Adobe România ajunge la 1200 de angajaţi şi continuă creşterea organică prin atragerea de proiecte noi în centrul local de dezvoltare şi cercetare

În timp ce sectorul IT este marcat de discuţii despre disponibilizări, Adobe România, cel mai mare centru din Europa al companiei, axat pe dezvoltarea de produse software, continuă să îşi extindă echipa din România şi să ofere oportunităţi atractive din punct de vedere salarizare şi beneficii extrasalariale pentru specialiştii IT de toate nivelurile. În această perioadă, obiectivul companiei este, pe lângă consolidarea în România a poziţiei actuale de centru de excelenţă, să ofere celor peste 1200 de angajaţi stabilitate şi siguranţa locului de muncă, conform unui comunicat remis redacţiei.

Focus pe susţinere, stabilitate şi cultură organizaţională îndreptată spre angajat

În cei 18 ani de existenţă, biroul din România a crescut constant devenind cel mai mare centru din Europa al companiei, axat pe dezvoltarea de produse software. Echipele locale dezvoltă produse lider în segmentele lor, precum Adobe Experience Manager, Adobe Target, Adobe Experience Platform, Adobe Analytics sau Adobe Express şi contribuie la dezvoltarea unor soluţii de ultimă generaţie în domenii de interes, precum Inteligenţa Artificială (AI), Machine Learning (ML) şi Product Development.

"Am crescut organic, mai accelerat sau mai lent, dar constant. Practic, de la 30 de angajaţi acum 18 ani, am ajuns la 1200 şi continuăm să ne extindem. Motorul creşterii este alimentat de produsele Adobe a căror dezvoltare o aducem în România, iar în ultimii ani am atras produse strategice, precum cele dezvoltate de Adobe în zona AI - Firefly, Adobe Express sau GenStudio. Lucrăm la produse inovatoare, avem parteneriate cu facultăţile tehnice de renume din România, punem mare preţ pe fericirea şi satisfacţia angajaţilor, iar toate aceste lucruri ne permit să atragem şi să reţinem talente, să creăm un loc de munc, în care angajaţii se simt apreciaţi şi sunt motivaţi să inoveze constant. Le garantăm stabilitatea şi securitatea job-ului. Nu doar că nu am făcut concedieri, dar am crescut în permanenţă echipa din România." spune Cris Radu, VP of Engineering şi Site Leader Adobe România.

Adobe România continuă creşterea organică prin diversificarea produselor Adobe dezvoltate local

În ultimii ani centrul de dezvoltare şi cercetare Adobe România a crescut constant, într-un ritm organic, prin crearea de echipe noi care să contribuie la dezvoltarea mai multor produse Adobe cu impact global. Astfel, produse etalon ale Adobe precum Firefly, Adobe Express, Adobe Experience Platform, Adobe GenStudio sunt dezvoltate local.

Pe lângă salariile competitive, angajaţii Adobe România primesc un pachet performant de beneficii financiare, precum recompensarea financiară anuală pentru performanţă prin acţiuni tranzacţionabile pe bursa, dar şi non-financiare. Beneficii de sănătate, programe de dezvoltare personală şi profesională, experienţe inedite la birou, decont pentru echipamente sau abonamente sportive, zile libere, discounts & perks, dar şi beneficii centrate pe wellbeing completează oferta salarială a companiei.

În plus, grija faţă de angajaţi se extinde şi către arii dincolo de confortul fizic, către echilibrul emoţional. Toţi angajaţii beneficiază de un program prin care pot folosi serviciile unui psiholog, iar în cadrul acestui program pot apela gratuit şi la serviciile unui consultant financiar.

Stabilitatea, criteriu de bază pentru angajaţi, în alegerea unui job

Potrivit unui sondaj recent realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group şi eJobs.ro, stabilitatea locului de muncă a devenit un criteriu esenţial în alegerea unui job pentru angajaţi la nivel global. Când vine vorba de alegerea unui job, în contextul actual al pieţei muncii, marcat de incertitudine, siguranţa locului de muncă a apărut pentru prima dată pe poziţiile fruntaşe în preferinţele respondenţilor la sondaj.

"Traversăm o perioadă provocatoare pentru industria IT, tot mai multe companii sunt nevoite să recurgă la disponibilizări - şi aici avem zilnic exemple recente din presa locală şi internaţională, situaţie care afectează, bineînţeles, încrederea acestora în siguranţa locului de muncă. Securitatea job-ului devine mai importantă ca oricând în alegerea unui angajator, completată, bineînţeles, de alte beneficii importante pentru angajaţi. Evitarea disponibilizărilor face parte din strategia noastră de a menţine un mediu de lucru stabil, centrat pe angajat. Acordăm o importanţă ridicată satisfacţiei la locul de muncă şi asta dintotdeauna, continuăm să creştem rata de retenţie şi să atragem talente prin pachete salariale performante şi focus continuu pe wellbeing, dezvoltare profesională, dar şi personală" mai adaugă Cris Radu.