Zumini, brandul de haine pentru mame şi copii care a luat naştere în pandemie

În anul pandemiei, o tânără din Buzău a luat decizia care i-a schimbat total viaţa profesională. De la simplu angajat, buzoianca a ajuns să deţină propria afacere. Totul a început să prindă contur când a venit pe lume fiul său. Atunci, a ştiut că este momentul să dea viaţă şi visului de a avea propria afacere deşi asta a însemnat să renunţe la jobul pe care îl avea, de zece ani, într-o corporaţie. Deşi, decizia venea într-un context al pandemiei neprietenos mediului de afaceri, iar planurile de pe hârtie au fost mai greu de pus în practică, tânăra antreprenoare nu a fost descurajată şi în vara anului trceut şi-a lansat propriul brand de haine pentru mămici şi copii.

Alexandra Uzum este din Buzău, însă de câţiva ani locuieşte în Bucureşti, acolo unde în ultimii zece ani şi-a construit o carieră în domeniul vânzărilor. Pentru ea, visul de a avea propria afacere a crescut încet dar sigur. Deşi nu a ştiut niciodată în ce domeniu ar vrea să investească şi să-şi crească o afacere, când a venit pe lume fiul său totul a prins contur.

Tânăra antreprenoare recunoaşte că a avut nevoie de mult curaj pentru a lua această decizie care a implicat renunţarea la cariera pe care şi-o cosntruise de 19 şi la jobul sigur pe care îl avea într-o corporaţie.

Însă, la aniversarea de un an a fiului ei, pe când îşi căuta hăinuţe potrivite pe care să le poarte la marea sărbătoare, Alexandra a realizat că acela este momentul, dar şi domeniul în care ar putea încerca să-şi pună în practică visul de a fi antreprenor.

Alexandra Uzum a povestit la o televiziune locală din Buzău: "Mereu m-am gândit să fie ceva din zona frumosului pentru că am aşa o atracţie pentru acest domeniu, iar în momentul în care a venit copilul, şi când ne apropiam de aniversarea de un an şi urma să ne cumpărăm hainuţe pentru noi, pentru că nu am găsit în comerţ ce căutam, am făcut pe comandă, la o croitoreasă, un set pentru mine şi fiul meu. Am ales materialele, modelul, iar ceea ce a ieşit a fost, ulterior, prototipul pentru startul afacerii mele. Atunci am făcut setul, atunci l-am purtat, ne-am simţit foarte bine. A contat foarte mult că am căutat pe piaţă un set şi nu l-am găsit. Am observat că există foarte multe hăinuţe pentru mamă-fiică, dar nu şi pentru mamă-fiu".

Povestea de afaceri a tinerei din Buzău s-a conturat destul de rapid, deşi Alexandra recunoaşte că nu are niciun talent în acest domeniu. Experienţa dobândită în vânzări a ajutat-o foarte mult în a coordona şi a aduna toate datele necesare pentru ca ideea pusă pe hârtie să devină o afacere rentabilă.

"Nu este un talent în confecţii efectiv, dar eu cred că există două categorii de oameni pe lume: acei oameni care au un talent pe care şi-l dezvoltă şi aşa reuşesc, şi o altă categorie de oameni care prin muncă, perseverenţă, ambiţie pot avea succes", a spus tânăra antreprenoare.

• Afacerea gândită online, un avantaj în pandemie

Startul a presupus pe lângă un plan bine gândit şi o investiţie pe măsură. Alexandra a pus la bătaie 20.000 de euro, bani pe care încă nu a reuşit să-i recupereze decât pe jumătate.

"Investiţia iniţială a fost de aproximativ 20.000 de euro. Din acest buget alocat am confecţionat prima serie de hăinuţe, undeva la 10 modele. De asemenea, tot din această sumă am creat site-ul şi am investit în materia primă şi promovare. Până acum nu poate fi vorba de profit, însă de când am început să vindem am reuşit să recuperăm jumătate din investiţia iniţială. Toţi banii i-am reinvestit pentru că acum scopul nostru este să refacem stocurile la toate modelele pe care le avem", a spus tânăra din Buzău.

Cu alte cuvinte, afacerea a mers bine. Clientele au apreciat produsele pe care ea le-a creat. Un avantaj a fost şi faptul că, încă de la început, întreaga vânzare a fost gândită în online,prin intermediul site-ului zumini.ro şi reţeua socială, mai ales că pandemia a favorizat comerţul pe internet.

• Hăinuţele, produse într-o fabrică din Buzău

Gama de produse "Zumini" a ajuns să conţină 70-80 de produse diferite care sunt confecţionate într-o fabrică din Buzău. Sunt confecţionate hăinuţe pentru mame şi copii, începând de la câteva luni, astfel că principalele cliente sunt fie mămicile care vor seturi speciale pentru ele şi fii/fiicele lor, fie prietenii sau chiar bărbaţii care vor să facă un cadou celor din familia lor.

"Preţurile pornesc de la 65 lei un body cu broderie, până la 250 de lei, un produs de damă. În cazul seturilor, preţurile sunt mai mari însă, clientul are şi o reducere fiind vorba de două produse achiziţionate. Mi-am dorit foarte mult să nu fie un preţ exagerat, fiind o afacere în care mă gândesc la fiecare detaliu, mă pun eu în locul cumpărătorului", a spus Alexandra.

În acest an, tânăra antreprenoare vrea ca brandul său să devină cât mai vizibil în piaţă, să crească capacitatea de producţie prin lansarea de noi modele, dar şi să deschidă un showroom în care clienţii să poată vedea şi proba hăinuţele.

Alexandra Uzum spune că în plan este şi participarea la târgurile de profil, atunci când acestea vor putea fi reluate, mai ales că a observat că produsele "fabricat în România" sunt foarte bine primite, iar asta o motivează să scoată pe piaţă hăinuţe de o calitate superioară, din materiale naturale şi modele cât mai atractive.