Industria restaurantelor, puternic afectată de pandemia de COVID 19, începe să îşi revină după doi ani de restricţii sanitare, în care a funcţionat la mai puţin de jumătate de capacitate faţă de anul 2019. Grupul de restaurante Stadio Hospitality Concepts (SHC), deţinut de antreprenorul Radu Dumitrescu, estimează un volum de vânzări de 48 milioane de lei, cu 31% peste cel înregistrat în anul 2019, conform unui comunicat de presă.

Chiar înainte de declanşarea pandemiei, în martie 2020, grupul SHC şi-a lărgit portofoliul cu încă două restaurante, 18 Lounge şi Stadio Park (fostul Embassy Park), achiziţionate de la grupul Embassy. În total, compania operează şase restaurante în Bucureşti (NOR, Stadio Universitate, Stadio Unirii, Stadio Herăstrău, 18Lounge şi Cişmigiu - Bistro la Etaj). Cifra de afaceri înregistrată de grup în 2019 atinsese o cifră record de 34 milioane de lei, însă carantina şi restricţiile dure au redus la mai bine de jumătate volumul de vânzări aferent anului 2020, şi anume 15 milioane de lei. Al doilea an de pandemie a adus o relativă îmbunătăţire a situaţiei financiare, la finalul anului trecut grupul SHC înregistrând o cifră de afaceri de 25 de milioane de lei, intrând pe un trend ascendent. "Ultimii doi ani, marcaţi puternic de criza sanitară declanşată la nivel global de virusul COVID 19, au adus restaurantele din România într-o situaţie fără precedent, multe funcţionând la cote de avarie sau chiar ieşind de pe piaţă. Ultimul an a fost un adevărat montagne russe pentru toate business-urile din industria restaurantelor", spune Radu Dumitrescu, CEO al grupului SHC.

"Am primit o gură de aer mult aşteptată în primele luni ale lui 2021, când s-au redeschis restaurantele după o lungă perioadă. Apoi, sezonul estival, când s-au mai relaxat restricţiile sanitare, a fost şi el un imbold atât de necesar menţinerii afacerii pe piaţă. Şi bineînţeles, ajutoarele de la stat care au mai pus un pic de combustibil în motor. Apoi au venit lunile de final de an, extrem de grele şi cu multe restricţii şi parcă ne-am întors de unde pornisem" completează Radu Dumitrescu.

Însă perspectivele pentru acest an sunt, deja, considerabil mult mai favorabile şi Stadio Hospitality Concepts estimează o creştere importantă faţă de anul zero de dinainte de pandemie, şi anume o cifră de afaceri de 48 de milioane de lei pentru 2022. Primul trimestru al lui 2022 este cu 52% peste perioada similară din 2021, respectiv 18% peste 2020. La capitolul investiţii, anii de pandemie au stopat toate planurile de extindere şi dezvoltare a businessului, local şi naţional, singura direcţie importantă pe care grupul SHC şi-a putut canaliza atenţia, mai ales în 2021, fiind personalul din restaurante. "Cea mai grea lovitură a pandemiei a fost restrângerea personalului. În condiţiile în care încasările sunt zero, şansele de a păstra intactă o echipă de 400 oameni nu există. Am avut foarte mulţi colegi pe care i-am pierdut, tocmai de aceea, în 2021, cea mai importantă investiţie a fost în oameni, mai exact în dezvoltarea emoţională şi profesională a acestora. În ultimul an, rata de retenţie în rândul angajaţilor a fost de 72%, ceea ce este incredibil pentru domeniul nostru. Această abordare de management axat pe oameni a generat o experienţă excelentă pentru oaspeţii noştri, transpusă în clasarea restaurantelor grupului SHC pe primele locuri în topul Tripadvisor al restaurantelor din Bucureşti. Anul acesta, vom continua aceste eforturi axate pe componenta umană, având câteva proiecte importante în plan, cu o abordare total diferită de cea generală", spune Radu Dumitrescu.

Tot la capitolul investiţii, în ultimul an a fost redecorat restaurantul Stadio Herăstrău şi au mai fost realizate o serie de alte investiţii minore din punct de vedere operaţional în unităţile grupului, care tin mai degraba de mentenanţa anuală a restaurantelor.