Sony vrea să producă mai multe jocuri mobile şi să le transforme în filme şi seriale

Conducerea Sony le promite acţionarilor o amplă extindere a disponibilităţii conţinutului, care nu se va mai concentra doar pe consola PlayStation, potrivit News.ro.

Sony nu mai vrea să se concentreze doar pe jocuri pentru PlayStation, pentru creşterea vânzărilor acesteia. În schimb, compania japoneză crede că poate câştiga mult mai mulţi bani dacă extinde disponibilitatea propriilor jocuri.

Astfel, până în 2025, Sony şi-a fixat ca obiectiv lansarea pe mobile şi PC a aproximativ jumătate din jocuri. În prezent, doar un sfert din jocurile companiei au versiuni de PC şi telefoane.

Mai mult de atât, Sony şi-a propus să transforme în filme şi seriale din ce în ce mai multe jocuri.

Astfel, va fi produs un serial după jocul Horizon Zero Dawn, care va intra pe Netflix, un serial după God of War pentru Amazon Prime, o adaptare după The Last of Us pentru HBO şi un alt serial după Twisted Metal pentru Peacock.

Mai sunt în lucru producţii după Gran Turismo, Ghost of Tsushima şi Metal Gear Solid.

Toate acestea se află în faze incipiente de producţie, astfel că nu se ştie exact când vor putea ajunge să fie văzute pe serviciile de streaming care le-au sau le vor contracta.