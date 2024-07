Planul Simion este posibil sau este un miraj?

George Simion, preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) şi candidat al acestui partid la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie, promite, în oferta lui electorală, apartamente la preţuri începând de la 35.000 de euro. La acest preţ, Simion spune că poate oferi, după ce va deveni preşedinte, apartamente de două camere în suprafaţă de 50-52 metri pătraţi. Pentru 50.000 euro spune că cei care doresc pot primi apartamente de trei camere în suprafaţă de 68-72 metri pătraţi, iar la preţul de 70.000 de euro promite unităţi locative de patru camere în suprafaţă de 95-100 metri pătraţi. Populaţia se îmbulzeşte deja să încheie contracte pe baza ofertei lui George Simion.

În contractele încheiate de preşedintele AUR cu cetăţenii nu se spune dacă suprafaţa respectivă este cea utilă sau dacă ea include şi anumite anexe ori spaţii comune. Cert este că, potrivit acestor contracte, apartamentele ar urma să fie ridicate în zonele din apropierea municipiilor Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Oradea, Suceava, Sibiu, Bacău, Baia Mare, Târgu Mureş şi Galaţi, pe terenuri care, potrivit lui George Simion, ar urma să fie expropriate, deoarece sunt lăsate în paragină sau imobilele aflate pe acestea nu sunt îngrijite de urmaşii proprietarilor iniţiali. Preşedintele AUR mai susţine că utilităţile - electricitate, apă, gaze naturale - ar urma să fie aduse în viitoarele cartiere de către companiile din domeniu, pe cheltuiala acestora, obligându-le, practic, să facă investiţii în zonele respective, investiţii care în acest moment nu sunt programate nici de furnizori, nici de companiile de distribuţie, axate în următorii zece ani pe absorbţia fondurilor europene alocate tranziţiei energetice.

Un alt punct interesant din contractul încheiat de preşedintele AUR cu cetăţenii se află la finalul documentului, unde se precizează că respectivul act "va începe să producă efecte începând cu ziua preluării mandatului de Preşedinte ale României de către domnul George Simion".

Cu alte cuvinte, nu este vorba despre nicio înşelătorie, aşa cum afirmă deputatul liberal Alexandru Muraru şi copreşedintele REPER, Ramona Strugariu, deoarece cetăţenii încă de la semnarea contractului propus de Simion cunosc faptul că, dacă acesta din urmă nu ajunge preşedinte al României, contractul respectiv nu intră în vigoare, adică nu îşi produce efectele. În consecinţă, plângerea depusă la Parchetul General sub această privinţă - a înşelăciunii - de către deputatul liberal şi de către REPER nu are nicio valoare, atât timp cât termenii contractuali sunt clari pentru ambele părţi contractante, încă de la semnarea contractului.

Singurele chestiuni în discuţie rămân cele privind gestionarea securităţii datelor personale pentru cetăţenii care au semnat contractul respectiv şi dacă apartamentele respective pot fi ridicate la preţurile prevăzute în contract.

Referitor la ultimul aspect, George Simion a precizat: "Dacă includem autorizaţiile, eforturile duse în a trage utilităţi şi terenul, poate să ducă şi la 2.000, 3.000, poate să ducă la 5.000 de euro metru pătrat în centrul Bucureştiului. Peste tot metrul pătrat construit costă la fel. După aceea intervine chestiunea terenului, utilităţile, infrastructura şi autorizaţia. În acest program propus de noi, terenul îl acoperă statul. Nu dăm bani gratis, nu dăm locuinţe gratis, oferim la preţul de producător plus un procent de profit mai mic pentru cei care vor construi aceste locuinţe, adică un profit pentru constructori de 10-15%. Oferim românilor care nu au posibilitatea de a cumpăra la preţuri decente. Nu îi pot obliga pe constructori să participe la acest program, deoarece trăim într-o piaţă liberă. De aceea, ne adresăm doar constructorilor care vor dori să facă acest efort, să participe la acest program. Ei vor avea o rată mai mică de profit, de 10-15% aşa cum am mai menţionat. O să fac un apel public către toate firmele care realizează construcţii să spună dacă pot realiza sau nu apartamentele în preţurile respective. În momentul ăsta piaţa imobiliară este blocată. Nu vom forţa pe nimeni. Repet, terenul şi demersurile pentru autorizaţii, utilităţi, infrastructură, care sunt problemele reale cu care se confruntă constructorii, vor fi puse la dispoziţie de către stat. Nu construieşte statul, statul are în acest proiect doar antrepriza generală".

Prin acest plan, George Simion susţine că va construi 100.000 de locuinţe pe an, adică un milion de locuinţe în zece ani. Mai trebuie menţionat că persoanele care vor dori să obţină un astfel de apartament, dacă nu au suma necesară, vor fi nevoite să achite un avans minim de 1000 de euro pentru apartamentul cu două camere, urmând să beneficieze de credit imobiliar cu dobândă zero pe următorii 25 de ani, rata lunară fiind stabilită la 115 euro.

Valoarea totală a programului se ridică la 50 miliarde euro, din care 20 miliarde euro reprezintă cheltuielile pe care urmează să le facă statul român în următorii zece ani, potrivit preşedintelui AUR. Cele 20 miliarde euro reprezintă dublul valorii iniţiale a programului naţional Anghel Saligny (50 miliarde lei - adică 10 miliarde euro) prin care guvernele Cîţu, Ciucă şi Ciolacu au investit în infrastructura din toate localităţile României. Ulterior, valoarea programului Anghel Saligny a ajuns la 65 miliarde lei, dar se situează tot sub valoarea planului imobiliar propus de George Simion.

Referitor la acest plan, deputatul european Gheorghe Piperea a declarat că acesta este implementat şi în alte state europene şi că a fost demarat iniţial cu succes în România, dar că a fost pervertit de către sistemul bancar.

Gheorghe Piperea a declarat: "Acest sistem a fost implementat şi în România, dar a fost pervertit de cele două bănci austriece care l-au pus în practică: Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi BCR Banca pentru Locuinţe. Când a fost lansat, sistemul a avut un imediat şi uriaş succes. Nu mai puţin de 360.000 de persoane fizice au devenit clienţi ai acestor bănci, fără a şti cu exactitate ce anume au contractat. Deponenţii au fost lăsaţi să creadă că bonificaţia de la stat, în cuantum de 25% pe an, era o dobândă la depozit. În realitate, bonificaţia nu se plăteşte deponentului, ci băncii, ca parte din avansul necesar creditului, care trebuia contractat după minim opt ani de acumulare, exclusiv pentru construcţia sau achiziţia unei locuinţe. În practică, clienţi au fost chiar şi bebeluşi sau pensionari în vârstă de peste 70 de ani. Aproape toţi clienţii (minus câteva sute, din 360.000) au pus bani în acele bănci pentru a câştiga 25% pe an, bani de la stat. Dobânzile şi bonificaţia nu au fost niciodată achitate. Ba, mai mult, nici banii proprii depuşi în sistem nu s-au mai încasat înapoi. Încă sunt pe rol litigii cu cele două bănci. Cu toate acestea, cele două bănci pentru locuinţe au încasat toată bonificaţia de la stat, deşi au fost semnate doar câteva zeci de contracte".

O companie de construcţii nu poate supravieţui în piaţă, în actualele condiţii, cu un profit de 10-15%, atât cât prevede planul Simion, ne-a transmis Radu Dumitrescu, Sales Manager al dezvoltatorului imobiliar EnVogue Residence.

Radu Dumitrescu a precizat: "Indiferent că e companie de construcţii sau dezvoltator imobiliar, nicio firmă din acest domeniu nu poate supravieţui cu o marjă de profit de 10-15%. Apoi ştiu că pe vremea comuniştilor, când deciziile erau centralizate deoarece întreprinderile de construcţii erau deţinute de stat, s-au construit în Bucureşti, în 20 sau 25 de ani, între 600.000 şi 800.000 locuinţe. Cum vrea să facă George Simion în zece ani un milion de locuinţe, în actualele condiţii de piaţă liberă? 10-15% e un profit foarte mic, dacă adaugi şi riscurile. Priviţi balanţa oricărei companii medii sau mici din România din domeniul construcţiilor. Niciuna nu poate supravieţui cu 10% marjă de profit".

Expertul imobiliar a menţionat că, la ora actuală, construirea unui apartament de două camere în suprafaţă totală de 60 metri pătraţi (din care 54-55 metri pătraţi sunt utili), care include şi balcon, se ridică la 89.600 euro cu tot cu TVA de 9%, preţul fiind unul practicat de dezvoltatorii aflaţi la marginea Capitalei.

Referitor la preţul de 35.000 euro al unui apartament cu două camere prevăzut în planul Simion, Radu Dumitrescu ne-a spus: "Nu ştiu ce va construi sau din ce materiale. Aici sunt mai multe discuţii. Depinde de ce construieşte, din ce materiale. În perioada comunistă erau făcute din prefabricate, din beton armat. Şi dacă se construieşte pe cadre de beton, cu zidărie din cărămidă, nu ştiu cât de ieftin se poate ieşi pentru a vinde un astfel de apartament cu 35.000 euro. Apoi, dacă apartementul respectiv este de 52 metri pătraţi utili, atunci el ar trebui să aibă undeva la 63 metri pătraţi construiţi. Un astfel de apartament să iasă la 500 euro metrul pătrat construit, nu ştiu dacă este posibil, mai ales că nu ştiu din ce îl face, cu ce muncitori. Sunt foarte multe detalii privind proiectul, materialele, forţa de muncă etc., care îşi pun amprenta asupra preţului final privind metrul pătrat construit şi de aceea nu mă pot pronunţa cu exctitate asupra planului Simion. Dar nu cred că la 500 euro metrul pătrat se angajează să lucreze vreun constructor din România".

În sensul celor exprimate de Radu Dumitrescu s-au declarat şi alţi dezvoltatori imobiliari, sub protecţia anonimatului, care ne-au transmis că planul Simion nu prezintă o sursă credibilă de informaţii, nu are la bază un studiu de piaţă şi nici un studiu de impact sau de calcul cu privire la rentabilitatea marjei de profit pe care ar urma să o înregistreze în contabilitate firmele de construcţii sau companiile imobiliare. Unii consultanţi imobiliari contactaţi de Ziarul BURSA ne-au transmis din start că este ireal, în actualele condiţii din piaţă, să construieşti apartamente la 35.000 euro, chiar dacă materialele folosite ar fi fel de fel de prefabricate, deoarece costurile adiacente privind preţul energiei electrice utilizată în construcţia imobilului, costul forţei de muncă necesare şi al finisajelor interioare au crescut în ultimii ani.

În ceea ce priveşte companiile de construcţii rezidenţiale pe care le-am contactat pentru realizarea acestui articol, unii reprezentanţi ai acestora au refuzat din start să ia în calcul realizarea la 35.000 euro a unui apartament, în timp ce alţii ne-au transmis că nu se ghidează în activitatea lor după "bazaconii politice".

Dobânda zero, pe care ar urma să o aplice băncile creditelor ipotecare pentru apartamentele ce ar urma să fie construite din planul Simion, este cea mai mare iluzie, a afirmat profesor dr. Cristian Păun, cadru universitar la Academia de Ştiinţe Economice, fost preşedinte al FNGCIMM.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Cristian Păun arată: "Băncile nu dau niciodată credite din capitalul lor (capitalul acţionarilor la bănci este pe la 9-11% maxim). 60-70% din capitalul băncilor este capitalul deponenţilor, cei care duc economisirile la bănci pentru a nu băga mâna în ele, pentru a le păstra în siguranţă şi pentru a opera cu uşurinţă cu ei. Economisirea nu este niciodată ceva plăcut şi este întotdeauna nelipsită de riscuri (inflaţia, cursul de schimb, riscul de furt, pierdere, deteriorare etc.). Banii sunt duşi la bancă, sunt împrumutaţi băncii, doar dacă banca compensează această neplăcere a economisirii (abţinerea de la consumul prezent) cu o dobândă. Ca să ne încurajeze să economisim, băncile în primul rând plătesc dobânzi celor care economisesc. Din ce plătesc băncile dobânzi? Din dobânda încasată de la creditele pe care le acordă. Nu au altă sursă pentru economiile noastre. Dacă nu pot plăti această dobândă, economiile dispar instant, capitalul dispare instant, creditele dispar instant. Băncile dispar instant. Şi toţi cei care muncesc pentru ele. Aşa că promisiunea lui Simion este, de fapt, un plan anti-români. O luptă de clasă, contra celor care economisesc, care lucrează în bănci, care fac investiţii pe baza finanţărilor date de bănci".

Fostul magistrat clujean Cristi Dănileţ afirmă că, în contractul propus de George Simion, se află multiple erori juridice menite să îi înşele pe cetăţenii care nu cunosc aspecte banale de legislaţie.

Cristi Dănileţ precizează: "În primul rând, se colectează fără drept date personale: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, de către o persoană fizică care nu are nicio împuternicire în acest sens, dar invocă o funcţie publică pe care ar putea-o ocupa în viitor. În al doilea rând, chiar dacă va fi ales Preşedinte al României, el nu va putea pune în aplicare un astfel de contract/plan. Alocarea terenurilor pentru construcţia de locuinţe, ridicarea imobilelor respective, repartizarea lor, creditarea acestora nu sunt atribuţii nici ale Preşedintelui, nici măcar ale Parlamentului sau Guvernului, ci ale administraţiei publice locale şi ele se acordă pentru implementare unor entităţi private şi numai prin proceduri legale. În al treilea rând, neîndeplinirea contractului nu este sancţionată în niciun fel. Faptul că respectivul îşi va da demisia din funcţia de preşedinte nu înseamnă că cei care au contractat vor fi despăgubiţi".

Referitor la cele semnalate de fostul magistrat Cristi Dănileţ, arătăm că, în contract se stipulează, la articolul 2.4, că în maximum şase luni de la învestirea noului Guvern, George Simion va trebui să prezinte public calendarul de implementare al activităţilor prevăzute în planul Simion, termenele de finalizare pentru fiecare etapă şi termenul de operaţionalizare a programului de refinanţare a creditelor. Ceea ce nu iau în calcul cetăţenii care semnează acest contract este faptul că guvernul care se va instaura la Palatul Victoria în urma alegerilor parlamentare din 1 Decembrie poate respinge planul Simion. Fără o lege care să stabilească acest plan, fără hotărâri de guvern adiacente şi norme de aplicare, întreg eşafodajul construit de AUR şi liderul său se poate dărâma rapid ca un castel de nisip.

La acestea se adaugă şi cheltuielie pe care trebuie să le facă statul român, adică 20 miliarde euro în opinia lui George Simion, şi 35 miliarde euro, potrivit deputatului liberal Alexandru Muraru.

Domnul Muraru a precizat: "Preţul propus pentru locuinţele de 35.000 de euro este mult sub costul real de construcţie, estimat la 1.000-1.200 euro pe metru pătrat. Un apartament de 50-52 mp are un cost minim de 50.000-60.000 de euro, fără a include costurile terenului şi infrastructurii. Dacă adăugăm şi aceste cheltuieli, ajungem la un cost mediu de 70.000 euro. Această diferenţă, dacă ar fi achitată de la bugetul de stat, pentru cele 1 milion de locuinţe propuse de eschrocheria AUR, ar însemna 35 miliarde euro. 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 29,56% din veniturile bugetare ale României pentru anul 2024. 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 25,74% din cheltuielile bugetare ale României pentru anul 2024".

• Case la 10.000 euro

Planul Simion nu pare unul utopic dacă luăm în considerare că, la nivel global şi chiar naţional, au fost proiecte care au dus la construirea de locuinţe sociale la preţuri mult mai mici decât cel de 35.000 euro propus de liderul AUR.

În anul 2012, pe baza unui program gândit de primarul Radu Mazăre şi aprobat de PSD, care domina Consiliul Local Municipal Constanţa, în municipiul Constanţa erau inaugurate apartamentele din locuinţele modulare realizate în cartierul Henri Coandă. Potrivit informaţiilor financiare oferite atunci de edilul Radu Mazăre, în cartierul Henri Coandă au fost construite 906 apartamente şi garsoniere, proiectul ridicându-se la valoarea de 31 milioane lei. Costul ridicării unei locuinţe din containere modificare, cu toate utilităţile, a fost de aproepe 35.000 lei, adică 7500 euro la valoarea de schimb din acei ani. În acel moment, specialiştii imobiliari au afirmat că preţul apartamentelor şi garsonierilor din Henri Coandă, cartier care există şi astăzi în municipiul Constanţa, este unul corect pentru gradul de confort oferit.

La un moment dat, în anul 2023 au apărut pe Youtube şi pe reţelele de socializare, în special TikTok, mai multe filmuleţe în care se prezenta un proiect al lui Elon Musk prin care urmau să fie construite case modulare la preţul de 15.000 de dolari. Potrivit unui articol publicat de Business Insider, compania Tesla nu construieşte deocamdată case la preţul de 15.000 dolari bucata, iar Elon Musk deţine o mini-casă de oaspeţi din prefabricate, care valoarează 50.000 de dolari şi a fost realizată de start-up-ul Boxabl. Ideea de la care a pornit cercetarea efectuată de compania Tesla şi viralizată în mediul online, ca şi cum casele respective sunt reale, este necesitatea realizării unor locuinţe cu spaţiu mai mic pentru a satisface nevoie mari de clădiri rezidenţiale existentă în SUA şi nu numai. Din păcate, până în acest moment ideea lui Elon Musk şi a companiei Tesla nu s-a finalizat şi nu putem vorbi despre case cu două camere în valoare de 15.000 dolari.

Mai mult, la o simplă accesare a site-ului tesla.properties (Tesla Homes), se poate observa că nu există în acest moment niciun proiect privind construirea de case la 15.000 dolari bucata. La aceasta adăugăm şi faptul că respectivul proiect viralizat pe reţelele de socializare nu a fost prezentat de Elon Musk în niciun cotidian economic sau politic, fie că vorbim despre The Economist sau despre Forbes, The New York Times, The Washington Times, etc..

În 2010, în India a fost demarat un proiect pentru locuinţe în Sri Lanka. Potrivit guvernului indian, urma să fie realizate 55.000 locuinţe la preţul total de 33 miliarde rupii (adică 36,93 milioane euro), ceea ce însemna un cost per locuinţă de 7258,7 euro. Numai că de atunci şi până în 2016 preţul acestor case a crescut la 10.448 euro pe bucată, pentru ca în faza a IV-a demarată anul trecut să se situeze la aproape 15.000 euro, potrivit publicaţiilor The Morning, Business Standard şi Times of India.

Mai multe proiecte de case ieftine au fost implementate în China, unde sunt fabricate imobile modulare, dar şi gata încapsulate. Dacă un imobiul modular realizat prin compartimentarea a unu sau două containere costă în jur de 7000-8000 dolari, casele realizate din prefabricate se ridică la 15.000-16.000 dolari, iar casele încapsulate într-o structură prefabricată ajung la 23.000-25.000, dolari potrivit preţurilor afişate pe site-urile globalsources.com, lkskiosk.com, made-in-china.com. Casele realizate din containere sunt compartimentate cu panouri OSB, panouri care sunt puse şi pe exterior, şi sunt alcătuite dintr-un dormitor, o baie şi un birou.

Spre comparaţie, în Europa aceste preţuri sunt încă derizorii, dacă luăm în considerare că, pentru ridicarea locuinţelor din Satul Olimpic în care sunt cazaţi sportivii participanţi la Jocurile Olimpice de la Paris, Franţa a plătit 7000 euro pe metru pătrat construit, potrivit informaţiilor publicate de Le Figaro şi Le Monde.