Agricover a finalizat procesul de rebranding

Agricover a finalizat un amplu proces de rebranding desfasurat anul acesta. Rebrandingul a fost generat de nevoia de aliniere a brandului Agricover la stadiului actual de dezvoltare a afacerii, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Agricover trece la o noua etapa de dezvoltare si transformare a modelului de business pentru a sustine in continuare dezvoltarea afacerilor fermierilor si prosperitatea acestora. Din aceasta perspectiva, vom continua sa fim inovatori in finantarea fermierilor si in distributia de tehnologii agricole insa vom adauga ofertei noastre si servicii de agricultura digitala. Acestea vor fi oferite prin intermediul unei platforme specializate care sa vina in intampinarea nevoilor in transformare ale fermierilor in drumul lor catre agricultura sustenabila." a afirmat Liviu Dobre, director general Agricover Holding

Potrivit sursei citate, proiectul de rebranding a inceput cu formularea actualizata a viziunii si a vizat atat definirea stategiei de comunicare aliniata strategiei de business, cat si consolidarea culturii organizationale si, evident, dezvoltarea unor noi elemente de identitate vizuala si verbale care sa sustina atingerea obiectivelor. Agricover a avut o crestere constanta pe parcursul celor peste 20 de ani, avand la baza un model de afaceri dinamic care s-a redefinit pentru a sustine misiunea de pionier si dezvoltator de agribusiness in mod inovator, creator de progres şi prosperitate la scară socială.

Agricover este un grup de companii performant în agribusiness-ul european, un generator de soluţii inovatoare care transformă afacerile şi viaţa fermierilor pe termen lung.

Noua identitate de brand defineste pozitia liderului vizionar si inovativ in agribusiness care agrega solutii si tehnologii de ultima ora pentru a crea progres si a sustine dezvoltarea de comunitati puternice de fermieri performanti.

Agricultura este factor de progres, iar Agricover şi-a asumat un rol activ in cresterea performantelor fermierilor prin construirea mediului propice dezvoltarii unei agriculturi sustenabile.

Astfel, Agricover contribuie direct la cresterea performantei agriculturii româneşti si devine promotorul agriculturii digitale. Una dintre prioritatile companiei o reprezinta pregatirea unei noi generatii de tineri lideri fermieri care sa asigure transformarea agriculturii romanesti, se arată în comunicat.