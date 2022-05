Vestra anunţă o cifră de afaceri în 2021 de 21 milioane euro, în creştere cu 7% faţă de anul 2020, conform unui comunicat de presă. Compania a înregistrat un trend ascendent în afaceri datorită deblocării anumitor proiecte încetinite sau oprite în 2020, pe fondul pandemiei, şi a accesării unor oportunităţi noi, majoritatea constând în proiecte cu fonduri europene. De asemenea, compania îşi extinde activitatea către un domeniu conex - aviaţia pentru mediul de afaceri.

"După o perioadă de restricţii cauzate de pandemie, în care principalele sectoare economice au fost parcă amorţite, anul trecut activitatea a început să revină la normal cu paşi timizi, dar siguri. Astfel, am început să punem în mişcare proiecte blocate, dar şi să accesăm noi oportunităţi. În plus, am consolidat divizia de IT, destinată atât proiectelor pentru oraşe inteligente (smart cities) cât şi securităţii cibernetice (cyber security). În era IoT (Internet of Things ), cele două direcţii au nevoie de o abordare integrată pentru a fi cu adevărat sustenabile." , declară Vlad Iftime, Managing Partner Vestra.

Prin poziţionarea strategică, dar şi prin complexitatea serviciilor şi facilităţilor oferite, Vestra reuşeşte să atragă anual noi clienţi, ce asigură furnizarea de servicii şi soluţii inovatoare, care pun accent pe dezvoltarea durabilă. De aceea, strategia de business a companiei constă în oferirea de soluţii SMART asigurând eficientizarea implementării proiectelor de utilităţi publice şi contorizarea inteligentă prin comunicaţii specifice, toate acestea contribuind la protejarea mediului înconjurător, un vector important al Vestra.

Potrivit sursei citate, dintre cele două divizii principale de activitate ale companiei, anul trecut divizia de utilităţi a înregistrat o creştere de 9% faţă de 2020, atât datorită accelerării unor proiecte, cât şi alăturării de noi clienţi în 2021. Modernizarea infrastructurii şi a reţelelor de utilităţi, îndeosebi proiectele pentru reţele de apă şi energie termică, au fost cele mai solicitate servicii.

"În 2022, cuvântul cheie pentru noi este dezvoltarea, atât a noastră, cât şi a clienţilor noştri. În această direcţie, vom continua să lucrăm la planurile de creştere a vânzărilor şi vom investi şi mai mult în digitalizare, unde avem în plan lansarea unei platforme de e-commerce pentru clienţii noştri. Focusul departamentului nostru de IT va fi în jurul comunităţilor şi a oraşelor SMART. Nu ne este frică să creştem şi să oferim alternative la problemele actuale din infrastructura rutieră la nivel naţional. De aceea, anul acesta avem în plan investiţii în domeniul aviaţiei pentru mediul de afaceri, un domeniu subdezvoltat în România, dar care creşte în amploare de la an la an.", adaugă Vlad Iftime, Managing Partner Vestra.