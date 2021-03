Up România lansează Google Pay pentru utilizatorii de beneficii extrasalariale Up

Up România a lansat serviciul Google Pay pentru cardurile de beneficii pe care le emite în România, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Utilizatorii Up România vor putea folosi portofelul electronic Google Pay pentru toate plăţile cu cardurile de beneficii Up România: Up Dejun, Up Cadou, Up Vacanţă şi Up Cultură. Astfel, utilizatorii Up România vor avea încă o soluţie de plată gratuită, sigură şi rapidă, alături de soluţiile deja lansate, Apple Pay şi propriul portofel electronic din aplicaţia Up Mobil.

Elena Pap, Director General Up România şi Director Regional Up Group, a declarat: ,,Utilizatorii noştri şi-au dorit foarte mult acest serviciu, iar obiectivul nostru principal este de a le satisface nevoile şi a livra pe măsura aşteptărilor. În 2020 am pus digitalizarea în centrul efortului nostru de dezvoltare, iar această tendinţă va continua şi în 2021 pentru că, aşa cum spune şi sloganul nostru, ne dorim ca partenerilor, clienţilor şi utilizatorilor noştri să le fie mai bine în fiecare zi.''

Cum va funcţiona Google Pay pentru utilizatorii de carduri Up România

Potrivit sursei citate, utilizatorii de carduri Up România au afişată opţiunea "Adaugă în Google Pay", în meniul aplicaţiei Up Mobil. Astfel, cardurile Up România pot fi înrolate în Google Pay direct din aplicaţia Up Mobil, una dintre cele mai apreciate aplicaţii financiare din România, cu un scor de 4.8 în Google Play

Plăţile se vor putea realiza în magazinele fizice sau online, în doar doi paşi - Unlock&Pay - prin deblocarea telefonului şi apropierea lui de terminalul contactless

Avantajele folosirii Google Pay

Principalul avantaj pentru folosirea Google Pay este nivelul sporit de securitate prin "tokenizarea'' plăţilor, ceea ce presupune generarea în momentul plăţii a unui număr de card virtual unic acelei tranzacţii. În acest mod, nu pot apărea plăţi dublate pentru aceeaşi tranzacţie, numărul de card unic fiind dezactivat imediat după încheierea tranzacţiei.

De asemenea, Google Pay oferă un strat în plus de securitate în cazul pierderii telefonului, prin posibilitatea blocării, schimbării parolei sau ştergerii de la distanţă a conţinutului.

Google Pay este un portofel digital gratuit, compatibil cu dispozitivele Android certificate, echipate cu NFC, care permite efectuarea de plăţi simplu, sigur şi rapid, atât online, cât şi în magazine.

Google Pay este uşor de configurat, iar utilizatorii vor primi în continuare toate recompensele şi beneficiile oferite de cardurile Up.