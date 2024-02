Studiile în străinătate rămân o miză majoră pentru elevi şi studenţi

English Version

Interesul elevilor şi studenţilor pentru studii în străinătate se menţine la cote foarte înalte. Pe acest fond, organizarea unor târguri unde să poată fi expusă oferta educaţională a unor licee şi universităţi de peste hotare se dovedeşte utilă. Olanda se menţine pe locul 1 ca destinaţie de studiu, în ceea ce priveşte numărul de aplicanţi, urmată de Marea Britanie, Belgia, Italia, Spania şi Irlanda. În acelaşi timp, se aşteaptă o creştere a interesului pentru universităţile din Germania, unde nivelul taxelor se situează între 0 şi 1500 euro pe semestru pentru universităţile de stat şi între 10.000 şi 30.000 euro pe an pentru universităţile private, dar unde există şi multe programe de studiu în limba engleză.

Programele de studiu în Marea Britanie revin în trend, fie că vorbim de zona liceală sau universitară. La nivelul aplicaţiilor universitare se înregistrează o creştere de 60% a dosarelor depuse, faţă de februarie 2023. Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu a declarat: "Explicaţia acestei reveniri este legată de faptul că anumite universităţi din UK acordă burse de studiu consistente pentru studenţii europeni, care să acopere exact cuantumul creşterii taxelor pentru tinerii din ţările europene. Din acest punct de vedere, instituţiile britanice acordă cele mai consistente burse la acest moment. Aici putem nominaliza University of Portsmouth care a redus taxa de şcolarizare de la 19.200 lire la 9250 lire pe an, Coventry University, care a păstrat taxa de şcolarizare la 9250 lire, Unversity of Essex, care acordă o bursă de 5000 de lire, reprezentând un discount din taxa pentru studiile de licenţă sau Greenwich care acordă 3000 de lire reducere din taxa de licenţă. De asemenea, Middlesex University a pregătit 5 burse în valoare 5000 de lire pentru aplicanţii IntegralEdu. După momentul BREXIT, din cauza incertitudinilor legate de taxe, a existat un val de reticienţă a tinerilor doar faţă de instituţiile de învăţământ superior, pentru că la nivelul liceelor cererea de aplicaţii a crescut în fiecare an". Unele dintre cele mai importante universităţi din străinatate vor fi prezente la Bucureşti, pe 17 februarie, în cadrul târgului educaţional World Education Fair (WEF), unde se vor acorda burse substanţiale pentru tinerii din România. Spre exemplu, EU Business School Barcelona oferă pentru participanţii la WEF burse şi reduceri care pot însemna între 10% şi 30% din taxa de şcolarizare, iar Universidad Europea a pregătit burse de 3000 de euro pentru tinerii cu potenţial în zona academică. Târgul are şi două ediţii locale la Iaşi şi Craiova pe 15 şi respectiv 16 februarie, unde tinerii şi familiile acestora pot discuta direct cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ, dar şi cu consultanţii educaţionali.

Alexandra Bădescu a mai precizat: "Olanda s-a confruntat în ultima perioadă cu un context controversat legat de zona studiilor universitare, generat în principal de lipsa locurilor de cazare pentru studenţi, dar şi a disensiunilor la nivel politic legate de încercarea de a impune universităţilor o serie de limitări în ceea ce priveşte ofertele educaţionale pentru străini. În ciuda acestui context, nivelul taxelor de 2530 euro pe an, sistemul de granturi oferite de statul olandez, precum şi numărul mare de programe de studiu în limba engleză, menţin Olanda în topul preferinţelor tinerilor români. În ciuda acestor realităţi, din experienţa noastră de consultanţi educaţionali, credem că toate situaţiile pot fi gestionate favorabil, dacă procesul de aplicare se începe din timp. Spre exemplu, în cazul aplicanţilor Integraledu, putem spune că am oferit asistenţă tututor candidatilor în identificarea unui loc de cazare, iar toţi studenţii care au aplicat cu noi au găsit soluţii". Aproximativ 40% din tinerii interesaţi de studii în străinătate apelează la testele de orientare profesională pentru o înţelegere mai clară a opţiunilor universitare, în perspectiva succesului în carieră. Cele mai căutate domenii de studiu de către tinerii români rămân în continuare cele din zona Computer Science şi Business. Perspective importante de dezvoltare, legate şi de cererea de pe piaţa muncii sunt în zona de Inginierie, Art & Design şi Psihologie.

Pe de altă parte, un grup de colegii din Marea Britanie lansează o competiţie pentru elevii români din clasele a VIII-a, a IX-a şi a X-a, care sunt interesaţi să îşi continue studiile liceale in UK începând cu anul şcolar 2024- 2025. Lansarea competiţiei are loc în cadrul World Education Fair, iar primul elev clasat poate obţine o reducere de 70% a taxei de şcolarizare. Restul burselor acoperă până la 50% din taxă. Raluca Niculae, Manager Departament Tabere şi Licee a afirmat: "În fiecare an, numeroase şcoli şi licee independente din Europa şi SUA îşi alocă bugete pentru a oferi burse de merit candidaţilor cu abilităţi speciale atât la admitere cât şi pe durata studiilor. Cuantumul burselor variază pornind de la 5% reducere din taxele de şcolarizare şi ajungând, în unele cazuri, şi la 100% reducere din taxele de şcolarizare. Tipurile de burse oferite sunt academice, sportive, sau artistice şi se acordă elevilor care dau dovadă de performanţe deosebite într-una dintre aceste arii. Bursa academică se oferă în urma testării candidatului la una, două sau mai multe materii pe care urmează să le studieze, în funcţie de programul de studiu ales şi de gradul de selectivitate al scolii. Pentru bursa sportivă se ia în calcul palmaresul competiţional al candidatului pe lângă probele sportive, iar pentru acordarea burselor artistice este foarte important portofoliul candidatului".

Pregătirea studiilor în străinătate începe de la vârste din ce în ce mai mici. Atât liceele cât şi universităţile de elită cer candidaţilor, pe lângă rezultate academice bune şi un nivel ridicat de cunoaştere al limbii străine, o experienţă cât mai largă în domeniul de studiu dorit. Decizia continuării studiilor în străinatate poate ridica o serie de provocări (academice, culturale, sociale etc.) pentru unii elevi, această schimbare implicând o doză semnificativă de adaptabilitate la noul context. Pe aceste coordonate, taberele educaţionale şi internship-urile constituie o etapă esenţială premergătoare plecării la studiu în străinătate. Elevii experimentează domenii, dobândesc cunoştinţe importante, dar şi certificate şi rapoarte eliberate de către centrele lingvistice şi specialişti din industrie. Din ce în ce mai multe domenii de studiu pot fi experimentate de către elevi în cadrul taberelor academice şi de orientare în carieră organizate în campusuri precum UCL, Imperial College, Oxford, Cambridge, Yale, Berkeley: law & politics, performing arts, media production, banking, computer science & AI etc. Acestea se alătură domeniilor deja consacrate pentru taberele educaţionale precum: arhitectură, medicină, inginerie, antreprenoriat, psihologie etc. În cadrul târgului educaţional World Education Fair, participanţii interesaţi de taberele educaţionale, vor regăsi propuneri pentru noi programe de studiu, destinaţii la mare căutare în anii anteriori precum UK, SUA, Elveţia, Spania, Germania, Franţa, Singapore, dar şi noutăţi precum Japonia.