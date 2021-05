Reporter: Cum trece Grupul TeraPlast prin criza sanitară, la un an de pandemie de Covid-19?

Ioana Birta: Ne-am adaptat, a trebuit să ne modificăm comportamentul, să introducem măsuri de siguranţă, să avem grijă de personal. Criză a revenit în vocabularul frecvent în această perioadă, însă pentru noi a fost doar criza sanitară vizibilă la nivelul întregii societăţi. Din perspectiva business-ului, 2020 a fost cel mai bun an din istoria Grupului TeraPlast.

Fabricile noastre au funcţionat continuu, anul trecut. Pentru Instalaţii, care va genera peste 70% din cifra de afaceri a grupului in 2021, numărul comenzilor a fost efectiv mai mare decât capacitatea noastră de producţie şi am fost în situaţia nedorită să refuzăm unele dintre ele. Ca sa nu mai repetăm un astfel de scenariu, am decis ca în 2021 să implementăm investiţii de peste 73 milioane lei pentru creşterea cu 50% a capacităţii de producţie a sistemelor de canalizare, apă şi gaz. Ne-am adaptat rapid la ceea ce se întâmplă. Expertiza noastră, valorificarea potenţialului şi viteza de reacţie au contribuit la rezultatele record pe care le-am anunţat pentru întreg anul 2020.

Reporter: Cum aţi reuşit ca, în an de pandemie, sa vă dublaţi profitul şi să depăşiţi un miliard de lei cifra de afaceri? Care sunt segmentele care au contribuit cel mai mult la creşterea cifrei de afaceri?

Ioana Birta: Contextul a fost favorabil pentru Grupul TeraPlast în 2020: construcţiile au crescut, şantierele au rămas deschise, iar statul a făcut plăţile la timp pentru lucrările de infrastructură. Banii au circulat şi se vede în evoluţia macro a sectorului. Noi, de celalată parte, am răspuns dinamic la mediul favorabil. Cel mai performant segment al grupului a fost business-ul de Instalaţii care a contribuit la rezultatele grupului cu o cifră de afaceri de 292 milioane lei şi cu EBITDA de 43 milioane lei, ceea ce se traduce într-un rezultat operaţional cu 66% mai bun decât în anul precedent. Îmbunătăţirea semnificativă a acestui indicator esenţial a fost efect al creşterii volumelor, dar şi a măsurilor de eficientizare operaţională. Cererea ridicată din piaţă ne-a permis sa ne ajustăm politicile de preţ si în urma variaţiilor favorabile apărute din costul materiilor prime. Mizăm în continuare pe o îmbunătăţire a acestui segment. Proiectele noi ce vor fi implementate în 2021 vor contribui cu aproximativ 12 milioane de lei la creşterea EBITDA în 2021, conform proiecţiilor noastre, pe care le considerăm realiste, chiar cu o notă conservatoare.

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că depăşirea pragului de 1 miliard de lei cifră de afaceri s-a făcut inclusiv cu divizia de produse din oţel, cea care a ieşit din structura Grupului în 26 februarie, când TeraPlast a încasat preţul tranzacţiei, de 373 milioane lei.

Dezvoltarea viitoare a Grupului va fi centrată pe divizia de mase plastice, prin societăţile TeraPlast, TeraPlast Recycling, TeraGlass, TeraPlast Folii Biodegradabile şi Somplast. Aceasta din urmă va fi integrată în Grup după primirea avizului de la Consiliul Concurenţei, în trimestrul I, iar TeraPlast Folii Biodegradabile va începe producţia de ambalaje flexibile biodegradabile în a doua jumătate a anului 2021, în urma unei investiţii greenfield de 58 milioane lei, cofinanţată prin ajutor de stat.

Divizia Plastic care îşi continuă activitatea în Grupul TeraPlast a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 396,9 milioane de lei şi EBITDA de 56,5 milioane de lei. Iar pe aceste cifre construim. Pentru 2021, ne propunem o cifră de afaceri de 636 milioane lei, din care peste 100 milioane lei generată de investiţiile noi, investiţii care la maturitate vor genera vânzări de peste 250 milioane lei.

Reporter: Care a fost strategia abordată anul trecut pentru depăşirea crizei?

Ioana Birta: Am ales să acţionăm calm şi raţional. Pentru noi a fost clar de la început că atenţia noastră trebuie să se îndrepte spre modalităţile prin care să ne atingem obiectivele setate pentru 2020. Contextul ne-a ajutat să le depăşim. Ne-am concentrat pe conservarea cash-ului, am întărit politica de credit şi am redus costurile fixe acolo unde a fost nevoie. De asemenea, am monitorizat îndeaproape eventualele obstacole în fluxul de aprovizionare şi livrare şi ne-am adaptat condiţiilor specifice care s-au impus. Punctual, ne-am pregătit, preventiv, şi pentru scenarii pesimiste, în ideea de a nu fi obligaţi să acţionăm retroactiv, însă nu a fost cazul.

Reporter: Ce obiective de investiţii aveţi pentru anul in curs şi ce buget aveţi în acest sens?

Ioana Birta: Ne continuăm dezvoltarea atât prin investiţii, cât şi prin fuziuni şi achiziţii. Anul acesta cheltuielile de capital ajung la 165 milioane de lei, concretizate în extinderea cu până la 50% a capacităţilor de producţie ale liniei de business Instalaţii, în noua fabrică TeraPlast Folii Biodegradabile şi în dezvoltarea Somplast. Ne propunem ca în 2022 să fim liderul pieţei de ţevi din polietilenă şi liderul pieţei de ambalaje flexibile.

Pentru asta, ne bazăm pe investiţiile de anul acesta, care vor fi funcţionale din trimestrul al patrulea, şi pe alte achiziţii pe care le analizăm. Prin dezvoltare continuă vom reface cifra de afaceri de 1 miliard de lei şi EBITDA de 130 milioane de lei dinainte de vânzarea diviziei Steel a Grupului.

Reporter: În ultima conferinţă de presă, conducerea TeraPlast a spus ca societatea se va dezvolta atât organic, cât şi prin fuziuni şi achiziţii, fiind posibil ca, pe parcursul acestui an, să achiziţioneze două-trei firme, atât din ţară, cât şi din străinătate. Ne puteti oferi detalii despre acest lucru?

Ioana Birta: Planificăm cel puţin încă două achiziţii de companii cu domenii de activitate similare sau complementare celor în care Grupul TeraPlast activează: reciclare, ambalaje flexibile, ţevi şi produse conexe pentru reţelele de apă, gaz, canalizare. Studiem firme din domenii în care avem know-how-ul necesar. Ne pricepem la produse din mase plastice, indiferent de aplicaţie şi la materiale de construcţii. De asemenea, companiile pe care le avem în vedere trebuie să realizeze produse exportabile sau care pot disloca importuri de pe piaţa internă, cu tehnologie performantă de producţie. Soliditatea financiară este un alt criteriu esenţial. Căutăm companii cu indicatori similari cu cei ai TeraPlast şi cu un grad de îndatorare scăzut.

Reporter: Care a fost evoluţia pieţelor pe care activaţi, în ultimul an?

Ioana Birta: După cum am punctat mai devreme, cererea a fost foarte mare anul trecut. Suntem cel mai mare procesator de PVC din Estul Uniunii Europene şi cel mai mare producător de Granule din 10 ţări vecine. De asemenea, suntem singurul producător de granule ignifugate, fără halogeni, din România.

În privinţa ambalajelor flexibile, intrăm pe o piaţă care are un ritm accelerat de creştere şi în care aproximativ 46% din totalul consumului din Româ­nia provine din import. Strategia noastră este de a investi în produse pretabile exportului şi pentru a ne aduce contribuţia la eliminarea importurilor. Rebalansarea comerţului exterior, a contului curent aduce stabilizarea macroeconomică de care inclusiv noi, ca grup, putem beneficia. Noi, cei ca noi, întreaga societate. Mediul de afaceri devine mult mai predictibil.

O variabilă pe care suntem foarte atenţi este cea a preţurilor la materiile prime; ne confruntăm cu cea mai abruptă creştere a costurilor din ultimii 5 ani. De aceea estimăm creşteri medii de 9% ale preţurilor de vânzare. Rapoarte recente ale unor bănci internaţionale de renume sugerează că există ingredientele pentru a reintra într-un superciclu al cotaţiilor la mărfuri, cu majorări consistente pe toată gama de materii prime, de la petrol la metale. Sunt doar ipoteze, dar trebuie să le avem în vedere când ne facem propriile proiecţii pentru a ne adapta politicile interne astfel încât să rămânem competitivi.

Reporter: Cum apreciaţi măsurile luate de Guvern pentru susţinerea antreprenorilor şi ce ar mai trebui făcut în acest sens?

Ioana Birta: În România este un spaţiu imens care trebuie umplut cu investiţii. Doar 54% din populaţia României este conectată la reţele de canalizare şi doar 70% din populaţia României este conectată la reţele de apă. Comparând accesul la apă în România cu Bulgaria care, în toate statisticile europene este sub Româ­nia, la aducţiunile de apă Bulgaria e la 95%.

Estimările Guvernului arată un procent de 35% din populaţie conectată la reţelele de gaze naturale. Avem zone extinse încremenite în timp. Însă exis­tă şi o parte plină a paharului: un potenţial fantastic de dezvoltare. De dezvoltare durabilă.

Perspectivele sunt favorabile pentru că există această conjunctură a unui supliment de fonduri europene. Avem fondurile structurale, mai mari decât în anii anteriori, dar şi perspectiva unor sume considerabile venite prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. O absorbţie optimă pe ambele axe, bugetul multianual şi PNRR ar introduce resurse financiare majore în economie şi ar stimula activitatea. Anul trecut lucrările au accelerat şi plăţile au fost făcute la timp. Sperăm să vedem cel puţin că acest ritm se păstrează.

Reporter: Care sunt problematicile domeniului şi care ar fi soluţiile pentru rezolvarea lor?

Ioana Birta: Piaţa construcţiilor a crescut în 2020 şi ne aşteptăm ca acest lucru să se întâmple şi anul acesta. În ultimii cinci ani, piaţa de construcţii s-a dublat. Business-ul cumulat al companiilor cu activitate în domeniul construcţiilor a ajuns la 130 miliarde lei. Pe POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare), România mai are de investit circa 6 miliarde lei, în următorii doi ani. Aceştia sunt bani europeni şi reprezintă şansa României sa crească fără a pune presiune pe bugetul de stat.

Aşteptăm demararea PNRR (Programul Naţional de Relansare şi Rezilienţă), care va aduce alte 8,2 miliarde euro pentru lucrări de apă, canal şi irigaţii. Noi, anul acesta, investim echivalentul a circa 25% din cifra de afa­ceri bugetată. Ne-ar plăcea să vedem mai multe companii din România care investesc accelerat.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din

Revista BURSA Construcţiilor)