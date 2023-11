"Plasmaserv doreşte sa-şi dubleze cota de piaţă până la finalul anului viitor "

English Version

Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care furnizorii companiilor din industria grea şi industria constructoare de maşini reuşesc să răspundă provocărilor actuale, am realizat ul interviu cu Tiberiu Vărzar, cofondator şi CEO al companiei Plasmaserv, firmă care are aproape 20 de ani de activitate neîntreruptă în domeniul echipamentelor de tăiere cu plasmă.

Reporter: Peste doi ani marcaţi 20 de ani de când compania dumneavoastră activează în piaţa din ţara noastră. Cum se prezintă bilanţul celor 20 de ani de activitate?

Tiberiu Vărzar: Povestea Plasmaserv a început în 2005, atunci când m-am întâlnit cu Csongor Csegedi şi am decis să ne punem împreună competenţele într-o afacere aşa cum ne doream să existe în piaţă, în domeniul echipamentelor de tăiere cu plasmă. De aici şi numele companiei, Plasmaserv pe care am creat-o pentru că simţeam că venim să acoperim o nevoie a pieţei care va creşte. Ulterior, am adăugat în portofoliul nostru şi echipamentele de sudură. Credem că bilanţul şi imaginea succesului în cazul Plasmaserv s-a aflat întotdeauna în strânsă legătură cu obiectivele şi misiunea companiei pe care am construit-o organic, sănătos. Dacă luăm în considerare aspecte cheie de evaluare a performanţelor noastre putem evidenţia evoluţia veniturilor şi implicit profitabilitatea care a crescut constan în aceşti ani, datorită capacităţii noastre de adaptabilitate la piaţă, prin atragerea şi dezvoltarea de produse şi servicii noi, creându-se astfel contextul favorabil pentru atragerea mai multor clienţi şi loializarea acestora.

Reporter: Care a fost cel mai dificil moment în cei 20 de ani de activitate?

Tiberiu Vărzar: Am descrie momentele dificile mai degrabă ca provocări care ne-au determinat să creştem, să ne dezvoltăm, să inovăm. Momentele importante au legătură cu proiecte sau cu parteneri noi şi importanţi cu care am semnat contracte. Fiecare nou parteneriat ne-a ajutat să ne consolidăm încrederea că suntem pe drumul cel bun, să reconfirmăm profesionalismul. În domeniul nostru, este foarte important să ştii să convingi furnizori mari să livreze în România, dar la fel de important este să ai capacitatea de a aduce valoarea adăugată, prin serviciile oferite ulterior clientului cumpărător. Iar acest lucru se realizează dacă eşti profesionist în domeniu şi îţi faci meseria nu doar cu pricepere ci şi cu pasiune şi încredere că faci ce trebuie. Prima provocare a venit chiar în anul 2006, când am devenit parteneri autorizaţi ai renumitei companii Hypertherm SUA, cel mai mare producător de echipamente de tăiere cu plasmă din lume. Parteneriatul ne-a adus în poziţia de a gestiona o creştere a veniturilor de cinci ori într-un an. Un an mai târziu, am devenit parteneri Eckert Polonia, producător de maşini CNC de tăiere cu plasmă, o tehnologie nouă la acel moment pentru piaţa românească. În 2012, am devenit parteneri Kemppi iar în 2022, partener DNE Global, producător de maşini debitare laser. Fiecare moment a avut o contribuţie decisivă pentru modul în care ne-am dezvoltat, pentru planurile de viitor.

Reporter: Cum se prezintă, din punctul dumneavoastră de vedere, industria grea şi industria constructoare de maşini din ţara noastră? Ce ar trebui făcut pentru revigoarea acestor ramuri industriale?

Tiberiu Vărzar: Industria grea şi industria constructoare de maşini din România au trecut prin transformări semnificative în ultimele două decenii, pe fondul transfomărilor economice, politice, în special, dar şi a evoluţiei tehnologice. Au fost perioade de creştere şi perioade de stagnare, dar ca şi în cazul oricărui domeniu de activitate, revigorarea necesită o abordare integrată. Necesită apoi o adaptare la tendinţele globale în materie de tehnologie şi sustenabilitate pentru a avea competitivitate pe piaţa internaţională.

În industria grea, scăderea cererii pentru oţel şi aluminiu pe piaţa globală, la care s-au adăugat costurile ridicate ale energiei şi infrastructura subdezvoltată, au afectat activitatea, unele fabrici au fost închise, altele şi-au redus activitatea la capacitate minimă. De aceea, revigorarea acestor ramuri industriale este în strânsă legătură cu îmbunătăţirea infrastructurii de transport, dar şi cu reducerea costurilor de energie electrică şi promovarea surselor de energie regenerabilă.

Pentru industria constructoare de maşini, România s-a evidenţiat în industria auto cu Dacia Renault şi Ford. Dar trebuie să luăm aici în calcul şi utilajele industriale, echipamentele agricole sau de construcţii, motiv pentru care intervin factori de care depend aceste industrii, între care dezvoltarea de tehnologiilor inovatoare şi a produselor de calitate superioară este decisivă, dar dependentă de o forţă de muncă calificată, o reformă fiscală şi administativă coerentă care să reducă birocraţia şi să faciliteze investiţiile străine şi locale. Industria automotive, producători şi componentişti, reprezintă doar unul dintre motoarele de creştere pentru economia românească dar la fel de importante sunt şi alte sectoare. Domeniul şantierelor navale, unul dintre principalii noştri clienţi strategici, este un alt domeniu care a ajutat economia românească în ultimii ani.

Reporter: Care sunt soluţiile oferite clienţilor de compania dumneavoastră?

Tiberiu Vărzar: Plasmaserv este o companie care în prezent vinde echipamente, le instalează, instruieşte operatorii, face mentenanţă, face service, deci pune la dispoziţia clienţilor săi un pachet complet. Este important de ştiut faptul că nu suntem doar vânzători de echipamente, ci oferim în prima fază partea de consultanţă, care poate dura în unele situaţii mai mult decât semnarea contractului, livrarea echipamentului şi instalarea lui. Printre clienţii companiei se numără şantierele navale Vard Tulcea şi Brăila, Damen Galaţi şi Mangalia, Severnav, Şantierul Naval Orşova, dar şi contractori pentru industrii specializate precum Tehnostrade-UMB, Raal, Irum, Astra Rail, Maschio Gaspardo, Chambon, Peikko şi Butan Grup. Echipamentele comercializate de Plasmaserv sunt fabricate în Finlanda, Polonia şi SUA, întrucât în România nu există producători pentru astfel de echipamente.

Reporter: Policrizele din ultimii trei ani - pandemia Covid 19, criza energetică şi războiul din Ucraina au avut vreun efect negativ asupra companiei dumneavoastră? V-aţi confruntat cu sincope în lanţul de aprovizionare şi, dacă da, cum aţi reuşit să le depăşiţi şi să livraţi la timp clienţilor produsele oferite de companie? Care este relaţia cu furnizorii companiei?

Tiberiu Vărzar: Întreaga omenire a avut de gestionat, mai mult sau mai puţin situaţiile dificile create de pandemia Covid-19, criza energetică şi războiul din Ucraina. Să nu ignorăm acum şi situaţia din Israel. Toate acestea se reflectă mai mult sau mai puţin, direct sau indirect, în orice activitate.

Pentru Plasmaserv, perioada pandemiei a însemnat momentul decisiv pentru reinventare, în care am luat în calcul modelarea dezvoltării businessului, folosind o strategie elaborată de experţi externi. Cu toate acestea, pandemia Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra lanţurilor de aprovizionare. Restricţiile de mişcare au perturbat transporturile şi producţia şi au condus la întârzieri în aprovizionare. Criza energetică - creşterea preţurilor la energie şi incertitudinea în aprovizionare, a influenţat costurile de producţie. De aici, s-a intensificat nevoia eficientizării consumului de energie şi importanţa identificării unor surse alternative. Războiul din Ucraina a introdus în ecuaţie riscuri geopolitice şi incertitudini legate de exporturi şi importuri din acea regiune. Acum, acestui stres se adaugă conflictul din Israel. Instabilitatea politică înseamnă restricţii de comerţ, deci tot atâtea sincope în activitatea companiilor. Chia dacă nu apar efecte directe sau imediate, noi le-am luat întotdeauna în calcul şi l-am analizat pentru a peîntâmpina situaţiile limită. În plus, comunicarea şi cooperarea strânsă cu furnizorii şi clienţii sunt elemente cruciale pentru gestionarea riscurilor.

Reporter: Prin ce se diferenţiază în plus produsele companiei dumneavoastră faţă de ale concurenţilor din piaţă?

Tiberiu Vărzar: Aşa cum ne definim şi prin noua identitate Plasmasev Metal Connection, compania noastră aduce împreună oamenii, metalul şi tehnologia, cu sprijinul unor valori cărora le rămânem fideli. Oferim seriozitate, profesionalism şi consecvenţă - aşa am construit relaţia cu partenerii, clienţii şi furnizorii. Oferim soluţii pentru a maximiza oportunităţile, a creşte performanţa şi a adăuga valoare fiecărei companii, fiecărei echipe şi fiecăruia dintre noi. Plasmaserv Metal Connection furnizează soluţii cu înaltă tehnologie inclusă pentru a creşte randamente, pentru a oferi calitate, confort şi siguranţă în procesul de prelucrare a metalului. Plasmaserv Metal Connection a devenit o companie care îşi reafirmă complexitatea serviciilor şi soluţiilor printr-o ofertă extrem de bogată rezultat al parteneriatelor solide cu branduri prestigioase, de renume mondial. Prin expertiza acumulată, compania se adaptează la cerinţele primite şi integrează cele mai potrivite soluţii tehnologice de sudare şi debitare, îmbinând tradiţia în cercetare a furnizorilor ce permit accesul la cele mai noi tehnologii, cu experienţa specialiştilor.

Reporter: Ce servicii suplimentare oferiţi clienţilor? Asiguraţi mentenanţa produselor respective?

Tiberiu Vărzar: Aşa cum am precizat şi mai sus, Plasmaserv Metal Connection este o companie care în prezent vinde echipamente, le instalează, instruieşte operatorii, face mentenanţă, face service, deci pune la dispoziţia clienţilor săi un pachet complet.

Reporter: În serviciile privind finanţarea, aveţi inclusă şi asigurarea produselor respective?

Tiberiu Vărzar: Produsele livrate prin programe de finanţare cu partenerii noştri sunt asigurate de către partenerii care asigură finanţarea. Compania noastră, Plasmaserv, nu poate oferi servicii de asigurare a acestor produse.

Reporter: Ce estimări aveţi pentru finalul acestui an? Care este cifra de afaceri cu care speraţi că veţi încheia anul 2023 şi ce profit estimaţi?

Tiberiu Vărzar: Plasmaserv a intrat într-o serie de transformări în urmă cu patru ani, atunci când fondatorii au decis să apeleze la o firmă de consultanţă specializată pe remodelarea businessului, astfel încât compania să poată trece la următorul nivel. Cifra de afaceri Plasmaserv s-a ridicat la 5 milioane euro în 2022, iar ţinta pentru 2023 a fost o creştere cu 30% a afacerilor, până la 6,5 milioane euro, ca urmare a regândirii strategiei de business şi a creşterii cererii pe piaţa internă. Numărul de angajaţi se ridică la 30 de persoane.

Reporter: Ce aşteptări şi obiective aveţi pentru anul 2024 şi pentru următoarea decadă?

Tiberiu Vărzar: Aşteptările şi obiectivele noastre sunt în legătură şi cu evoluţia mediului economic în care funcţionăm şi previziunile legate de evoluţia industriei pentru anul 2024 şi pentru următoarea decadă. Contextele actuale, în special cele economice şi politice pot varia semnificativ în funcţie de regiune şi sector.

Ne-am propus în planul strategic să ne dublăm cota de piaţă, la 10%, în sectorul echipamentelor de sudare, pe care l-am estimat la 100-115 milioane euro. În ceea ce priveşte dezvoltarea businessului, Plasmaserv a deschis în acest an şi un punct de lucru în Tulcea pentru a deservi clienţii de tip şantier naval mai de aproape, cu un mic stoc de produse şi cu activitatea de service. Compania mai are un depozit de circa 200 metri pătraţi la sediul firmei şi o hală de circa 800 metri pătraţi într-o comună de lângă Târgu Mureş. Anul viitor dorim să ne consolidăm activitatea pe zona Tulcea, în special partea de mentenanţă şi service, pentru că în zona de industria navală deţinem multe echipamente de sudare. Dorim să investim anul viitor sume mult mai mari în pregătirea colegilor noştri, tot ce înseamnă partea de instruire, nu doar pentru echipa de vânzări, ci şi pentru personalul TESA.

Previziunile Plasmaserv iau în calcul, atât dezvoltarea pieţei de profil, cât şi implementarea noii strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, care se bazează pe creşterea echipei de vânzări şi pe extinderea portofoliului de produse, prin încheierea de parteneriate solide cu noi furnizori. Planurile ambiţioase din acest an se bazează pe mai multe direcţii dintre care cele mai importante sunt creşterea portofoliului de produse, cererea pieţei şi extinderea echipei interne de vânzări. În ultimii ani, pe piaţă se observă o creştere a cererii de maşini de tăiere cu laser, astfel că extinderea portofoliului de echipamente pentru a acoperi o astfel de nevoie a venit firesc. Colaborarea cu unii dintre cei mai importanţi jucători la nivel mondial din industria de sudare şi debitare, precum Hypertherm, Kemppi şi Eckert, reprezintă o dovadă de netăgăduit a stabilităţii şi profesionalismului demonstrat de Plasmaserv în modul de abordare a proiectelor, eficienţa şi soluţiile de business implementate.

Reporter: Vă mulţumim!