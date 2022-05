În România, evoluţia în carieră este mai importantă pentru femei decât în cazul bărbaţilor (82% vs 78%), în vreme ce în alte ţări europene se poate observa situaţia opusă, relevă Studiul Randstad România Employer Brand, aflat în acest an la a patra ediţie.

"Randstad România Employer Brand 2022 ne oferă şi în acest an perspective valoroase, date de o amplă cercetare independentă, privind direcţiile către care companiile se pot uita în iniţiativele lor de construire a brandului de angajator, pentru a avea impact. Dacă ne uităm de exemplu la faptul că siguranţa locului de muncă este apreciată în mod special de către români când vine vorba de angajatorul lor, este clar că este un aspect ce ar putea fi evidenţiat cu succes în comunicarea internă. Pe lângă această radiografie detaliată a forţei de muncă, topul 10 al angajatorilor ne oferă surprize, cu nume importante prezente sau, dimpotrivă, absente", declară Mihaela Maranca, Country Manager, Randstad România.

Ce îşi doresc angajaţii, în 2022?

Principalele 5 criterii în alegerea angajatorilor sunt, în ordinea preferinţelor: pachetul salarial (ca şi anul trecut), atmosfera plăcută la locul de muncă, siguranţa locului de muncă, evoluţia în carieră şi echilibrul viaţă profesională - viaţă personală. Acestea sunt similare în rândul angajaţilor români faţă de cei din restul Europei, însă au o pondere procentuală mai mare în cazul celor dintâi. Pachetul salarial atrăgător creşte în importanţă în rândul celor cu vârsta peste 35 de ani (76%) şi educaţie peste medie (77%).

Este de remarcat că lucrurile stau diferit în cazul aşteptărilor faţă de locul de muncă prezent, unde siguranţa a fost cel mai des menţionată de către angajaţi, mai ales de cei din categoria de vârstă 25-34 de ani. Urmează reputaţia şi sănătatea financiară, în vreme ce pachetul salarial atrăgător este unul dintre aspectele cel mai puţin apreciate, alături de contribuţia la comunitate şi posibilitatea de a lucra la distanţă. De asemenea, odată angajaţi într-o companie, românii îşi schimbă percepţia şi faţă de evoluţia în carieră, care ajunge pe locul 7 în clasamentul lucrurilor pe care le apreciază la angajatorul lor.

Mai puţin de jumătate din angajaţi spun că se simt încurajaţi să evolueze la locul de muncă, un aspect care merită luat în considerare de către companii, având în vedere că reprezintă un element aflat pe lista scurtă de priorităţi profesionale ale românilor, mai ales ale celor care fac parte din categoria numită white collar / gulere albe (63%, comparativ cu 52%, în cazul lucrătorilor blue-collar / gulere albastre).

Topul celor mai apreciaţi angajatori din România

Topul celor mai apreciaţi angajatori din România, conform Studiului Randstad România Employer Brand, este condus în acest an de compania Microsoft, intrată în clasamentul primilor 10, după ce anul trecut nu a fost prezentă în acesta. HP îşi menţine poziţia pe locul al II-lea, pentru al treilea an consecutiv, urmată de o altă companie nou intrată în top (faţă de cel din 2021), Adobe.

"Suntem încântaţi să fim recunoscuţi ca angajatorul cel mai atractiv din România, dar şi din industria IT. Acest lucru vine ca o confirmare a faptului că viziunea noastră şi cultura de a pune oamenii pe primul loc au cu adevărat un impact pozitiv. În ultimul an şi nu numai, am pus şi mai mult accent pe angajaţii noştri, concentrându-ne asupra culturii organizaţionale, oportunităţilor de dezvoltare personală şi menţinerii stării de bine a tuturor colegilor, adaptându-ne la mediul de lucru remote într-un ritm accelerat. Starea de bine a angajaţilor a fost şi continuă să fie unul dintre cele mai importante aspecte pe care le urmărim. Vom continua să investim în angajaţii noştri, să promovăm sentimentul de apartenenţă şi să acordăm spaţiul necesar pentru a creşte împreună. Eforturile noastre nu se opresc aici, dorindu-ne să le putem asigura în continuare cele mai bune experienţe angajaţilor, adaptate nevoilor în schimbare". - Adina Vidroiu, HR Director România & Grecia, Cipru, Malta - Microsoft

"Deşi a fost un an cu provocări aduse de munca la distanţă, în care birourile au fost închise şi nu ne-am văzut în persoană, am dat dovadă de rezilienţă şi am reuşit să rămânem apropiaţi, într-o manieră digitală. În spiritul culturii HP, ne-am îngrijit de sănătatea fizică şi mintală a angajaţilor noştri, oferindu-le acces la sesiuni de coaching, terapie şi evenimente recreaţionale, şi am profitat de fiecare ocazie pentru a ne arăta unii altora recunoştinţă pentru eforturile depuse. Am continuat să facem paşi şi în direcţia poziţionării pe piaţă ca o «şcoală de talente», astfel că anul trecut am lansat programul de graduates, o experienţă accelerată de învăţare pentru tinerele talente, care vine în completarea programului de internship. De asemenea, am continuat să ne concentrăm şi pe dezvoltarea talentelor existente, prin programe de leadership development, de dezvoltare a competenţelor digitale, dar şi prin încurajarea schimburilor interne de roluri". - Raluca Gădiuţă, Country HR Leader, HP Inc. România

În clasamentul pe industrii, pe primul loc se află Microsoft (IT / tehnologie), HP (servicii), Nokia Networks (telecom), KARL HEINZ DIETRICH (logistică), Zentiva (farma producţie şi distribuţie), Philips (producţie), Ford România (auto), British American Tobacco Trading (FMCG), Ing Bank N.V., Amsterdam (finanţe), Omv Petrom (petrol şi gaze), eMAG (retail).

"Studiul Randstad România Employer Brand este un studiu foarte important pentru companiile din România, deoarece ne oferă o analiză a percepţiei brandului de angajator bazată pe percepţiile publicului general. Ne bucurăm că Zentiva a fost nominalizată printre cele mai vizibile şi atrăgătoare companii angajatoare din industria farma din România. Compania noastră este centrată pe oameni, aceştia fiind inima companiei. Avem o cultură organizaţională ale cărei bune practici şi politici urmăresc cu atenţie, adaptează şi îmbunătăţesc mediul de lucru, achiziţia de talente, programele de învăţare şi dezvoltare, echilibrul între timpul petrecut la muncă şi starea de bine a angajaţilor. De asemenea, dezvoltăm permanent programe în care îi implicăm pe angajaţi; avem grijă de colegii noştri, îi ajutăm să se dezvolte şi, în acelaşi timp, suntem în permanentă căutare de talente, atât tineri pe care îi formăm, cât şi specialişti cu experienţă. Faptul că la acest moment în companie lucrează 4 generaţii de angajaţi este o dovadă a faptului că la Zentiva oferim un mediu profesional şi personal echitabil. Această recunoaştere ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp să continuăm pe aceeaşi linie". - Simona Cocoş, director General, Zentiva România şi Moldova.

"Suntem onoraţi să ne numărăm printre cei mai atractivi angajatori din România, mai ales în contextul provocărilor pandemice din ultimii doi ani pentru toţi angajatorii din întreaga lume. Această perioadă ne-a determinat să ne concentrăm mai mult pe ambiţiile şi nevoile angajaţilor noştri în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi profesională, facilitându-le accesul la training-uri, programul de mentorat, participarea la conferinţe şi multe alte opţiuni, astfel menţinând şi inovaţia în cadrul companiei. Ultimii doi ani au fost mai mult decât oricând despre dialog, despre ceea ce îşi doresc cu adevărat angajaţii noştri de la locul de muncă. La nivel de companie, ne-am adaptat voinţei majorităţii, prin implementarea modului hibrid de lucru cu doar o zi pe săptămână la birou. Prin urmare, am demonstrat că putem opera eficient cu 95% dintre angajaţi lucrând de acasă. De asemenea, în urma feedback-ului angajaţilor noştri, am lansat un program pilot în care aceştia îşi pot distribui orele de lucru săptămânale astfel încât să aibă o jumătate de zi liberă o dată pe săptămână sau o zi liberă la fiecare două săptămâni. Ne bucurăm că acţiunile noastre ne-au poziţionat printre companiile cele mai dorite din România". - ING Bank România

"Ne bucurăm mult de această recunoaştere şi ne onorează. Credem în dezvoltarea accelerată şi ne concentrăm atenţia şi resursele pentru a crea o cultură în care fiecare dintre noi simte că evoluează în fiecare zi, atât prin ceea ce face, cât şi prin resursele de învăţare la care are acces, indiferent de punctul în care se află în carieră". - Delia Rotaru, VP People & Organisation, eMAG

Industriile cele mai atrăgătoare pentru forţa de muncă din România sunt IT, servicii şi telecom, iar cele care se bucură de cea mai mare vizibilitate sunt telecom, industria financiară şi retail.

3 din 10 români intenţionează să îşi schimbe locul de muncă

14% din români şi-au schimbat locul de muncă în a doua jumătate a anului trecut, procent puţin mai ridicat faţă de 2020 (11%). 3 din 10 (29%) intenţionează să facă acest lucru în primele luni ale lui 2022, în procent puţin mai mare faţă de anul anterior (24%). 46% din cei care se tem că îşi vor pierde locul de muncă şi-au propus şi ei să se angajeze în altă parte, în prima jumătate a acestui an (procent considerabil mai mare faţă de cel din 2021, de 30%).

Portalurile cu anunţuri de locuri de muncă (44%, în scădere cu 4% faţă de 2021) şi relaţiile personale (41%, în creştere cu 4% comparativ cu anul trecut) sunt canalele cel mai des folosite de cei dornici să se angajeze în altă parte. Femeile (49%) şi cei cu educaţie peste medie (48%) apelează într-un procent puţin mai mare la portaluri. 79% din cei care îşi caută loc de muncă prin intermediul unui portal folosesc eJobs, iar 59% (şi) BestJobs. Social media reprezintă un canal de a identifica oportunităţi profesionale pentru 30% din respondenţi, care preferă în procent de 92% Facebook pentru a face acest lucru, urmat de Instagram (25%).

Munca la distanţă a scăzut de la 47%, în 2021, la 30% în 2022. Pentru 33% din forţa de muncă din ţara noastră, lucrul de acasă fie nu este permis, fie nu este posibil, prin natura activităţii, ceea ce reprezintă un procent similar cu media europeană (32%). Acest lucru este valabil în mod special în cazul românilor cu studii medii. În general, în alte ţări din Europa, un procent mai mare de angajaţi lucrează (parţial) la distanţă faţă de cei din ţara noastră (38% vs. 30%). Peste jumătate din românii care în prezent îşi desfăşoară activitatea exclusiv la distanţă se aşteaptă ca această situaţie să se menţină şi în viitor. Este un procent considerabil mai mare faţă de alte pieţe, unde media este de 1 din 3 angajaţi.

În România, Studiul Randstad Employer Brand 2022 a fost realizat în luna ianuarie a acestui an, prin intermediul metodologiei internaţionale dezvoltate la nivelul Grupului Randstad, lider mondial în servicii de recrutare, care constă în derularea de interviuri online. La acesta au participat 4.700 de respondenţi cu vârstă cuprinsă între 18 - 64 ani, incluzând studenţi, angajaţi, freelanceri şi şomeri. Au fost evaluaţi cei mai mari angajatori din România, ca număr de angajaţi, cunoscuţi de minim 10% din populaţie.