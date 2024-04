Întrebare: CITR a publicat recent un raport despre motivele retragerii licenţei Euroins România şi urmărirea falimentului asigurătorului? Cum aţi comenta concluziile lor din acest raport şi actele lichidatorului în ansamblu?

Răspuns: În primul rând, permiteţi-mi să încep prin a spune că CITR este un lichidator complet ilegal. Nu a fost desemnat legal şi a comis acte ilegale în procesul de lichidare şi încasare a activelor Euroins România. Odată cu publicarea recentului aşa-zis raport privind cauzele falimentului companiei româneşti, CITR încearcă să-şi acopere acţiunile ilegale şi să comită altele noi.

De ce este CITR ilegal? CITR a aprobat peste 2 miliarde de lei creanţe potenţiale de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) al României. Menţionez că, de la retragerea licenţei Euroins România şi de când CITR a intrat în societatea românească ca lichidator temporar, FGA este singurul responsabil de procesarea şi plata daunelor de la asigurător, iar Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) poartă responsabilitatea celor aflaţi sub cartea verde. Toate părţile vătămate ar trebui să solicite despăgubiri acestor două instituţii (FGA şi BAAR) şi ar trebui să fie despăgubite 100% pentru daunele în valoare de până la 100.000 EUR şi o parte proporţională pentru ceea ce depăşeşte această sumă, în funcţie de anumite cereri de reasigurare.

FGA şi BAAR, precum şi persoane fizice sau juridice care cer ca despăgubiri sume mai mari de 100.000 EUR, sunt singurii care ar putea fi reprezentanţi legitimi în adunarea creditorilor şi singurii creditori legitimi cu referire la daunele în faţa CITR. În schimb, CITR a aprobat despăgubiri mici şi suplimentare în valoare de peste 1,2 miliarde de lei pentru o varietate de părţi vătămate. Acestea sunt aceleaşi daune pentru care FGA a pus deja deoparte rezerve. Pe scurt, CITR a dublat pur şi simplu pretenţiile faţă de Euroins România - o dată în mod direct şi a doua oară prin FGA, acordând chiar drept de vot în adunarea creditorilor unora dintre acele părţi vătămate care fuseseră deja despăgubite prin FGA. Avem o referinţă la aceste informaţii. De fapt, avem o dublare a voturilor în adunarea generală a creditorilor, o dată prin FGA şi încă o dată direct prin părţile vătămate. Aceasta este una dintre infracţiunile comise de CITR pentru a fi numit lichidator judiciar.

CITR nu a făcut nimic pentru a încasa creanţele şi numerarul în parte din activele Euroins România. Le-am adus la cunoştinţă aceste creanţe, dar lichidatorul nu le-a căutat până în prezent. La data revocării licenţei, 17 martie 2023, Euroins România avea creanţe în valoare de 90 milioane lei de încasat de la Fondul de Garantare al României şi creanţe în valoare de 62 milioane lei de recuperat de la brokerii de asigurări. Separat, avea 37 de milioane de lei numerar şi echivalenţe de numerar în conturile sale curente bancare. Avea aproximativ aceeaşi cantitate de daune de recuperat de la alţi asigurători şi persoane asigurate. TBI Bank a transferat 20 de milioane de lei asigurătorului român de la 1 iulie. CITR ar trebui să fie întrebat unde sunt aceşti bani şi ce s-a făcut cu ei.

În raportul său, lichidatorul spune că a primit doar 5,7 milioane de lei din încasările activelor Euroins România. La data de 17 martie 2023, Euroins România deţinea peste 150 de maşini cu vechimi cuprinse între 1 şi 3 ani. Să presupunem că aceşti 5,7 milioane de lei au fost obţinuţi din vânzarea acestor maşini şi toate au fost deja vândute. Se pare că CITR a câştigat în medie doar 7.600 EUR per maşină. Aceasta este o batjocură. În activele Euroins România existau proprietăţi în valoare de peste 3 milioane EUR. Firma deţinea, de exemplu, o proprietate de câteva sute de metri pătraţi în centrul Bucureştiului. Numai acea proprietate valora mai mult de 3 milioane de lei. În mai multe rânduri, reprezentanţii noştri au atras atenţia CITR asupra faptului că activele Euroins România au fost vândute la preţuri foarte reduse şi că în realitate, au fost date de pomană. Răspunsul sindicului a fost că a cerut urgent bani pentru salarii. Salariile pentru cine? Pentru angajaţii CITR? Rezultă că, furând activele Euroins România, CITR asigură salariile angajaţilor lor.

Potrivit informaţiilor noastre, CITR a semnat un acord de comutare cu un important reasigurător german, renunţând la 15% din valoarea oricărei pretenţii formulate împotriva Euroins România. Nu numai că nu era legal îndreptăţită să facă acest lucru, dar în momentul în care a negociat această măsură nu avea drepturi asupra acestui contract de reasigurare.

Toate cele menţionate mai sus fac din CITR un lichidator nelegitim care a profitat de eroarea profesională a ASF de a revoca licenţa Euroins România fără a oferi companiei şansa de a-şi reveni, presupunând că a avut o problemă, ceea ce este cu totul alt subiect. În practică, cu activele Euroins România, CITR îşi îmbogăţeşte foarte mult proprietarii şi angajaţii. Acest lucru se întâmplă în faţa tuturor, fără ca nimeni să fie atent.

În ceea ce priveşte procesele, am lansat mai multe, inclusiv în Bulgaria. Există un dosar de arbitraj la Sofia pe contractul de reasigurare. CITR a angajat avocaţi de frunte şi bine plătiţi, dar chiar şi acestor avocaţi le va fi greu să apere acţiunile ilegale ale lichidatorului. Vom continua să afirmăm în instanţă poziţia noastră conform căreia CITR nu poate pretinde banii părţilor vătămate şi va proteja fondurile acelor părţi de încălcări. De asemenea, vom continua să căutăm despăgubiri pentru pierderile suferite de investiţia noastră în România în litigiul pe care îl urmărim. De asemenea, împotriva unor persoane române au fost deschise proceduri preliminare.

Întrebare: ASF înainte şi acum CITR continuă să susţină că proprietarii Euroins România au cesionat activele companiei către EIG Re în Bulgaria, arătând că contractul de reasigurare semnat de cele două companii este unul dintre motivele falimentului companiei româneşti?

Răspuns: O minciună care a fost repetată şi răspândită intenţionat anterior de fosta conducere a ASF şi acum de CITR.

Vreau să subliniez clar că nu au fost cesionate active sau rezerve prin încheierea acestui acord de reasigurare, aşa cum a fost comentat şi vehiculat în mod constant. De fapt, nu au fost transferate active din România în Bulgaria.

Foarte simplu şi clar: Euroins România a plătit cu fonduri proprii, inclusiv sub formă de daune în baza unor contracte de reasigurare pe care unii experţi din ASF nu le-au recunoscut, o primă de reasigurare către EIG Re. Această primă poate părea mare, dar în schimbul ei EIG Re s-a angajat să plătească despăgubiri care ar fi putut ajunge la o sumă mult peste acea primă plătită de Euroins România. Motivul este că experţii EIG Re au considerat că, din cauza presiunii ASF, rezervele Euroins România au fost excesiv de umflate. Până în prezent, această declaraţie a fost validată deoarece avem dovezi despre aceasta.

După cum am menţionat, faţă de FGA au fost solicitate daune în valoare de 2 miliarde de lei. CITR a aprobat despăgubiri pentru încă 1,2 miliarde lei. După cum am menţionat, aceste pretenţii sunt dublate - valoarea reală a daunelor este de 1,8-2 miliarde de lei, dar sunt cifrele mari care sunt promovate peste tot pentru a justifica activităţile ostile ale conducerii anterioare a ASF faţă de Euroins România precum şi cele de CITR.

CITR contestă în instanţă contractul de reasigurare cu EIG Re, solicitând rezilierea acestuia pentru a recupera o parte din primele plătite de Euroins România reasiguratorului sau beneficiile de asigurare corespunzătoare.

Aş dori să subliniez clar că în cazul revocării licenţei Euroins România, lichidatorul nu are dreptul să obţină nicio prestaţie de reasigurare. Din nou, CITR nu are drepturi la orice beneficii de reasigurare şi nu ar putea fi parte legală în acest caz. Chiar dacă încetează contractul de reasigurare, beneficiile din acest contract de reasigurare se datorează păgubiţilor sau oricui are obligaţia de a le plăti - in acest caz, FGA si BAAR.

Până în prezent, FGA şi BAAR, care ar putea fi acceptate ca părţi legitime în cazul privind contractul de reasigurare, nu au solicitat aceste beneficii de reasigurare. Mai mult şi mai interesant, EIG şi EIG Re au propus de cel puţin patru ori către FGA şi BAAR, cu copie către ASF şi alte instituţii ale statului român, opţiuni de plată a acestor prestaţii de reasigurare către părţile vătămate din România. La mai bine de un an de la revocarea licenţei Euroins România, niciuna dintre instituţiile legitime în acest caz - GF şi BAAR, nu a solicitat aceste fonduri.

EIG Re a suspendat contractul de reasigurare în ziua în care licenţa Euroins România a fost revocată şi a fost solicitată lichidarea. Acest lucru a fost făcut tocmai pentru a proteja fondurile asiguraţilor români.

Dacă reasigurătorul ar fi trebuit să plătească despăgubiri lichidatorilor CITR, doar o mică parte din aceste fonduri ar fi fost plătită către FGA şi respectiv către BAAR în repartizarea masei insolvenţei, părţile vătămate nu şi-ar fi primit plata.

Majoritatea fondurilor primite vor fi direcţionate către alţi creditori, de exemplu pentru salariile personalului, serviciile juridice şi de consultanţă şi pentru a plăti remuneraţia CITR. Potrivit legii şi tuturor reglementărilor, prestaţiile de reasigurare aparţin în proporţie de 100% părţilor vătămate sau instituţiilor care sunt obligate să le plătească, respectiv FGA şi BAAR. Fondurile de reasigurare nu ar putea fi utilizate pentru a acoperi costurile de faliment, deoarece aceasta ar încălca legea.

Este ciudat că, în locul lor, şi fără niciun interes legal şi drept legal, CITR încearcă să pună mâna pe aceste fonduri şi să prejudicieze cetăţenii români care ar trebui să primească aceste fonduri. Acest lucru se face cu dezinteresul total al celor care deţin efectiv aceste drepturi, şi anume GF şi BAAR. În plus, nu numai că nimeni nu negociază cu EIG Re, dar unele instituţii româneşti au făcut tot posibilul pentru a împiedica funcţionarea EIG Re, inclusiv parteneriate ale reasigurătorului cu instituţii şi alţi asigurători şi reasigurători.

Un asemenea dezinteres şi atitudine dispreţuitoare din partea instituţiilor statului faţă de cetăţeni, aşa cum am văzut în cazul asiguraţilor Euroins România, este fără precedent. Sper ca la un moment dat FGA şi BAAR să-şi realizeze drepturile, să se aşeze pe masă şi să înceapă negocieri cu colegii lor reasigurători.

EIG Re a suspendat contractul de reasigurare şi păstrează activele, tocmai pentru a preveni ca acestea să cadă în mâinile lichidatorilor necinstiţi, protejând astfel interesele asiguraţilor şi ale propriilor sale, deoarece în cazul în care trişorii sunt plătiţi, reasigurătorul poate trebuie să plătească a doua oară. Consider că atunci când vine vorba de decizia instanţei de judecată cu privire la cine ar trebui să primească prestaţiile de reasigurare, CITR sau cetăţenii prin GF, va deveni rapid clar că lichidatorul CITR nu are niciun interes legal şi nu este parte legală în acest caz.

În acest caz, CITR este de fapt nimeni. Mişcarea inversă nu va face decât să perpetueze întreaga înşelătorie a lichidatorului. Este important de subliniat faptul că atunci când vorbim pentru interesele persoanelor asigurate şi ale celor răniţi în accidente de maşină, inclusiv când vine vorba de prestaţii de asigurare şi reasigurare, călcăm pe legi speciale care stau şi prevalează asupra legilor generale. Este bine să înţelegem acest lucru şi să nu vorbim de vorbă inutilă că am refuzat plata şi că am transferat active.

În plus, împotriva primei plătite de Euroins România în baza contractului de reasigurare cu EIG Re, aceasta din urmă a restituit asigurătorului român peste 300 de milioane de lei despăgubiri pentru părţile vătămate doar în perioada 1 ianuarie - 17 martie 2023, data revocării licenţei. Mai mult, ASF a recunoscut acest contract de reasigurare în raportul său privind revocarea licenţei Euroins România.

Lichidatorul încearcă acum să conteste acordul de reasigurare cu EIG Re pe motiv că acest contract a încălcat drepturile creditorilor, dar acest contract nu are nicio relevanţă pentru starea post-faliment a creditorilor. Protejează interesele părţilor vătămate înainte de faliment, le protejează după faliment prin instituţiile relevante - FGA şi BAAR şi nimeni nu are dreptul de a încălca fondurile care se datorează părţilor vătămate pentru a dă-l altor creditori după faliment. Ca să nu mai vorbim de faptul că unii dintre aceşti alţi creditori sunt persoane fictive.

Întrebare: Eurohold a anunţat public în situaţia financiară că controlul asupra EIG Re a fost mutat în afara grupului? Care este motivul acestei mutări şi se referă la beneficiile de reasigurare pe care reasigurătorul le datorează păgubiţilor români?

Răspuns: Pe lângă Euroins România, EIG Re a suferit foarte mult şi de pe urma acţiunilor CITR şi a persoanelor din ASF care au făcut tot posibilul pentru a strica reputaţia companiei în faţa unor autorităţi de reglementare şi instituţii din Europa. Pentru a preveni răspândirea acestor efecte negative şi pentru că în prezent grupul nu are nevoie de un reasigurător intra-grup, EIG Re a fost scos din holdingul nostru de asigurări la 31 decembrie 2023, iar operaţiunile de reasigurare cu EIG. Re au fost minimizate sau încheiate.

Totuşi, din câte ştim, EIG Re este gata în orice moment să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de asiguraţii români şi persoanele vătămate în accidente rutiere şi să le apere drepturile, bineînţeles, cu respectarea legii şi numai în negocieri cu instituţiile legitime. care sunt autorizate în acest scop, şi anume FGA şi BAAR, care însă nu sunt dispuse să facă acest lucru în acest stadiu, aşa cum am explicat deja.

Întrebare: Este România un loc în care să vă dezvoltaţi în continuare afacerea ţinând cont de cazul Euroins România?

Răspuns: Operăm în România prin Euroins Bulgaria sub FOS. Compania bulgară are dreptul deplin de a furniza toate tipurile de servicii de asigurări şi o face, inclusiv prin parteneri şi intermediari care au lucrat cu Euroins România şi care încă au încredere în grupul nostru. În ceea ce priveşte asigurarea RCA, suntem autorizaţi să o furnizăm, dar din cauza opoziţiei implicite a diverselor instituţii din România, inclusiv a BAAR, nu avem voie să accesăm această piaţă. Aceştia acţionează împotriva noastră în mod ilegal, dar în acest stadiu oricum am decis că nu merită să aprofundăm acest conflict.

Este adevărat că din cauza afacerii RCA din România, grupul nostru de asigurări a pierdut în jur de 40% din volumul de prime, dar în acelaşi timp ne-am redus profitul cu doar 10%. În ultimul an, însă, am reuşit să recuperăm aproximativ o cincime din ceea ce am pierdut din punct de vedere al vânzărilor, iar din punct de vedere al profitului suntem semnificativ peste nivelurile de anul trecut, deoarece grupul nostru continuă să crească pe toate celelalte pieţe din regiune, si in Romania in segmentele din afara segmentului RCA. Ne-am propus întotdeauna să dezvoltăm asigurări non-auto. Motorul este mai mult un apendice şi ne oferă acces la piaţă. Din păcate, în România, 15 ani de efort şi relaţii de lungă durată au fost şterse din cauza unui grup restrâns de oameni.

Grupul nostru se dezvoltă în continuare şi, până la sfârşitul lui 2024, mă aştept să constituie mai mult de 50 la sută din volumul pierdut din România, iar până la sfârşitul lui 2025 - în totalitate. Rentabilitatea noastră va fi cu mult peste cea din perioada în care a funcţionat Euroins România.

În plus, afacerea noastră energetică s-a dezvoltat cu succes şi într-un mod profitabil. Putem oferi asistenţă oricăreia dintre filialele noastre de asigurări în orice moment. În caz de nevoie, acţionarii pot oferi sprijin afacerii de asigurări în orice moment. Nu ştiu de ce, dar nu ni s-a oferit această oportunitate în România, deşi am făcut-o de fiecare dată când ni s-a cerut să adăugăm capital în ultimii 15 ani. S-au grăbit să retragă licenţa Euroins România fără să ne informeze sau să întrebe dacă acţionarii vor oferi sprijin. Nu au acordat atenţie capacităţilor noastre şi, după cum puteţi vedea, grupul este încă puternic.