi o experienţă excelentă a utilizatorilor reprezintă cheia din perspectiva noastră. Alegerea unui partener precum FLOWX.AI contribuie la realizarea acestor obiective şi la transformarea tehnologiei dintr-un punct nevralgic într-un avantaj", a declarat Zoltan Kaszas - MD and Group IT Strategy, OTP Group.

"Suntem încântaţi să fim parteneri cu FLOWX.AI, în calitate de platformă de orchestrare a experienţelor digitale. Această colaborare ne va permite să acoperim multiple pieţe rapid şi, în acelaşi timp, să livrăm soluţii adaptate la nivelul fiecărei pieţe, dar şi de a alinia implementarea tehnică cu nevoile de business. Prin utilizarea unei platforme avansate, dar şi prin migrarea către o arhitectură modernă, în cloud, construim o cultură internă bazată pe inovaţie, un real avantaj şi pentru atragerea talentelor. Pe scurt, este o formulă de succes pentru noi", a precizat şi Constantin Mareş, DCEO, Divizia Digitală, OTP Bank România.

FLOWX.AI vine cu avantajul rapidităţii în dezvoltare, cu o soluţie livrată în maxim 10 săptămâni, precum şi al scalabilităţii şi stabilităţii, devenind platforma potrivită pentru volume mari şi implementarea simultană în mai multe ţări. Este concepută pentru a concentra implementarea digitală într-un timp foarte scurt, pentru creşterea profitabilităţii şi a cifrei de afaceri din dezvoltările digitale şi pentru accelerarea inovaţiei. Aceste capabilităţi sunt posibile printr-o nouă paradigmă de dezvoltare software bazată pe AI şi printr-o nouă abordare a arhitecturii, care ajută echipele tehnice să se concentreze pe task-uri complexe, eliminând activitatea redundantă sau pe cea de scriere de cod, fără valoare adăugată, subliniază sursa citată.

"Suntem entuziasmaţi de parteneriatul cu OTP Bank, a cărei viziune se aliniază perfect cu ideea pe care am avut-o când am dezvoltat FLOWX.AI: aceea de a aduce împreună echipe mixte de business şi tehnologie pentru a dezvolta experienţe şi produse digitale intuitive în săptămâni, nu în ani. Platforma noastră împlineşte atât exigenţele de fiabilitate, necesare în medii cu o asemenea complexitate şi reglementare, cât şi pe cele de rapiditate pe care clienţii şi angajaţii le doresc astăzi", a completat Ioan Iacob, CEO şi cofondator at FLOWX.AI.

Echipe mixte de consultanţi şi ingineri vor lucra împreună la implementarea soluţiilor pentru a se concentra atât pe customer experience, cât şi pe tehnologie. Soluţia FLOWX.AI este cloud-native şi va fi dezvoltată pe o platformă cloud de business, infrastructură care va permite OTP Group dezvoltări ulterioare agile, care vor putea fi aliniate cu feedback-ul, nevoile şi cerinţele clienţilor, se arată în comunicat.