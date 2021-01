Top 30 cei mai bogaţi oameni din lume

De la an la an, mai multe publicaţii internaţionale alcătuiesc topul celor mai bogaţi oameni din lume. Deşi aceştia sunt, în majoritate, aceiaşi, în ultimii ani au apărut jucători noi care au crescut rapid şi şi-au asigurat o poziţie pe podium.

Vă prezentăm topul celor mai bogaţi oameni din lume, calculat la averile pe care le aveau la finalul anului 2020, potrivit datelor Forbes:

• 30. Laurene Powell Jobs - 16 miliarde de dolari

Laurene Powell Jobs, soţia fondatorului Apple, Steve Jobs, este fondatoarea Emerson Collective, o organizaţie filantropică, dar care se ocupă şi de investiţii financiare în sectoare precum educaţie, sănătate şi integrare socială a categoriilor de oameni defavorizaţi. Deşi Laurene Powell Jobs şi-a fondat propria afacere de succes, cea mai mare parte a averii personale a fost obţinută prin moştenirea acţiunilor deţinute de Steve Jobs, după moartea acestuia. De asemenea, din capitalul strâns, Laurene Powell Jobs a investit şi în sport, devenind acţionar minoritar al echipei de baschet Washington Wizards şi al celei de hochei Washington Capitals.

• 29. Ray Dalio - 16,9 miliarde de dolari

Ray Dalio este fondatorul fondului de investiţii Bridgewater. Ray Dalio s-a născut în anul 1949, în New York, şi a urmat studiile la C.W. Post College of Long Island University. Ulterior a obţinut un MBA la Harvard, în anul 1973. Doi ani mai târziu, în apartamentul său, Ray Dalio a înfiinţat Bridgewater, care avea să devină cel mai mare fond de investiţii din lume.

• 28. Rupert Murdoch - 17,1 miliarde de dolari

Rupert Murdoch este un cunoscut mogul media, fondator al grupului News Corp. ce deţine zeci de publicaţii în întreaga lume, precum The Sun, The Times, The Daily Telegraph, Wall Street Journal, The New York Post şi multe altele. În anul 1952, Rupert Murdoch a moştenit o publicaţie locală de la tatăl său. În anii 1950-1960, Murdoch a cumpărat tot mai multe publicaţii în Australia şi Noua Zeelandă, iar apoi s-a extins în Marea Britanie, cumpărând publicaţiile The Sun şi News Of The World.

• 27. Thomas Peterffy - 17,2 miliarde de dolari

Peterffy este preşedintele şi fondatorul Interactive Brokers, cea mai mare companie de brokeraj electronic din lume. Compania situată în Greenwich, Connecticut, are peste 8,5 miliarde de dolari în administrare şi lucrează cu acţiuni, contracte futures şi tranzacţii valutare. Peterffy deţine compania prin IBG Holdings, care controlează aproximativ 82% din aceasta.

• 26. Pierre Omidyar - 17,2 miliarde de dolari

Pierre Omidyar este fondatorul companiei de comerţ online eBay, la conducerea căreia s-a aflat până în anul 2015. Omidyar s-a născut la Paris, din părinţi iranieni care au migrat în Franţa pentru a urma studii superioare. Tatăl său, Cyrus Omidyar, este un chirurg care a lucrat ca urolog la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore şi practică acum în Aliso Viejo, California. Datorită serviciului tatălui său, familia s-a mutat în SUA, când Omidyar era copil. Astfel, Pierre a ajuns în Statele Unite, ţara în care avea să devină miliardar.

• 25. Leonard Lauder - 17,4 miliarde de dolari

Leonard Lauder este coproprietarul şi moştenitorul Estee Lauder, gigantul din industria cosmetică fondat de părinţii lui, Estee şi Joseph Lauder. Leonard a deţinut funcţia e CEO al companiei până în anul 1999, perioadă în care a achiziţionat branduri precum MAC Cosmetics, Aveda şi La Mer.

• 24. Stephen Schwarzman - 19,1 miliarde de dolari

Stephen Schwarzman este preşedintele şi CEO al Blackstone Group, o firmă globală de capital privat pe care a înfiinţat-o în 1985, alături de fostul preşedinte şi CEO al Lehman Brothers şi secretarul de comerţ al SUA, Peter G. Peterson. Averea sa personală este estimată la 19,1 miliarde de dolari în octombrie 2020. Schwarzman a fost, pentru o perioadă scurtă de timp, preşedinte al Forumului strategic şi politic al lui Donald Trump.

• 23. Jim Simons - 23,5 miliarde de dolari

Jim Simons este fondatorul Renaissance Technologies, un fond speculativ cu sediul în Setauket-East Setauket, New York. El şi fondul său sunt cunoscuţi ca investitori care folosesc modele matematice şi algoritmi pentru a obţine câştiguri. Datorită rentabilităţilor investiţionale agregate pe termen lung ale Renaşterii Tehnologiilor şi ale fondului său Medallion, Simons este descris drept "cel mai mare investitor de pe Wall Street".

• 22. Len Blavatnik - 25 miliarde de dolari

Len Blavatnik este un om de afaceri, investitor şi filantrop britanic. El şi-a făcut averea prin investiţii diversificate în nenumărate companii, realizate prin intermediul conglomeratului Access Industries. În 1986, Blavatnik a fondat Access Industries, în care deţine poziţia de preşedinte.

• 21. John Mars - 29 miliarde de dolari

John Mars este moştenitorul imperiului alimentar Mars, ce deţine drepturile asupra mai multor produse precum Twix, Milky Way, M&M şi multe altele. În ultimii ani, prin extinderea companiei, averea lui Mars s-a ridicat la 29 de miliarde de dolari, la egalitate cu cea a surorii sale, coproprietar al companiei.

• 20. Jacqueline Mars - 29 miliarde de dolari

Jacqueline Mars este sora lui John Mars. Împreună deţin compania alimentară Mars.

• 19. Sheldon Adelson - 29,8 miliarde de dolari

Sheldon Adelson este fondatorul, preşedintele şi directorul executiv al Las Vegas Sands Corp., care deţine Marina Bay Sands din Singapore şi compania-mamă a Venetian Macao Ltd., care operează The Venetian Resort Hotel Casino şi Sands Expo and Convention Center. De asemenea, Adelson deţine ziarele israeliene Israel Hayom şi Makor Rishon, respectiv cotidianul american Las Vegas Review-Journal.

• 18. Michael Dell - 35,6 miliarde de dolari

Michael Dell este fondatorul, preşedintele şi CEO-ul Dell Technologies, una dintre cele mai mari companii din lume de infrastructură tehnologică. Dell este o companie multinaţională americană de tehnologie a calculatoarelor care dezvoltă, vinde, repară şi susţine calculatoare şi produse şi servicii conexe.

• 17. Phil Knight - 39,2 miliarde de dolari

Phil Knight este co-fondator şi preşedinte emerit al Nike Inc. şi a fost anterior preşedinte şi CEO al companiei de echipamente sportive. De asemenea, Knight deţine compania de filme animate Laika.

• 16. Julia Koch - 45 miliarde de dolari

Julia Koch este soţia lui David Hamilton Koch, moştenitorul companiei Koch Industries. Averea Juliei a fost moştenită de aceasta după moartea soţului său. Davin Koch a murit la domiciliul său din Southampton, New York, la 23 august 2019, la vârsta de 79 de ani. Soţia lui Koch, Julia Koch, şi cei trei copii ai lor au moştenit o participaţie de 42% la Koch Industries.

• 15. Charles Koch - 45 miliarde de dolari

Charles Koch este coproprietar, preşedinte şi director executiv al Koch Industries din 1967, în timp ce regretatul său frate, David Koch, a fost vicepreşedinte executiv. Charles şi David deţineau fiecare 42% din conglomerat. Fraţii au moştenit afacerea de la tatăl lor, Fred C. Koch, apoi au extins-o. Implicată iniţial exclusiv în rafinarea petrolului şi produse chimice, Koch Industries include acum echipamente şi tehnologii de control al proceselor şi poluării, polimeri şi fibre, minerale, îngrăşăminte, comerţ şi servicii de mărfuri, produse forestiere şi de consum şi ferme.

• 14. Michael Bloomberg - 55 miliarde de dolari

Michael Rubens Bloomberg este acţionar majoritar şi cofondator al Bloomberg LP. A fost primarul oraşului New York din 2002 până în 2013, şi a candidat la preşedinţia Statelor Unite. Bloomberg LP oferă instrumente software financiare şi aplicaţii pentru întreprinderi, precum platforma de tranzacţionare de analize şi de capital, servicii de date şi ştiri către companiile şi organizaţiile financiare prin intermediul Terminalului Bloomberg, produsul său principal. Bloomberg LP include, de asemenea, un serviciu de ştiri (Bloomberg News), o reţea globală de televiziune (Bloomberg Television), site-uri web, posturi de radio (Bloomberg Radio), buletine informative cu abonament şi două reviste: Bloomberg Businessweek şi Bloomberg Markets.

• 13. MacKenzie Scott - 57 miliarde de dolari

MacKenzie Scott este fosta soţie a miliardarului Jeff Bezos. Averea sa se datorează în mare parte partajului după divorţul de anul trecut, în care Bezos a cedat 25% din acţiunile Amazon către MacKenzie. MacKenzie şi Jeff s-au întâlnit în 1992, când amândoi lucrau la Fondul D.E. Shaw. S-au căsătorit în anul următor şi s-au mutat la Seattle, în 1994.

• 12. Rob Walton - 61,8 miliarde de dolari

Samuel Robson "Rob" Walton este cel mai mare dintre copiii lui Sam Walton, fondatorul Walmart. A ocupat funcţia de preşedinte al lanţului american de retail Walmart din 1992 până în 2015.

• 11. Jim Walton - 62,1 miliarde de dolari

Jim Walton este unul dintre fraţii moştenitori ai companiei Walmart. La 28 septembrie 2005, Walton l-a înlocuit pe fratele său decedat, John, în consiliul de administraţie al WalMart. În prezent, el face parte din comitetele de planificare strategică şi finanţe. De asemenea, Jim Walton a fost CEO al Arvest Bank până a devenit preşedinte al Arvest Bank şi preşedinte al editurii de ziare Community Publishers Inc. (CPI) deţinută de Jim Walton însuşi, dar fondată de tatăl său, Sam Walton, după achiziţionarea ziarului local Benton Daily Record, ambele operând în Arkansas, Missouri şi Oklahoma.

• 10. Alice Walton - 62,3 miliarde de dolari

Alice Walton este sora fraţilor Walton, moştenitori ai imperiului Walmart.

La începutul carierei sale, Alice Walton a fost analist de capital şi manager de fonduri pentru First Commerce Corporation şi a condus activităţi de investiţii la Arvest Bank Group. De asemenea, a fost broker pentru EF Hutton. În 1988, Walton a fondat Llama Company, o bancă de investiţii, unde a fost preşedinte şi CEO.

• 9. Sergey Brin - 65,7 miliarde de dolari

Sergey Mikhaylovich Brin este cofondatorul gigantului tech Google, împreună cu Larry Page. Brin a fost preşedintele companiei-mamă a Google, Alphabet Inc., până când a renunţat la funcţie, la 3 decembrie 2019. Brin şi Page rămân la Alphabet în calitate de cofondatori, acţionari majoritari, membri ai consiliului şi angajaţi.

• 8. Larry Page - 67,5 miliarde de dolari

Lawerence Edward Page este cofondatorul Google, împreună cu Sergey Brin. Page a fost directorul executiv al Google din 1997 până în august 2001, demisionând în favoarea lui Eric Schmidt, apoi a revenit în funcţie din aprilie 2011 până în iulie 2015, când a părăsit funcţia pentru a deveni CEO al Alphabet Inc., post pe care l-a ocupat până la 4 decembrie 2019. El rămâne membru al consiliului de administraţie al Alphabet, angajat şi acţionar majoritar. Page este co-creator al PageRank, un algoritm de clasare a căutării pentru Google. Page a primit premiul Marconi în 2004 alături de Brin.

• 7. Warren Buffet - 84,1 miliarde de dolari

Warren Buffet este un investitor american, magnat al afacerilor, cunoscut filantrop, preşedinte şi CEO al Berkshire Hathaway. Este considerat unul dintre cei mai de succes investitori din lume.

• 6. Larry Elison - 88,1 miliarde de dolari

Larry Ellison este cofondatorului Oracle, una din cele mai puternice companii IT din lume. Ellison a renunţat la funcţia de CEO al companiei în 2014 şi de atunci ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului şi Consilier Şef Tehnologic al companiei. Ellison este, de asemenea, în consiliul de administraţie al producătorului de maşini electrice Tesla din decembrie 2018, după ce a cumpărat 3 milioane de acţiuni la începutul anului respectiv. El deţine aproape toată insula hawaiană Lanai.

• 5. Mark Zuckerberg - 99 de miliarde de dolari

Mark Zuckerberg este cofondatorul reţelei de socializare Facebook. De asemenea, Zuckerberg deţine şi companiile achiziţionate de Facebook precum Instagram, Whatsapp şi Messenger. Zuckerberg este cel mai tânăr miliardar din lume.

• 4. Bill Gates - 119,1 miliarde de dolari

Bill Gates, fondatorul Microsoft, este unul din cei mai vechi membri ai acestui top. Controversatul miliardar mai deţine în prezent doar 1% din Microsoft, după ce şi-a vândut acţiunile, iar banii obţinuţi au fost investiţi în acţiuni şi fonduri. Organizaţia Bill & Melinda Gates Foundation este cea mai mare asociaţie caritabilă din lume.

• 3. Bernard Arnault - 144 de miliarde de dolari

Arnault este preşedintele şi directorul executiv al LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE, cea mai mare companie de produse de lux din lume. În aprilie 2018, a devenit cea mai bogată persoană în materie de modă, depăşindu-l pe patronul Zara, Amancio Ortega. Arnault l-a depăşit pe termen scurt pe Jeff Bezos în poziţia de cea mai bogată persoană din lume în decembrie 2019. El a devenit din nou cea mai bogată persoană din lume pentru o scurtă perioadă de timp, în ianuarie 2020.

• 2. Elon Musk - 182,1 de miliarde de dolari

Excentricul miliardar Elon Musk deţine mai multe companii, printre care Tesla, Boring Company şi SpaceX. Musk a cofondat Zip2, o companie de software web, care a fost achiziţionată de Compaq pentru 307 milioane de dolari în 1999. Musk a fondat apoi X.com, o bancă online, care a fuzionat cu Confinity în 2000, care lansase PayPal în anul precedent. Acesta a ocupat postul de cel mai bogat om al lumii timp de câteva zile la începutul acestui an. Ulterior, Musk a revenit pe a doua poziţie după ce a pierdut 14 miliarde de dolari în mai puţin de trei zile.

• 1. Jeff Bezos - 186,6 miliarde de dolari

Jeffrey Preston Bezos este cel mai bine cunoscut ca fondator, CEO şi preşedinte al companiei multinaţionale de tehnologie Amazon. Născut în Albuquerque şi crescut la Houston şi mai târziu la Miami, Bezos a absolvit Universitatea Princeton în 1986. Deţine o diplomă în inginerie electrică şi informatică. A lucrat pe Wall Street într-o varietate de domenii conexe din 1986 până la începutul anului 1994. Bezos a fondat Amazon la sfârşitul anului 1994 într-o călătorie de la New York la Seattle. Compania a început ca o librărie online şi de atunci s-a extins la o mare varietate de alte produse şi servicii de comerţ electronic, inclusiv streaming video şi audio, cloud computing şi inteligenţă artificială. În prezent, este cea mai mare companie de vânzări online din lume, cea mai mare companie din punct de vedere al veniturilor şi cel mai mare furnizor din lume de asistenţi virtuali şi servicii de infrastructură cloud prin filiala sa de servicii web Amazon.

Lista celor mai bogaţi oameni din lume poate varia de la an la an. Cu toate că aceasta este în continuă schimbare, câteva personaje amintite mai sus se menţin în top de mai mulţi ani.