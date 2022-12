ANALIZĂ RESEARCH AND MARKETS:Piaţa globală a sistemelor inteligente de transport se va apropia de 50 miliarde dolari, în 2026

Piaţa globală a sistemelor de transport inteligente va înregistra o creştere solidă pe termen scurt şi lung, conform unei analize Research And Markets care arată că, anul acesta, domeniul este estimat la 27 de miliarde de dolari, iar în 2026 va ajunge la 49,5 miliarde de dolari, după o creştere anuală compusă (CAGR) de 8,8%.

Conform raportului, cu ajutorul sistemelor avansate de monitorizare a traficului, datele sunt transmise autorităţilor competente pentru pregătirea la timp a echipelor de salvare şi a publicului auto astfel încât să fie ţinută evidenţa eventualelor întârzieri sau pericole de pe drum prin VMS (semnale şi panouri cu mesaje variabile), HAR (recomandări radio pe autostradă) sau difuzarea de rapoarte de trafic prin radio.

Sistemele de transport inteligente, care includ sisteme de informare, comunicaţii, senzori şi control pentru îmbunătăţirea performanţei sistemelor de transport de suprafaţă, pot fi clasificate pe domenii care abordează diferite cerinţe de transport, cum ar fi securitatea călătoriei, fiabilitatea, mobilitatea mai mare şi ambuteiajele reduse.

Tehnologia din domeniu cuprinde controlul semnalelor de trafic, plata electronică a taxelor şi date actualizate constant ale călătorilor, precum şi date de programare multimodală. Tehnologiile superioare de navigaţie, comunicaţii, monitorizarea operaţiunilor şi colectarea datelor sunt aplicate pentru a îmbunătăţi mobilitatea, securitatea şi eficienţa transportului, notează sursa citată.

Sistemele de management al călătorilor ajută la atenuarea aglomeraţiei pe drumuri şi la reducerea semnificativă a timpilor de răspuns în caz de urgenţă. Sistemele de transport inteligente pentru serviciile de transport public ajută la eficientizarea tranzitului, le permite firmelor de tranzit să identifice locaţia precisă a vehiculelor şi să asigure siguranţa navetiştilor.

• Research And Markets: SUA, cea mai mare piaţă regională a sistemelor de transport inteligente

Statele Unite reprezintă cea mai mare piaţă regională din domeniul sistemelor de transport inteligente, cu o cotă estimată la 39,1% din totalul global, conform analizei. Aceasta menţionează că piaţa din SUA, estimată la 10,5 miliarde de dolari în 2022, este aşteptată să ajungă la 15,9 miliarde de dolari până la sfârşitul perioadei analizate (2026).

Potrivit estimărilor, China va fi lider al creşterii din domeniu şi va deveni piaţa regională cu cea mai rapidă expansiune, cu un CAGR de 14,2% până în 2026. Analiza concluzionează că piaţa sistemelor de transport inteligente din China va progresa constant, evoluând ca o piaţă regională majoră pe acest segment, susţinută de diverşi factori care vor genera o creştere sănătoasă.

Conform Research And Markets, jucătorii importanţi din domniul sistemelor de transport intelligent sunt: Accenture; Citilog SA; Conduent Business Services LLC; Cubic Corp.; Denso Cor; EFKON AG; Emovis; FLIR Systems Inc.; Hitachi Vantara Corp.; IBM Corp.; Image Sensing Systems Inc.; INIT Innovation in Traffic Systems SE; Intelight Inc.; Iteris Inc.; ItraMAS Corp. Sdn Bhd; Kapsch TrafficCom AG; LeddarTech Inc.; Q-Free ASA; Siemens AG; SpeedInfo Inc.; SWARCO AG; Telenav Inc.; TransCore Holdings Inc.

• Comisia Europeană: "Transformarea digitală a sectorului transporturilor - esenţială pentru atingerea obiectivelor în materie de durabilitate şi eficienţă a transporturilor"

În condiţiile în care un sistem de transport mai inteligent (STI) şi interoperabil permite o gestionare mai eficace a traficului şi a mobilităţii între modurile de transport, facilitând combinarea celor mai durabile moduri de transport, Uniunea Europeană aplică, din anul 2010, Directiva privind STI în baza căreia asigură implementarea coordonată a unor astfel de sisteme în întregul bloc comunitar, conform specificaţiilor şi standardelor europene.

Comisia Europeană informează că transformarea digitală a sectorului transporturilor este esenţială pentru atingerea obiectivelor în materie de durabilitate şi eficienţă a transporturilor (alături de alte obiective). Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă stabileşte modul în care Europa poate realiza această transformare digitală şi include etape precum implementarea mobilităţii automatizate pe scară largă până în 2030 şi eliminarea deceselor în toate modurile de transport până în 2050. Strategia identifică implementarea sistemelor de transport inteligente ca o acţiune-cheie pentru atingerea acestor obiective, împreună cu transformarea digitală a sistemului european de transport.

În ţara noastră, la finele lunii august, a fost aprobată Strategia naţională privind sistemele de transport inteligente 2022 - 2030, care defineşte principalele categorii de sisteme ce vor fi implementate la nivel naţional, precum şi obiectivele care trebuie atinse, respectiv obiective legate de siguranţa rutieră, de eficienţa economică şi de reducere a poluării. Dezvoltarea sistemelor de transport inteligente va fi abordată de la nivelul autostrăzilor, acestea fiind drumurile echipate cu tehnologii specifice, către cel al drumurilor expres şi naţionale cu posibilitatea extinderii la nivelul drumurilor judeţene şi comunale (acestea din urmă fiind sub coordonarea consiliilor judeţene şi locale). Gestionarea implementării sistemelor inteligente intră în atribuţiile Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În prezent, În România, sisteme inteligente de monitorizare a traficului există pe DN1, A1, A2 si A3.

(Articol preluat din Revista BURSA Construcţiilor)