PENTRU 2020:Flanco pregăteşte investiţii de 11 milioane lei

Retailerul de produse IT&C, electronice şi electrocasnice Flanco pregăteşte investiţii de 11 milioane lei în acest an, în deschiderea de magazine şi în tehnologie, buget care poate creşte, a anunţat, marţi, Dragoş Sîrbu, CEO Flanco Retail, care a precizat că societatea şi-a făcut mai multe scenarii, fiind pregătiţi de orice, după ce traficul a scăzut în februarie şi în condiţiile în care aproape jumătate din business are legătură cu piaţa chineză.

Flanco Retail a înregistrat vânzări de 1,21 miliarde de lei, în 2019, în creştere cu 13,1% faţă de anul precedent, iar profitul net al companiei a crescut cu 87%, la 40 milioane lei în 2019.

"Avem în prezent alocaţi 11 milioane lei pentru deschiderea de magazine, 12 magazine vor fi deschise în 2020, cel puţin acestea sunt planurile azi. Dincolo de magazine, mai avem de investit în platformă şi în tehnologie. Anul trecut am pornit la drum cu un buget de 12 milioane lei pentru investiţii, am terminat cu 14,3 milioane lei, deci am investit mai mult, noi avem opţiunea aceasta, deoarece investim din resurse proprii, dacă opţiunile de investiţii sunt bune pe parcursul anului, putem creşte bugetul", a declarat marţi Dragoş Sîrbu, CEO Flanco Retail.

Întrebat câţi din furnizorii companiei sunt din China, el afirmă că aproape jumătate din business are legătură cu piaţa chineză, inclusiv componentele.

"În februarie am avut trafic în magazine în scădere cu 12% faţă de anul trecut şi luna a avut şi o zi în plus, 29 faţă de 28 în 2018, deci scăderea e mult mai mare. Scăderea cred că vine din faptul că oamenii sunt puţin moderaţi în decizii, aşteaptă. Acum şi noi stăm în expectativă, e prea devreme să vorbim de ceva, poate trece ca o apă de ploaie, cu o lună-două afectate procesele de vânzare, cu încetinire a dorinţei de cumpărare şi să revină pe final de an sau să fie ceva mult mai grav. Dar e prea devreme", a explicat Dragoş Sîrbu, care spune că retailerul are pregătite mai multe scenarii pe care le va adapta pe parcurs, mai ales că societatea a trecut şi în trecut printr-o insolvenţă în 2009-2010.

El dă totodată asigurări că Flanco are stocuri care să acopere cererea pentru 2-3 luni.

De asemenea, compania precizează că "ţine aproape cu autorităţile" şi respectă regulile de igienă. Mai mult, angajaţii pot lucra de acasă.

"Colegii aleg singuri ora la care vin la muncă sau dacă aleg să lucreze de acasă

Acesta a anunţat totodată cu amână planurile de extindere pe alte pieţe precum Bulgaria şi Ungaria.

"Noi am avut nişte evaluări făcute, avem nişte platforme prin intermediul cărora putem intra şi asta vrem să facem ca prim pas, să intrăm prin platforma de marketplace în Bulgaria şi în Ungaria. Dacă lucrurile vor arăta bine, putem să mergem şi cu pasul următor, cu magazine fizice, dar nu va fi anul acesta", a spus CEO Flanco.

Flanco Retail, compania românească prezentă pe piaţa autohtonă din 1994, a înregistrat vânzări de 1,21 miliarde de lei în 2019, în creştere cu 13,1% faţă de anul precedent şi cu mult peste media de creştere a pieţei, care a fost de aproximativ 6,5%, conform studiilor independente.

Profitul net al companiei a crescut cu 87%, de la 21,4 milioane lei în 2018 la 40 milioane lei în 2019.

Flanco a deschis 30 de noi magazine în 2019, echivalentul a 200 de noi locuri de muncă.

În 2019 compania şi-a extins numărul de magazine din reţeaua naţională, concentrându-se în continuare pe prezenţa din oraşele mici şi medii. La finalul lui 2019, reţeaua de magazine Flanco număra 156 de unităţi deschise în 116 oraşe. Acest număr a fost atins în urma a 30 de deschideri de magazine şi a şapte închideri, desfăşurate pe parcursul anului, completate cu reamenajarea a patru magazine.

Pe segmentul online, vânzările Flanco au înregistrat o creştere de 24,9%. Peste 75% din trafic este generat de pe telefoane şi alte dispozitive mobile, iar peste 60% din valoarea vânzărilor este generată, şi ea, tot de pe dispozitivele mobile. Aproximativ 25% din tranzacţii sunt plătite cu cardul, însă peste 30% din clienţi aleg să îşi rezerve produsul online şi să îl ridice personal din magazine.

"Ne-am axat de ceva vreme pe acordarea de servicii financiare care să susţină achiziţiile bunurilor de folosinţă îndelungată - credite şi facilităţi financiare - atât direct, cât şi prin intermediul partenerilor bancari şi non bancari. Astfel, cu ajutorul FintechOS, am lansat o platformă de creditare de tip marketplace, prin care solicitările de finanţare ale clienţilor noştri se trimit concomitent la mai mulţi parteneri finanţatori. Beneficiile sunt importante, pe lângă economia mare de timp, clientul poate să-şi aleagă soluţia de creditare optimă, în câteva minute", afirmă Dragoş Sîrbu, CEO Flanco Retail.

Anul trecut, Flanco a înregistrat cea mai mare creştere procentuală pe segmentul de electrocasnice mici. Astfel, vânzările Flanco Retail au fost mai mari cu peste 27%, în timp ce piaţa a crescut cu aproximativ 14% în această categorie.

Cele mai importante categorii de produse care au adus această creştere pentru Flanco au fost aspiratoarele de tipul HandStick (124%), De asemenea, aspiratoarele robot au avut o creştere valorică solidă de patru ori faţă de anul trecut, în timp ce la nivel de piaţă, creşterea a fost de 145%, ponderea lor în segment ajungând la 15%, faţă de 7,6% anul precedent. Automatele de cafea, şi ele aflate în topul celor mai vândute obiecte de uz casnic, şi-au păstrat ritmul de creştere în piaţă cu 33%, ajungând la 57%, în timp ce la Flanco au crescut cu 103%.

"În ceea ce priveşte categoria electrocasnicelor mici, cele mai mari creşteri se înregistrează în zona produselor care sunt un factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Toate sunt produse care, acum câţiva ani, ar fi fost considerate produse sofisticate. În 2019 am depăşit, în fine, cadrul produselor de strictă necesitate", afirmă Dragoş Sîrbu.

Piaţa de telecom a crescut în anul 2019 cu 5,6%, în timp ce avansul Flanco a fost de 16,4%, în acest segment.

"La smartphone-uri, tendinţa de creştere arată, în continuare, preferinţele către un ecran mai mare, dar aici totul ţine foarte mult şi de ofertele producătorilor. În această categorie intră şi secţiunea de Core Wearables (smartwatch-uri şi smartbrand-uri), care a crescut în piaţă cu peste 70%, pe când la Flanco valoarea creşterii a fost de 126%.", mai spune reprezentantul companiei.

Flanco are peste 1.500 de angajaţi şi deţine o reţea de 156 de magazine.