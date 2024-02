VTEX, singurul furnizor de tehnologie pentru comerţ în raportul "Gartner Voice of the Customer for Digital Commerce" din 2024

VTEX, platforma enterprise de comerţ digital cu ajutorul căreia brandurile de top B2C şi B2B îşi gestionează operaţiunile de comerţ la nivel global, a fost recunoscută drept singurul furnizor de tehnologie pentru comerţ în raportul "Gartner® Voice of the Customer for Digital Commerce" din 2024, la secţiunea "Customers Choice Quadrant", care indică preferinţele clienţilor. Furnizorii recunoscuţi îndeplinesc sau depăşesc media pieţei la capitole precum experienţa generală de utilizare, interesul şi rata adoptării în rândul utilizatorilor, conform unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, în raportul "Gartner® Voice of the Customer for Digital Commerce" din 2024, 98% dintre utilizatorii VTEX sunt dispuşi să recomande platforma de ecommerce şi altor companii, potrivit unui total de 57 de recenzii colectate până în noiembrie 2023. Furnizorii plasaţi în cadranul din dreapta-sus al raportului "Voice of the Customer" primesc distincţia Gartner Peer Insights Customers' Choice, o recunoaştere pentru furnizorii şi produsele apreciate în mod deosebit de către clienţii lor. VTEX este unicul furnizor care a primit această distincţie în raportul din 2024.

"La VTEX, am reuşit să transformăm în realitate viziunea noastră de platformă entreprise completă de ecommerce, aducând la un loc minţi inovatoare, tehnologii avansate şi o înţelegere profundă a nevoilor clienţilor noştri. Considerăm că această distincţie este un exemplu elocvent în acest sens. Sunt onorat de feedback-ul primit din partea clienţilor noştri. Cele 57 de recenzii pe care le-au oferit ne-au cotat drept cel mai bun furnizor de comerţ digital, cu o notă de 4.8 din 5.0", a declarat Santiago Naranjo, CRO în cadrul VTEX.

Documentul "Voice of the Customer" sintetizează recenziile Gartner Peer Insights în informaţii pentru cei responsabili de decizii din domeniul IT. Această perspectivă de ansamblu a părerilor partnerilor, împreună cu recenziile detaliate individuale, completează cercetarea realizată de experţii Gartner şi poate juca un rol cheie în procesul de cumpărare, concentrându-se pe experienţele directe ale partenerilor în implmentarea şi operarea unei soluţii.