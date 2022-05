SCEB organizeză un eveniment pentru identificarea celor mai bune idei de investiţii

Supreme Council of European Business (SCEB) organizează pe 19 mai 2022 la Suter Palace Heritage Boutique Hotel evenimentul intitulat "Investment Ideas: What Should We Do With Our Money" care are drept obiectiv identificarea celor mai bune idei de investiţii pe termen scurt şi mediu pentru antreprenori şi nu numai, conform unui comunicat remis redacţiei.

Care sunt cele mai bune investiţii pe care investitorii le pot face în acest an? este una dintre cele mai frecvente întrebări pentru care oamenii de afaceri din întreaga lume caută răspunsurile potrivite, din cauza acestor incertitudinilor economice şi politice la nivel global. Există multe modalităţi de a investi - de la opţiuni foarte sigure până la unele cu risc mediu, cum ar fi obligaţiuni corporative, şi chiar opţiuni cu risc mai mare, cum ar fi fondurile cu indice bursier.

Potrivit sursei citate, în faţa membrilor comunităţii internaţionale de afaceri va vorbi Cristina Vintilă - CEO CV Expert Contabil Pro - unul dintre membrii SCEB care au o experienţă semnificativă în realizarea de investiţii strategice, alături de alţi participanţi care vor împărtăşi din experienţa lor relevantă în domeniul investiţiilor.

Acesta este unul dintre evenimentele noastre create împreună cu Camera de Comerţ Britanică-Română, unul dintre partenerii noştri de lungă durată. Camera de Comerţ Britanică Română (BRCC) este cea mai importantă organizaţie condusă de afaceri care promovează comerţul şi investiţiile bilaterale între Regatul Unit şi România. Misiunea Camerei este de a facilita şi creşte comerţul dintre aceste două ţări prin dialog între afaceri.

"Una dintre întrebările pe care le-am primit cel mai des în ultima vreme este cea referitoare la oportunităţile de investiţii pe care antreprenorii le pot accesa în România sau în alte state. În acest domeniu nu există niciodată un singur răspuns corect, aşa că am decis, împreună cu board-ul SCEB, să dedicăm una dintre întâlnirile noastre lunare acestui subiect pentru a identifica împreună cele mai bune idei de investiţii. De asemenea, în cadrul evenimentului, vom face câteva anunţuri importante privind extinderea SCEB, platforma noastră internaţională, noi membri cheie şi intrarea în alte pieţe", explică Mehmet Sumeroglu, SCEB Chairman.

Alături de BRCC, SCEB are partenerii săi media tradiţionali, Trustul de presă Bursa şi revista The Bizz.

Supreme Council of European Business este o organizaţie internaţională care îşi propune să creeze şi să dezvolte oportunităţi de afaceri pentru progresul economic şi educaţional al fiecărui cetăţean al lumii. SCEB acţionează prin consilii sectoriale din ţări europene şi non-europene şi reuneşte oameni de afaceri, factori de decizie şi experţi din diverse industrii. Întreaga comunitate lucrează împreună pentru a crea un mediu de afaceri internaţional caracterizat de agilitate şi mai bine adaptat provocărilor actuale, se mai arată în comunicat.

