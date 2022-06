Star Stone extinde business-ul şi investeşte 350.000 de euro în lansarea unei noi categorii de produse

Star Stone, cel mai mare producător român de pavaje premium destinate sectorului rezidenţial, îşi extinde business-ul şi investeşte 350.000 de euro în lansarea unei noi categorii de produse: confecţii metalice, potrivit unui comunicat de presă.

Iniţiativa vine în completarea gamei de bolţari gata finisaţi pentru garduri Traverstone® Block, produs unic pe piaţă, lansat în toamna anului trecut.

Cele două categorii lansate de Star Stone pun bazele unei noi nişe de piaţă cu produse pentru garduri complete şi care pot fi rapid montate în regim DIY (Do It Yourself).

"Venim în întâmpinarea nevoii clienţilor cu materiale de construcţii de calitate premium pe care le pot utiliza, cu succes, chiar şi în regim DIY, şi ne dorim să oferim un pachet complet, în care, alături de bolţari, să le punem la dispoziţie toate accesoriile necesare pentru o lucrare deosebită.

Pentru a dezvolta această direcţie, am achiziţionat deja utilaje pentru o linie de producţie de confecţii metalice destinată panourilor de gard, porţilor de acces pietonal şi auto, precum şi altor proiecte din acest sector. Având în vedere succesul peste aşteptări al bolţarilor Traverstone® Block, unde am avut vânzări de peste 100.000 de bucăţi, şi aprecierile primite din partea clienţilor, suntem optimişti şi ne dorim ca, în viitor, să livrăm soluţia completă pentru cel puţin 50% din gardurile realizate cu bolţarii produşi de Star Stone", spune Cristian Pop, Director General Star Stone S.A., estimând că noua categorie de produse va genera vânzări de peste 500.000 de euro în acest an.

Noua categorie de produse Star Stone va permite înfiinţarea a 10 noi locuri de muncă în următorii 3 ani, atât în proiectare, cât şi în execuţie şi vânzări.

Compania estimează, pentru 2022, o creştere de peste 20% a vânzărilor, la aproape 7 milioane de euro.