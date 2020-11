Exista numeroase profesii care implica lucrul cu diferite substante chimice si toxice, potential periculoase. Cercetatorii din diferite domenii industriale, profesorii de fizica si de chimie, medicii si farmacistii, chiar si unele persoane care se ocupa cu curatenia se incadreaza, cu totii, in aceasta categorie.

Depozitarea acestor materiale in deplina siguranta este esentiala pentru protectia sanatatii si chiar a vietii. In astfel de imprejurari, calitatea devine esentiala. Intr-adevar, este obligatoriu sa alegi un dulap metalic potrivit, care va permite pastrarea substantelor in conditii de siguranta deplina.

Categorii de substante periculoase

Un dulap metalic special este recomandat pentru depozitarea tuturor acelor substante cu proprietati fizice sau chimice periculoase, care pot cauza vatamari imediate oamenilor, in timpul depozitarii, manevrarii sau transportului.

Printre posibilele efecte ale depozitarii sau manevrarii lor gresite se numara incendiul, explozia, coroziunea sau otravirea.

Este vorba de urmatoarele mari categorii de produse: explozive, gaze comprimate, lichide combustibile, inflamabile, instabile, reactive la apa si oxidante.

Riscurile la care se expun cei care le folosesc

Daca nu sunt depozitate intr-un dulap metalic corespunzator, in conditii atent controlate, ele prezinta numeroase riscuri pentru cei care lucreaza in mediul respectiv. In primul rand, pot cauza vatamari atat pielii, cat si organelor interne sau sistemului nervos. Unele dintre ele - de exemplu acizii - sunt corozive, iar altele devin otravitoare. In caz de ingerare, pot duce inclusiv la un deces rapid.

Dupa expuneri repetate la actiunea lor, multe dintre aceste substante pot sa provoace reactii alergice sau, in cazuri si mai grave, pot sa duca la aparitia a diferite tipuri de cancer. In plus, anumite substante chimice afecteaza organe specifice, precum rinichii, ficatul, sistemul reproducator sau cel nervos.

Varianta recomandata daca ai nevoie de mult spatiu

Un produs de buna calitate este un dulap metalic pentru substante chimice si toxice, prevazut cu seif, cu inaltimea de 1,90 metri, latimea de un metru si adancimea de 45 de centimetri, disponibil in magazinul online officeclass.ro.

Acesta are o structura stabila, sudata din tabla din otel cu grosimea de 0,7 centimetri, calitatea I. Este vopsit electrostatic, prin pulverizare.

Cele doua usi, cu deschidere la mijloc, sunt prevazute cu intaritura si incuietoare de siguranta tip buson, cu inchidere in trei puncte. Prezinta perforatii pentru aerisire, atat pe usi, cat si in interior.

In interior, are mai multe compartimente speciale, dupa cum urmeaza:

- un raft reglabil;

- un seif integrat, care poate fi incuiat separat;

- o tava de protectie galvanizata;

- un locas pentru ventilator cu diametrul de 100 de milimetri.

Modelul este disponibil la un pret de 3 377,39 de lei, redus de la 4 243,29 de lei.

Varianta potrivita pentru o cantitate mai mica de substante

Daca necesitatile tale de depozitare sunt ceva mai reduse, atunci ai nevoie de un dulap metalic cu patru rafturi si cu dimensiuni mai reduse: inaltimea de 1,95 metri, latimea de 50 de centimetri si adancimea, de asemenea, de 50 de centimetri.

Produsul este prevazut cu patru rafturi cu protectie si pereti laterali din tabla rezistenta la acid. Are incuietoare de siguranta cu inchidere in trei puncte, cu doua chei. Usile sunt prevazute cu perforatii pentru aerisire, iar vopsirea este realizata prin pulverizare electrostatica. Corpul are culoarea gri deschis, in timp ce usa este vopsita intr-o nuanta de galben. Pretul produsului este de 3 001,29 lei, redus de la 3 342,40 de lei.