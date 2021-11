Veniturile de pe piaţa mobilierului din lemn vor ajunge la 550 de miliarde de dolari până în 2027, în urma unei creşteri continue, potrivit unui studiu publicat luna trecută de Global Market Insights Inc., care menţionează că domeniul va fi susţinut de creşterea cheltuielilor consumatorilor.

Raportul constată următoarele:

- Sporirea cheltuielilor consumatorilor, coroborată cu urbanizarea rapidă, ceea ce va extinde cota de piaţă a mobilierului din lemn în perioada mai sus menţionată;

- Schimbarea stilului de viaţă al consumatorilor şi creşterea accesibilităţii, care contribuie în mod vizibil la adoptarea sporită a produselor din lemn;

- Cererea în creştere pentru personalizarea interioarelor caselor cu produse inovatoare de mobilier din lemn, tedinţă care va stimula în continuare creşterea industriei.

- Cererea în creştere pentru mobilierul multifuncţional care oferă facilităţi suplimentare de depozitare, design inovator al spaţiului şi portabilitate uşoară.

Conform sursei, spaţiul de depozitare limitat din casele de dimensiuni medii din mai multe ţări, împreună cu popularitatea în creştere a mobilierului modular, oferă o perspectivă pozitivă industriei mobilierului din lemn, iar segmentul dormitoarelor are un rol esenţial pe piaţa mobilierului din lemn datorită vânzărilor crescute de mobilă montată, în special a celei cu uşi glisante.

Pe segmentul rezidenţial, produse precum dulapurile de bucătărie, cele de depozitare, mesele, componentele tapiţate şi netapiţate, vor avea un rol important în creşterea pieţei de profil.

Raportul anticipează că tendinţele emergente de pe piaţa mobilierului din lemn arată o creştere constantă a cererii de texturi şi stiluri naturale în rândul consumatorilor, dar şi o preferinţă tot mai mare pentru un stil de viaţă luxos.

• Mobilierul de sufragerie, la căutare

Mobilierul de sufragerie joacă un rol esenţial în creşterea pieţei mobilierului din lemn, notează analiza, menţionând că această evoluţie este datorată caracteristicilor sale esenţiale, dar şi preferinţei pentru a mânca acasă, nu la restaurant, în numeroase culturi ale lumii.

Potrivit analizei, o creştere a cererii consumatorilor pentru piese mici sau mese versatile va alimenta extinderea pieţei de profil. Alte accesorii căutate împreună cu mobilierul de sufragerie sunt mesele pentru vinuri, suporturile pentru whisky şi rafturile pentru vodcă, conform sursei.

Cei mai mari jucători din domeniu sunt, potrivit raportului, La-Z-Boy Inc., Ashley Furniture Industries, Steelcase, IKEA Group, Herman Miller Inc., Bush industries Inc., HNI Corp., Haworth Inc., Kohler Co., Dorel Industries Inc., Bassett Furniture Industries Inc., An Cuong, Bernhardt Furniture Co., Avy Interior Ltd.

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)