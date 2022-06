ZIUA UNIVERSALĂ A IEI"Hainele tradiţionale reuşesc să îşi facă loc în garderoba femeilor cu valori"

"Motivele tradiţionale dau motive de fericire şi sper să se menţină această influenţă", mărturiseşte Izabela Măndoiu, designer vestimentar, care are în centrul colecţiilor sale motivele tradiţionale.

Ia rămâne însă principala piesă vestimentară care inspiră colecţii întregi ale designerilor români, semn că valoarea nu se pierde, ci se adaugă cu fiecare an care trece şi fiecare nouă aniversare.

Hainele tradiţionale româneşti reuşesc să rămână de actualitate, iar tot mai multe evenimente adoptă o tematică tradiţională. În plus, tot mai multe mirese aleg să poarte rochii de inspiraţie tradiţională şi se reântorc, astfel, la rădăcini.

Reporter: În ce măsură reuşesc motivele tradiţionale româneşti să reziste dincolo de tendinţele din fashion?

Izabela Măndoiu: Tradiţiile în general rezistă atât cât suntem dispuşi să le atribuim însemnătate. Atât timp cât simţim viaţă când ajungem în vatra satului şi iubim istoria noastră românească, vor dăinui şi motivele tradiţionale româneşti. Poate, cu timpul, nu vor mai fi abordate în fashion, dar sigur vor fi folosite în deco. Observ că nu alocăm atât de multă importanţă valorilor noastre până când nu le vedem prin ochii străinilor, care pun motivele tradiţionale în lumina reflectoarelor şi fură toată atenţia publicului.

Reporter: Cât de greu este pentru un designer modern să aducă motivele tradiţionale în tendinţe?

Izabela Măndoiu: Eu am pornit brandul Izabela Măndoiu cu acest obiectiv, de a menţine în tendinţe motivele tradiţionale. De la ii la rochii reinterpretate, năframă şi opinci, am abordat fiecare element pe care am simţit că trebuie să îl readuc în atenţia femeilor moderne, pentru a păstra farmecul tradiţiilor noastre, transpuse în ceea ce purtăm şi ne completează personalitatea.

Este provocator să susţii un business doar din linia cu influenţe tradiţionale, dar am fost realistă de la început şi am abordat şi o linie casual şi pentru evenimente, stil clasic-elegant. Marii designeri care se inspiră de la noi ne ajută, pentru că dau un refresh în tendinţe şi vedem o oarecare creştere a interesului, însă pe partea de mass market, acolo unde se doreşte personalizarea anumitor linii prin folosirea unor motive pe haine, mai este de lucrat la autenticitate, detalii şi, per total, la aspectul produsului final.

Reporter: Cum reuşesc hainele tradiţionale să-şi facă loc printre tendinţele de astăzi?

Izabela Măndoiu: Exact aşa cum reuşim să facem loc brandului într-o lume a instagramului, aşa şi hainele tradiţionale reuşesc să îşi facă loc în garderoba femeilor cu valori. Creaţiile din atelierul meu sunt denumite poveşti ţesute cu valori, pentru că trebuie să iubeşti autenticul, rădăcinile româneşti, să apreciezi motivele tradiţionale. În tot acest val de consumerism, creaţiile făcute în România încă au un public iubitor de frumos. Avem noroc de iniţiative precum Alist Designers Boutique, shop existent la iniţiativa Bucureşti Mall-Vitan şi Alist Magazine by Andreea Esca, în care noi, designerii români, avem ocazia să ne expunem creaţiile în faţa publicului care preferă cumpărăturile la mall. Sunt deja patru ani de când există acest proiect şi le sunt tare recunoscătoare pentru că sprijină antreprenoriatul românesc. Este o iniţiativă lăudabilă; mulţumim Bucureşti Mall-Vitan !

Reporter: Cât de importantă este susţinerea Bucureşti Mall-Vitan pentru brandul Izabela Măndoiu?

Izabela Măndoiu: Atât înainte de pandemie, dar mai ales pe perioada celor aproape 2 ani grei, susţinerea Bucureşti Mall-Vitan a fost vitală. Oricât de mult online am face noi, antreprenorii din fashion, experienţa cumpărăturilor la mall este diferită şi apreciem implicarea echipei care chiar reuşeşte să facă diferenţa prin această iniţiativă extraordinară. Includerea românescului în linia de expozanţi de mare varietate înseamnă enorm pentru noi, dar şi pentru public.

Reporter: Brandul Izabela Măndoiu promovează ideea iilor cusute manual. Cât de dificil este să găseşti meşteşugari care mai ştiu să coasă ii?

Izabela Măndoiu: Este extrem de greu şi nu pot să nu aduc mulţumiri în scris, prin gânduri care urcă la cer, la tanti Mieluţa, cea mai minunată colaboratoare pentru care am un respect deosebit şi care a cusut manual foarte multe dintre ii şi alte piese ale brandului. Încă mai sunt femei harnice, care pe lângă munca din gospodărie şi job, cos manual şi sunt deschise colaborărilor cu noi, cei care dăm o nouă interpretare materialelor cusute manual. Din păcate, estimez că în câţiva ani această practică va fi înlocuită total de tehnologie, ceea ce va creşte valoarea iilor cusute manual şi da, cred că vor deveni la un moment dat, extrem de valoroase.

Reporter: Au început oamenii să aprecieze şi să includă mai mult în ţinutele lor modelele tradiţionale?

Izabela Măndoiu: Am observat bucurie în ochii femeilor care văd haine cu motive tradiţionale. Este un semn bun. Şi da, rezultatele unei cercetări realizate intern sunt încă de actualitate, respectiv că o femeie dacă are de ales între o haină simplă şi una cu motive tradiţionale, fără un obiectiv anume sau un context de purtare, va opta pentru cea de-a doua. Motivele tradiţionale dau motive de fericire şi sper să se menţină această influenţă. Din ce în ce mai multe evenimente au tematică tradiţională şi mai multe mirese aleg să poarte rochii de inspiraţie tradiţională. Unele chiar vor şi năframa aceea din borangic pentru a înlocui voalul, ceea ce mi se pare minunat.

Reporter: În ce măsură este ameninţată ia românească autohtonă de produsele reproduse?

Izabela Măndoiu: De multe ori am analizat dacă este vorba de o ameninţare, dar cred că este mai degrabă o completare a tot ce înseamnă piaţa fashion care abordează simbolistica tradiţională. Atât timp cât avem cerere pentru aceste abordări, îmi păstrez speranţa.

Reporter: Vă mulţumesc!