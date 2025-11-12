Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei

A.B.
Politică / 12 noiembrie, 14:28

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, potrivit unui comunicat al formaţiunii.

Documentul acuză Ministerul Energiei şi actualul titular al portofoliului de lipsă de acţiune în faţa „crizei fără precedent din sectorul energetic”, precum şi de „impasibilitate în faţa închiderii capacităţilor energetice tradiţionale” ca urmare a angajamentelor asumate la nivel european. AUR susţine că aceste decizii politice „au fost păguboase pentru interesele economice şi de securitate naţională”.

„Astăzi, România se zbate, din perspectivă energetică, la limita inferioară de echilibru, iar riscul de blackout nu mai este un subiect de probabilitate teoretică, ci un scenariu tehnic posibil, permanent”, se arată în textul moţiunii. AUR acuză guvernele din ultimii ani că „au ales strategii energetice greşite, neadaptate specificului naţional”, demolând infrastructurile clasice în favoarea unor „sisteme nesincrone - fotovoltaice şi eoliene - integrate haotic, fără stocare şi fără capacităţi de reglaj rapid”.

Formaţiunea afirmă că România are acum „una dintre cele mai instabile reţele din Europa”, cu pierderi ridicate şi preţuri „explozive”, ceea ce a dus la „sărăcie energetică” şi la faptul că gospodăriile alocă între 20% şi 25% din venituri pentru energie - dublu faţă de media Uniunii Europene.

Moţiunea detaliază şi pierderea capacităţilor energetice tradiţionale. Potrivit AUR, între 2021 şi 2026 guvernul ar fi acceptat închiderea grupurilor de la Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Craiova, însumând peste 3.500 MW de capacitate stabilă, înlocuite doar parţial prin parteneriate de tranziţie care însumează 1.700 MW, majoritatea din surse fotovoltaice. În acelaşi timp, compania Complexul Energetic Oltenia este „în pragul lichidării”, iar proiectele de la Iernut şi Târniţa-Lăpuşteşti stagnează.

AUR invocă date Eurostat potrivit cărora România se află în top cinci al celor mai scumpe pieţe de energie din UE, raportat la puterea de cumpărare, cu un nivel de 32,35 PPS/100 kWh, „cu preţuri similare Germaniei, dar salarii de patru ori mai mici”. În acelaşi timp, piaţa internă ar fi instabilă, cu fluctuaţii de preţ între 0,08 şi 3,31 euro/MWh în aceeaşi zi.

Textul moţiunii include şi critici la adresa guvernului privind politica fiscală, AUR acuzând o spirală a împrumuturilor publice care ar depăşi 50 de miliarde de euro în 2025, „fără ca infrastructura energetică să beneficieze de investiţii reale”.

Formaţiunea mai afirmă că ministrul Bogdan Ivan „a minţit opinia publică” în legătură cu termenele de închidere a termocentralelor prevăzute în PNRR, menţionând că, deşi documentul prevede oprirea capacităţilor pe cărbune până în 2026, ministrul declara, pe 22 octombrie 2025, că trei grupuri vor rămâne active până la finalul anului 2029.

„În faţa acestei situaţii, AUR a ales calea responsabilităţii, nu a promisiunilor goale. Proiectul de lege pentru modificarea OUG 108/2022 nu a fost doar o iniţiativă legislativă, ci un act de curaj şi de reparaţie morală”, se mai arată în moţiune, document semnat de grupul parlamentar AUR din Camera Deputaţilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb