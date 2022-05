Teads, platforma media globală, anunţă venituri în valoare de 678 milioane de dolari pentru anul 2021, marcând o creştere constantă de 25% comparativ cu anul 2020, conform unui comunicat remis redacţiei.

Jeremy Arditi, co-CEO Teads, declară: "Teads a înregistrat o performanţă financiară susţinută, a continuat să inoveze şi să lanseze în piaţă noi soluţii de publicitate pe tot parcursul anului 2021, sprijinind brandurile de top şi agenţiile să navigheze într-un peisaj web din ce în ce mai complex.

Inovaţia noastră continuă în servicii de publicitate centrată pe confidenţialitate câştigă teren în industrie, permiţând clienţilor noştri să targeteze publicul ţintă în medii fără cookie-uri. În acelaşi timp, oferim noi tehnologii şi soluţii partenerilor noştri din zona editorială pentru a-i pregăti mai bine pentru un viitor fără cookie-uri.

Pe parcursul anului 2021, am semnat o serie de noi parteneriate cu unele dintre brandurile de top la nivel global. Performance advertising-ul, axat pe conversie şi trafic, a contribuit major la rezultatele noastre financiare din 2021, înregistrând o creştere cu 65% de la an la an. În prezent, performance advertising-ul reprezintă o parte semnificativă din veniturile noastre totale. În general, continuăm să ne creştem investiţiile în recrutarea de talente atât în solutii de inginerie, cât şi în vânzări, pentru a determina o creştere organică continuă. În cele din urmă, în aceste momente în care încrederea în mass-media şi transparenţa sunt mai importante ca oricând, vom continua să susţinem cei mai buni publisheri din lume ca parteneri de încredere pentru monetizare."

Mihai Boştinaru, Vice President Sales CEE: "În Europa Centrală şi de Est, din care face parte şi România, veniturile Teads au înregistrat o creştere accelerată de 65% în 2021 vs 2020, dovedind, pentru al 5-lea an consecutiv, că potenţialul de business al regiunii CEE este imens nu numai pe termen scurt, ci şi pe termen mediu şi lung. Pe lângă pieţele regionale în care suntem prezenţi de ani de zile (România, Polonia, Cehia, Slovacia, Turcia), în 2021 am început să operăm în pieţe noi (Grecia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia), înregistrând rezultate peste aşteptări încă din primul an de activitate la nivel local. În 2022, vom continua dezvoltarea operaţiunilor existente, în paralel cu lansarea serviciilor Teads în noi pieţe. Echipa regională Teads creşte constant, în special în principalele centre operaţionale din regiune (Bucureşti, Varşovia şi Praga)."

Doina Radicof, Sales Director România: "2021 a reprezentat un an de consolidare a operaţiunilor Teads în România, o creştere sănătoasă a cotei noastre de piaţă, a numărului de agenţii şi de clienţi de publicitate care ne onorează cu încrederea lor, a numărului de publisheri locali parteneri, dar şi a echipei locale Teads. Această creştere va continua şi în 2022 şi ne va permite să aducem publisherilor locali venituri consistente de peste 1 milion de euro. Lucrăm alături de partenerii noştri pentru a avea un ecosistem de publicitate digitală transparent, 100% măsurabil, fără fraudă, brand safe şi cu garanţia unei rate mari de viewability."

Reuşite operaţionale în 2021:

●Prima platformă de publicitate cookieless din open web: Teads, lider în inovaţie, a anunţat o nouă tehnologie care a permis dezvoltarea primei platforme de publicitate de tip cookieless destinate open web. În 2021, Teads a anunţat o îmbunătăţire majoră a platformei sale de media buying Teads Ad Manager (TAM). TAM este o soluţie dinamică de media buying programmatic, care le permite advertiserilor şi agenţiilor să deruleze campanii de publicitate foarte bine targetate, fără utilizarea modulelor cookie, de-a lungul întregului proces de marketing, începând cu faza de planificare, targetare, livrare şi până la raportare. Această platformă marchează o inovaţie importantă pentru Teads, dar şi pentru industrie, deoarece le oferă tuturor clienţilor săi avantaje în acest context şi deschide calea către un viitor fără cookie-uri. În plus, Teads a lansat o iniţiativă de pregătire fără cookie-uri pentru a ajuta brandurile şi agenţiile de publicitate să efectueze teste directe, demonstrând că indicatorii de performanţă (KPI) media şi brand awareness-ul pentru campaniile fără cookie-uri sunt în linie sau chiar mai mari decât cele generate de campaniile bazate pe cookie-uri. Având în vedere că deja aproximativ 40% din traficul web global nu mai utilizează cookie-uri ale unor terţe părţi(1), Teads are încredere că inovaţia sa în privinţa cookie-urilor va reprezenta un factor semnificativ de creştere în viitor, subliniază sursa citată.

●Parteneriate de business solide cu branduri de top: Brandurile de top din întreaga lume continuă să colaboreze cu Teads pentru a obţine o acoperire sporită în medii de calitate pe Internet. Prin semnarea acestor parteneriate, brandurile se angajează să respecte obiectivele de cheltuieli anuale şi obţin acces la echipe dedicate pentru a valorifica cel mai bine datele Teads, targetarea, platforma creativă şi informaţiile de top pentru a obţine cele mai bune rezultate.

●Expansiune editorială continuă: Teads continuă să semneze noi parteneriate şi să reînnoiască parteneriate existente cu editori de top din întreaga lume. În 2021, Teads a avut integrări directe cu peste 2.800 publisheri din întreaga lume. În 2021, rata de retenţie a fost de 98% pentru cei mai mari 500 publisheri din 2020, demonstrând satisfacţie şi încredere în calitatea cererilor oferite de Teads.

●Update-uri de succes la produse de performance advertising: În 2021, Teads a lansat actualizări majore ale produselor sale de performance marketing şi, în prezent, oferă una dintre cele mai avansate soluţii de achiziţie de traffic web din piaţă. Teads a introdus performance advertising-ul în 2018, acest segment de activitate continuând de atunci să contribuie semnificativ la creşterea veniturilor generale. Succesul înregistrat în performance al platformei permite companiei Teads să concureze eficient pentru a atinge obiectivele de marketing digital în fiecare etapă a pâlniei, completând obiectivele de business ale brandului.

●Instrumente de măsurare a atenţiei: Teads a fost iniţiatorul studiului care a măsurat gradul de atenţie, realizat în parteneriat cu Havas şi dentsu, pentru a cuantifica mai bine modul în care advertiserii pot privi şi gândi dincolo de vizibilitate pentru a prezice cât mai bine rezultatele campaniei.

●Atragere de talente şi expasiunea companiei: În 2021, Teads a recrutat peste 230 de angajaţi noi iar la sfârşitul anului fiscal 2021 avea 1.035 de angajaţi cu normă întreagă în 26 de ţări din întreaga lume. În următoarele 18 luni, Teads se aşteaptă să dubleze forţa de muncă în domeniul tehnologiei pentru a stimula noi iniţiative şi pentru a-şi creşte cota de piaţă. Hub-ul tehnologic principal al companiei este situat în Montpellier, Franţa (hub-ul secundar fiind la Bucureşti), iar Teads a reuşit să atragă şi să fidelizeze talente în ingineria de vârf, se mai arată în comunicat.