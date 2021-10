Record de licitaţii eşuate pentru obligaţiunile unui stat eşuat

Cele mai recente licitaţii organizate pentru achiziţionarea obligaţiunilor guvernamentale pe piaţa primară au înregistrat un nou eşec. Băncile au refuzat oferta de obligaţiuni scadente în aprilie 2036 (ISIN RO1J9H39WKT4), cu o valoare nominală de 300 de milioane de lei, din cauza randamentului oferit de guvern, care a fost considerat insuficient. În aceste condiţii, numărul licitaţiilor eşuate din acest an a ajuns la 17, un nou record, după 16 licitaţii eşuate în 2017 şi 2019 (vezi graficul 1).

Evoluţia unor indicatori precum inflaţia sau datoria publică arată că probabilitatea "îmbunătăţirii" acestui record într-un ritm tot mai alert este extrem de ridicată. Creşterea numărului licitaţiilor eşuate a avut loc pe fondul unui avans accelerat al randamentelor pentru toate maturităţile (vezi graficul 2).

Cu toate acestea, creşterea accelerată a randamentelor nominale a fost lăsată puternic în urmă de creşterea preţurilor, iar randamentele reale s-au "scufundat" în teritoriul negativ (vezi graficul 3).

Astfel, randamentul mediu real pentru titlurile cu maturitatea la 6 luni a scăzut până la -4% în septembrie 2021, de la -1,4% în prima lună a acestui an, iar randamentul real al obligaţiunilor de 10 ani a scăzut cu 184 de puncte de bază, până la -2,14%.

Randamente mai mari înseamnă preţuri mai mici în cadrul tranzacţiilor de pe piaţa secundară pentru emisiunile existente şi conduce la scăderea valorii nominale a portofoliului de obligaţiuni guvernamentale deţinute de bănci. În plus, pentru susţinerea acestor pierderi nu există capital alocat, în condiţiile în care ponderea de risc pentru titlurile de stat este zero.

Creşterea dobânzilor are loc în ciuda încercărilor BNR de a ţine dobânda de politică monetară la un nivel cât mai scăzut, dar complet rupt de realitatea economică şi financiară a ţării noastre.

În minuta ultimei şedinţe de politică monetară, când BNR a decis majorarea dobânzii cu 25 de puncte de bază, până la 1,5%, se arată că membrii Consiliului de administraţie "au subliniat în mod repetat nevoia ancorării anticipaţiilor pe termen mediu, inclusiv din perspectiva credibilităţii băncii centrale".

Pentru această "ancorare" ar fi nevoie de majorarea substanţială a dobânzilor. Aşa ceva nu este, însă, posibil. "S-a convenit că o eventuală tentativă a băncii centrale de a contracara efectele directe tranzitorii ale şocurilor adverse pe partea ofertei ar fi nu doar ineficace, ci chiar contraproductivă, prin pierderile ample pe care le-ar provoca activităţii economice şi ocupării forţei de muncă pe un orizont mai îndelungat de timp", se mai subliniază în minută. Dincolo de faptul că la nivel global noţiunea de "inflaţie tranzitorie" nu prea mai apare în discursurile oficialilor băncilor centrale, recunoaşterea efectelor negative ale creşterii dobânzii asupra activităţii economice şi ocupării forţei de muncă reprezintă şi o recunoaştere implicită a distorsiunilor structurale grave induse în economie de menţinerea dobânzilor la un nivel artificial scăzut în ultimul deceniu.

Aceste costuri de finanţare scăzute au "stimulat" mai mult componenta speculativă, din care face parte sectorul construcţiilor rezidenţiale, dar şi segmentul construcţiilor de birouri.

Mai există, apoi, un aspect deloc de neglijat, în special din perspectiva unei bănci centrale care îşi face griji cu privire la credibilitatea sa.

Pe lângă faptul că a rămas în urma inflaţiei şi a dobânzilor pentru titlurile de stat, BNR nu pare interesată nici de rezultatele unor studii realizate chiar de economişti din bănci centrale importante, cum este Federal Reserve.

Pentru că dacă ar fi fost, atunci ar fi observat că "anticipaţiile" inflaţioniste au fost discreditate ca factor de alimentare al inflaţiei prezente.

"Economiştii şi factorii de decizie cred că aşteptările gospodăriilor şi ale firmelor privind inflaţia viitoare este un factor determinant al inflaţiei din prezent", se arată în rezumatul articolului "Why Do We Think That Inflation Expectations Matter for Inflation? (And Should We?)", publicat recent pe site-ul Federal Reserve.

Autorul, Jeremy B. Rudd, un economist cu o vechime de peste 20 de ani în banca centrală americană, a evaluat literatura de specialitate, teoretică şi empirică şi a ajuns la concluzia că "această credinţă are la bază o fundaţie extrem de şubredă, iar respectarea ei fără un punct critic de vedere poate conduce foarte uşor la erori serioase de politică economică".

În aceste condiţii, doar cei care nu doresc să vadă adevărata stare de lucruri îşi pot declara entuziasmul în faţa recentelor decizii ale agenţiilor de rating şi să ignore avertismentele incluse atât în argumentaţia de la Moody's cât şi în cea de la Standard and Poor's.

În decizia Moody's de îmbunătăţire a perspectivei ratingului de ţară Baa3, de la negativă la stabilă, se arată că motivele cheie au fost "perspectivele solide de creştere pe baza unui sector privat dinamic şi utilizarea fondurilor UE" şi "acţiunea procedurii de deficit excesiv ca ancoră a strategiei fiscale".

Oare de unde ar putea veni "dinamismul" sectorului privat, care este caracterizat de un grad mai mult decât precar de capitalizare? De la costurile tot mai mari determinate de creşterea preţurilor materiilor prime şi energiei? Sau poate de la întreruperile inevitabile şi tot mai dese ale alimentării cu energie electrică într-un viitor apropiat, pe fondul unei "politici" energetice a guvernului care pare construită pentru atingerea "ţintei" de subminare gravă şi iremediabilă a economiei naţionale?

Conform metodologiei UE, datoria publică a ajuns la 550,34 miliarde de lei în august 2021, respectiv 49,7% din PIB-ul estimat pentru 2021, de 1.108 miliarde de lei, valoare care apare în comunicatul INS nr. 261 din 11.10.2021.

După metodologia internă, care include garanţiile emise de autorităţile centrale şi locale, datoria publică a fost de 645,33 miliarde în august 2021, respectiv 54,9% din PIB-ul de 1.174,9 miliarde, valoare care apare în prognoza de vara 2021 a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

În ultimele două luni ale anului trecut au fost organizate 18 licitaţii pentru plasarea obligaţiunilor guvernamentale pe piaţa primară, dintre care 2 au fost eşuate.

Anul acesta condiţiile sunt mult mai bune pentru a fi depăşite noi culmi ale eşecului fără niciun efort, fără ruşine şi fără nicio responsabilitate în statul eşuat din ţara noastră.