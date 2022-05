Piaţa produselor pentru îngrijirea pielii va atinge circa 177 miliarde dolari, până în 2025

Reporter: Cum a evoluat sectorul produselor cosmetice în ultimii ani şi la ce valoare se ridică acesta?

Anca Maria Juncan: Industria cosmetică este una foarte dinamică, însă ţinând cont cel mai probabil de contextul epidemiologic, în anul 2020, piaţa mondială a cosmeticelor a scăzut cu aproximativ 8%, în comparaţie cu anul precedent.

Produsele pentru îngrijirea pielii, a părului, produsele pentru cosmetică decorativă/de machiaj, produsele de toaletă, asemeni parfumurilor, apelor de toaletă sau deodorantelor şi produselor cosmetice pentru îngrijirea cavităţii bucale, sunt principalele categorii de produse ale pieţei cosmetice.

Produsele pentru îngrijirea cutanată sunt considerate lider de piaţă pe acest segment, reprezentând aproximativ 42% din piaţa globală şi această categorie de cosmetice reprezintă în mod evident şi cea mai semnifcativă creştere în acest sens, estimându-se o valoare de aproximativ 177 miliarde de dolari, până în 2025.

Analizată individual, piaţa produselor anti-aging se estimează că va depăşi, în viitorul apropiat, 34,49 miliarde dolari, cu o rată de creştere anuală de 7,3%.

(https://www.statista.com/topics/3137/cosmetics-industry/#dossierKeyfigures, https://www.gcimagazine.com/home/news/21843859/ anti-aging-topicals-and-therapies-to-surpass-us-3449b-by-2027).

Reporter: Cum au evoluat tendinţele din piaţă?

Anca Maria Juncan: Ca şi în industria modei, şi în cosmetologie există periodic previziuni pentru unele trenduri, spre exemplu ingrediente active sau chiar şi compoziţii de parfumare. Tot în mod exemplificativ, unele ingrediente active "cu tradiţie" în formulări cosmetice, cum sunt acidul glicolic, acidul hialuronic sau retinoizii, rămân în preferinţele consumatorilor, dar acestora li se alătură şi active inovatoare ca peptidele biomimetice sau metalele preţioase, probiotice, diverse extracte vegetale, viatamine şi lista poate continua.

În ultima perioadă, consumatorii sunt de asemenea din ce în ce mai interesaţi şi educaţi în ceea ce priveşte produsele cosmetice pe care le achiziţionează şi le utilizează, ceea ce este un aspect foarte important şi nu poate decât să ne bucure. Pe lângă ingredientele active, care probabil sunt în topul preferinţelor consumatorilor, aceştia acordă o atenţie sporită calităţii, siguranţei şi eficacităţii, repsectiv a efectului revendicat a produsului, criterii cheie şi din perspectiva legislativă.

Reporter: Ce tipuri de produse aţi lansat în ultimul an şi ce urmează să lansaţi?

Anca Maria Juncan: În vara anului trecut am lansat un produs cosmetic multifuncţional, respectiv Golden Elixir Restructuring&Firming Water INFINITUM, care încorporează apa naturală de izvor Aur'a, pură, alcalină, cu conţinut natural de coloizi de aur şi argint, cu minerale perfect echilibrate, precum şi o combinaţie de ingrediente active - aur coloidal, Acid Hialuronic cu masa moleculară mică şi medie şi milicapsule cu aur de 22k, fiind recomandată pentru îngrijirea tegumentului sensibil şi xerotic.

În luna octombire a anului 2021 am lansat, în parteneriat cu Romaniţa Iovan, gama de produse cosmetice INFINITUM by Romaniţa Iovan. Din portofoliul de produse fac parte Silk Elixir Anti-Aging Cream şi Silk Elixir Eye Contour Cream. Produsele sunt destinate tenului matur şi au ca principale ingrediente mătasea şi mătasea hidrolizată, pe lîngă alte ingrediente inovatoare.

Rezultatul în urma utilizării acestor produse complementare este un efect "Second Skin", o piele fină şi catifelată, luminoasă şi vizibil mai fermă.

La începutul acestui an am completat gama cu alte două produse de îngrijire a tenul matur, care fac parte din aceeaşi gamă - Antioxidant Renew Serum Capsules Infinitum by Romaniţa Iovan, cu efect de estompare a ridurilor şi revitalizare a tenului, lăsându-l fin, luminos şi radiant şi Rejuvenating Look Eye Serum Capsules Infintum by Romaniţa Iovan, cu o textură extrem de lejeră, mătăsoasă, bogată în principii active de tipul peptidelor biomimetice cu efect botox-like.

Acest an, şi cu siguranţă şi cei care urmează, vin cu multe suprize pentru consumatorii noştri. Lucrăm deja de un timp la formularea şi dezvoltarea unor produse noi şi desigur inovatoare, care sperăm să surprindă într-un mod foarte plăcut iubitoarele brandului Infinitum şi nu numai pe cele care deja cunosc brandul şi produsele noastre!

Reporter: Cu ce atuuri vine compania dumneavoastră în faţa competiţiei?

Anca Maria Juncan: Scopul nostru principal este să oferim consumatorilor nostri produse inovatoare, cu elemente preţioase, cosmetice anti-aging cu o hidratare intensă pentru toate tipurile de ten, obţinute prin cele mai noi tehnologii şi ingrediente, cu o identitate vizuală modernă.Toate ingredientele care sunt încorporate în formulările noastre sunt de o caliatate superioară, unele dintre acestea fiind regăsite şi în game prestigioase la nivel mondial, fiind importate preponderent din Franţa, Elveţia, Spania, Italia şi Germania.

De exemplu, un igredient bine cunoscut şi utilizat în diverese categorii de cosmetice, aurul, este încorporat în formulările din gama INFINITUM sub formă de milicapsule cu Au de 22k şi, împreună cu celelalte ingrediente active, cum este Acidul Hialuronic (HA) de trei tipuri - HA cu masă moleculară mică, HA cu masă moleculară medie şi HA cu masă moleculară mare microîncapsulat - şi milicapsule cu Vitaminele A şi E, are rolul de a activa metabolismul celular, netezeşte microrelieful cutanat şi are efect anti-ageing şi de condiţionare a tegumentului.

În acelaşi timp, procesul de dezvoltare şi de formulare a unui produs cosmetic este unul extrem de bine documentat şi în aceeaşi măsură îndelungat. În cazul unei formulări cosmetice ca prim pas în dezvoltarea acestuia este selecţia şi studiul fiecărui ingredient care este încorporat, urmat de formularea propriu-zisă, în strânsă legătură cu experienţa şi totodată imaginaţia formulatorului. Formulările sunt testate din punct de vedere microbiologic (totodată fiind testată şi eficacitatea conservantului utilizat în formulare), fizico-chimic, a stabilităţii produsului cosmetic în timp şi a compatibilităţii produsului cu ambalajul primar. Printre cele mai importante testări sunt cele de siguranţă, respectiv toleranţă cutanată şi cele de eficacitate a produsului, pentru a demonstra efectul revendicat a formulării efectuate pe subiecţi umani în cadrul unor centre de testare specializate. Dacă formularea corespunde tuturor acestor teste, etapa următoare este aceea de transpunere a produsului de la scala de laborator la cea industrială prin prepararea aşa numitei Şarje 0, care este de fapt prima şarjă de fabricaţie a produsului. După testarea acesteia din punct de vedere microbiologic şi fizico-chimic, produsul este ambalat în ambalajul primar şi cel secundar şi ajunge în final la consumatorul nostru.

Înainte de introducerea unui produs cosmetic pe piaţă, conform legisalţiei în vigoare, respectiv a Regulamentul (CE) Nr. 1223/2009, produsele cosmetice sunt notificate pe portalul de notificare a produselor cosmetice CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) de către persoana responsabilă a produsului. În cadrul companiei noastre, noi certifcăm că produsul este rezultatul unui proces îndelungat şi a fost riguros studiat şi fabricat, conform standardelor de calitate şi tradiţiei producătorului Aviva Cosmetics.

Reporter: Cum caracterizaţi concurenţa din piaţă?

Anca Maria Juncan: Concurenţa pe această piaţă este una acerbă. În România predomină în principal produsele de import, există câţiva producători cu tradiţie îndelungată, însă în ultima perioadă s-au dezvoltat şi mulţi producători autohtoni.

Reporter: Ce cifră de afaceri a avut compania anul trecut şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Anca Maria Juncan: În anul 2021 compania a avut o cifră de afaceri de 103.480,37 lei, iar pentru anul 2022 estimăm o creştere de cel puţin 20% a cifrei de afaceri.

Reporter: Care este capacitatea de productie şi cât din aceasta merge la export?

Anca Maria Juncan: Având în vedere categoria de produse pe care le dezvoltăm şi producem, şi anume aceea a unui segment de nişă, ce include produse de lux anti-aging, capacitatea de producţie a companiei este una restrânsă, dorindu-ne să ne menţimen pentru moment pe acest segment. La momentul de faţă producem aproximativ 250 de bucăţi pe segment de produs, din care un procent de aproximativ 2% merge spre export.

Reporter: Care estte profilul clientului?

Anca Maria Juncan: Sloganul nostru este "Infinitum, the touch of luxury", astfel încât produsele noastre se adresează în principal tuturor femeilor care se respectă şi acordă o atenţie deosebită îngrijirii tegumentului. Brandul românesc de cosmeceutice Infinitum a fost creat pentru femei sofisticate, care ştiu că merită ce este mai bun. Infinitum este creat pentru toate femeile care se respectă, se iubesc şi se lasă iubite. Pentru femeile puternice, optimiste şi echilibrate, care se îndreaptă asupra sinelui, cu blândeţe. Care pun preţ pe propria persoană şi care strălucesc de sănătate, pentru că au grijă de aspectul fizic şi sănătatea tegumentului şi ştiu că merită ce este mai bun. Pentru femeile a căror fericire dăinuie şi transpare.

Reporter: Ce estimări aveţi pentru piaţa în care activaţi?

Anca Maria Juncan: Conform statisticilor actuale, piaţa produselor cosmetice este una dinamică şi din fericire în creştere, începând cu acest an.

Imposibilitatea de a participa la manifestaţii ştiinţifice, târguri de profil, dar chiar şi indisponibilitatea testerelor produselor la punctele de vânzare, au avut un efect serios în timpul pandemiei asupra noastră.

În speranţa unei reveniri trepatate cu ceea ce eram obişnuiţi anterior, aşa cum am mărturisit deja, plănuim o multitudine de proiecte noi şi parteneriate frumoase care cu siguranţă vor încânta şi stârni curiozitatea consumatorilor noştri. Dar deocamdată nu putem divulga surprizele, care în mod cert vor fi extrem de plăcute!

Vă aşteptăm să descoperiţi produsele cosmetice Infinitum şi şă vă bucuraţi de atingerea fină a luxului!

Reporter: Mulţumim!

