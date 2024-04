Antibiotice Iaşi investeşte în digitalizare pentru tranziţia la un business sustenabil

Antibiotice Iaşi a încheiat un nou contract cu IBM România Consulting, singura companie de Tehnologie cu o divizie integrată de Consulting la scară largă, pentru implementarea SAP S/4HANA, una dintre cele mai avansate soluţii software integrate de gestiune a afacerii (ERP), în scopul înglobării noilor tehnologii pe platforma industrială de la Iaşi, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, contractul are în vedere susţinerea obiectivelor companiei, asumate prin planul de afaceri "The Future Together 2023-2030", prin implementarea uneia dintre cele mai performante soluţii ERP actuale. Se va asigura astfel, tranziţia Antibotice către o organizaţie modernă şi digitală din toate punctele de vedere.

"Prin implementarea soluţiei software ERP şi lansarea proiectelor noastre de digitalizare şi automatizare, Antibiotice îşi consolidează fundaţia digitală şi îşi extinde capacităţile analitice pentru a anticipa şi satisface nevoile complexe ale industriei farmaceutice. Fiecare proiect din agenda noastră de transformare digitală este implementat pentru a spori eficienţa operaţională, a maximiza calitatea producţiei şi a optimiza lanţul de aprovizionare, asigurându-ne că inovaţia şi sustenabilitatea merg mână în mână.", a declarat Ciprian Iacob, manager Inginerie şi Digitalizare procese la Antibiotice.

Pentru următoarele 15 luni IBM şi Antibiotice, prin metodologiile de implementare dezvoltate de IBM de-a lungul a sute de proiecte, vor lucra împreună la adoptarea soluţiilor potrivite nevoilor companiei, la formarea angajaţilor, monitorizarea performanţei şi la îmbunătăţirea continuă a proceselor.

"Suntem extrem de încântaţi să putem contribui la transformarea digitală a Antibiotice Iaşi, o poveste de succes cu tradiţie, 100% românească. Implementarea SAP S/4HANA este un pas semnificativ în atingerea ţintelor de sustenabilitate şi productivitate ale companiei. Pentru îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în această colaborare, vom îmbina expertiza globală a IBM în domeniul farmaceutic, experienţa de zeci de ani a specialiştilor din Centrul de Inovaţie IBM din România în implementări de sisteme ERP şi cele mai inovatoare tehnologii de la SAP şi IBM", a declarat Ioan Ovidiu Hotca, IBM Romania Consulting Leader.

Procesul de transformare digitală a platformei industriale Antibiotice este împărţit pe proiecte cu termene de implementare până în anul 2030, ceea ce subliniază caracterul continuu şi adaptativ al transformării digitale în concordanţă cu evoluţiile tehnologice.

Fiind o companie care activează într-un mediu competitiv şi reglementat, Antibiotice urmăreşte optimizarea proceselor de lucru, reducerea costurilor şi îmbunătăţirea productivităţii, precum şi accelerarea proceselor decizionale prin acces la date şi analize în timp real. În plus, interconectarea inteligentă a datelor, informaţiilor şi proceselor relevante într-un soft complex, reprezintă unul dintre principalele obiective ale strategiei de sustenabilitate a companiei, inclusă în planul de afaceri "The Future Together 2023-2030".

În urma analizei realizate împreună cu reprezentanţii IBM, cu privire la implementarea unei soluţii ERP, Antibiotice anticipează beneficii cu impact asupra productivităţii muncii, precum:

-creşterea eficienţei operaţionale şi reducerea timpilor de procesare, cu o estimare a îmbunătăţirii productivităţii cu până la 25%, în funcţie de procesul optimizat

-accelerarea proceselor decizionale prin acces la date şi analize în timp real, cu o îmbunătăţire estimată a vitezei decizionale cu până la 32%.

Aceste procente reflectă medii ale creşterilor de productivitate identificate evidenţiind impactul pozitiv pe care digitalizarea îl poate avea asupra operaţiunilor companiei.

Antibiotice foloseşte digitalizarea şi automatizarea proceselor ca un instrument eficient pentru dezvoltarea durabilă, iar capacitatea de a integra rapid noi tehnologii şi de a-şi evalua detaliat impactul constituie un avantaj competitiv.

În anul 2023, compania a semnat un prim contract cu IBM Romania Consulting prin care a beneficiat de consultanţă în vederea digitalizării după nevoile şi priorităţile actuale dar şi în perspectiva obiectivelor stabilite în planul său strategic.