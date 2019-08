ADVERTORIAL:Cauti halate medicale elegante si moderne? Iata detaliile pe care trebuie sa le cunosti!

In ziua de azi, lumea medicinei este caracterizata atat de profesionalismul specialistilor domeniului, cat si de felul in care acestia se prezinta. Desi poate parea dificil sa asociem distinctia si eleganta cu uniforme sau halate medicale, aceste articole vestimentare nu au rol exclusiv functional, ci oglindesc si eficienta sau precizia din cadrul activitatii medicale.

Desi majoritatea articolelor vestimentare de lucru pentru doctori erau, in trecut, reprezentate de costume si halate medicale albe, astazi domeniul sanitar se bucura de o mult mai mare libertate de exprimare in ceea ce priveste vestimentatia de lucru. Desi exista nenumarate tipuri si modele de halate medicale si articole vestimentare pentru infirmiere, asistente si doctori, aspectul impecabil trebuie mentinut pe cat posibil, astfel incat prima impresie sa fie marcata intotdeauna de profesionalismul medicului. Tocmai de aceea, specialistii de la Kronos vin cu cateva recomandari care te vor ajuta sa obtii o infatisare ireprosabila.

Calitatea este mai presus de toate

Atunci cand ne gandim la uniforme si halate medicale, acest aspect trebuie sa fie pus pe primul loc. Motivul este unul simplu: oricat de bine s-ar aseza articolele vestimentare pe corp, materialul de calitate inferioara tot va iesi in evidenta. Prin urmare, orienteaza-te numai catre halate medicale de cea mai buna calitate, care sa fie potrivite cu functia pe care o detii in respectivul domeniu de activitate. Pentru a face usor diferenta dintre halatele medicale de calitate si cele slabe din punct de vedere calitativ, verifica materialul. Acesta trebuie sa fie durabil si rezistent, dar flexibil in acelasi timp, pentru a-ti oferi lejeritate si precizie in miscarile pe care le faci zi de zi.

Alege corect masura

Ca in cazul oricarui articol vestimentar, costumele si halatele medicale pe care le alegi trebuie sa corespunda caracteristicilor corpului tau. Cel mai simplu este sa contactezi o firma care produce sau comercializeaza halate medicale in marimi standard, insa trebuie sa stii ca ai la dispozitie si optiunea de a apela la producatori ce pot confectiona pe comanda sau care ofera si produse intre marimi.

Alege o culoare care sa te reprezinte

In termeni pur estetici, unele nuante de ten sunt mai bine puse in valoare de o cromatica anume. Daca pui pret pe fiecare detaliu al aspectului tau de la serviciu, este indicat sa iti alegi halate medicale in culorile care te avantajeaza cu adevarat. Unele unitati medicale (private sau de stat) au propriul cod de culori, insa, daca acesta nu este impus angajatilor, poti opta pentru culoarea care te reprezinta, tinand cont de nuanta tenului, a ochilor si a parului tau. De exemplu, unui ten cu nuante calde i se potrivesc halate medicale in culori portocalii, galbene, visinii, oliv sau chiar turcoaz. In schimb, tenurile cu nuante reci se potrivesc cu halate medicale in culori albastre, verzi sau chiar nuante reci de roz. Alaturi de acestea, poti intalni si halate medicale in culori neutre, cum ar fi crem, gri, brun sau chiar negre.

Poti opta pentru un mix de culori sau reprezentari grafice

Dupa cum bine stii, nu toate specializarile lumii medicale se supun rigorilor de mai sus, motiv pentru care putem intalni diverse variatii in aspectul uniformelor din sectiile de pediatrie, cabinetele stomatologice sau cele veterinare. Pe langa numeroasele culori pe care le poti alege atunci cand achizitionezi halate medicale, poti varia si celelalte piese vestimentare, formand costume din combinatii de culori. De exemplu, poti combina o pereche de pantaloni albastri cu o bluza de culoare roz pal sau pantaloni visinii cu o bluza violet. De asemenea, imprimeurile sunt la mare cautare in prezent, iar cei mici se vor atasa mult mai repede de o persoana cu un costum amuzant si colorat (cu animalute, minioni, robotei sau printese) decat de uniforma alba clasica.

Poti personaliza uniforma

Ultimul detaliu este adaugarea unei note care sa confere unicitate costumelor si halatelor medicale. Astfel, poti alege sa brodezi pe halat numele, specializarea sau orice alta informatie consideri ca ar fi relevanta. Pe deasupra, poti atasa uniformelor medicale si diferite embleme, motto-uri sau sigle. In cazul in care vrei sa personalizezi articolele vestimentare de lucru, poti contacta o firma cu experienta in domeniu, care iti va livra halate medicale si alte articole vestimentare urmand specificatiile date de tine. Acceseaza Kronos.ro pentru a obtine un aspect profesionist, curat si elegant, care sa iti reprezinte functia cu demnitate!