XTB: "Beneficii noi pentru clienţi; dobânzi pentru fondurile neinvestite"

XTB, companie globală de investiţii online, anunţă o politică de remunerare a fondurilor neinvestite pentru toţi clienţii săi, atât actuali, cât şi viitori, se arată într-un comunicat al XTB, remis redacţiei. Dobânda se va calcula pe baza soldurilor neutilizate şi va fi creditată lunar în conturile de client XTB, menţionează sursa. Prin această iniţiativă, XTB facilitează posibilitatea de acumulare a unor venituri suplimentare pentru clienţi, independent de activităţile lor de tranzacţionare, arată datele comunicatului.

Pe măsură ce Banca Centrală Europeană continuă să majoreze dobânzile, investitorii se orientează către opţiuni adiţionale pentru economisirea prin acumularea de dobândă, potrivit sursei citate. După lansarea recentă a unui produs bazat pe ETF-uri şi dedicat investiţiilor pasive pe termen lung (Planurile de Investiţii), XTB îşi extinde oferta pentru a permite clienţilor săi să beneficieze de oportunităţi suplimentare de economisire într-un mediu cu rate de dobândă crescute, informează compania.

Potrivit comunicatului, "Odată cu introducerea dobânzilor la fondurile neinvestite, îmbunătăţim experienţa investiţională oferită de XTB. Recunoaştem nevoia clienţilor noştri de a avea opţiuni adiţionale pentru valorificarea capitalului neinvestit în aşteptarea oportunităţilor de pe pieţele financiare pentru a începe să investească activ. În linie cu abordarea noastră "o singură aplicaţie - multiple posibilităţi", oferim clienţilor un instrument pentru a beneficia de creşterea ratelor dobânzilor, asigurând în acelaşi timp lichiditatea fondurilor lor. Întrucât unul dintre obiectivele noastre strategice cheie este extinderea bazei de clienţi, considerăm că acesta este un nou pas în direcţia încurajării clienţilor noi să deschidă un cont la XTB", a declarat Omar Arnaout, CEO al XTB.

Dobânda este calculată zilnic şi plătită lunar direct în conturile clienţilor, menţionează sursa precizată. Se aplică fondurilor neinvestite ale clienţilor existenţi şi noi, indiferent de suma totală din cont, se mai arată în comunicat.

Pentru clienţii XTB existenţi, rata actuală a dobânzii este de 2,00% pe an pentru depozitele EUR şi 2,50% pe an pentru depozitele USD, informează compania. Clienţii noi beneficiază de dobânzi mai mari timp de 90 de zile de la data deschiderii contului lor: 3,80% pentru depozitele EUR şi 5,00% pe an pentru depozitele USD, arată datele comunicatului. Ratele dobânzii se pot modifica şi vor fi valabile până la o nouă notificare oficială, conform sursei citate.