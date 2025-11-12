AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Energiei

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, potrivit unui comunicat al formaţiunii.

Documentul acuză Ministerul Energiei şi actualul titular al portofoliului de lipsă de acţiune în faţa „crizei fără precedent din sectorul energetic”, precum şi de „impasibilitate în faţa închiderii capacităţilor energetice tradiţionale” ca urmare a angajamentelor asumate la nivel european. AUR susţine că aceste decizii politice „au fost păguboase pentru interesele economice şi de securitate naţională”.

„Astăzi, România se zbate, din perspectivă energetică, la limita inferioară de echilibru, iar riscul de blackout nu mai este un subiect de probabilitate teoretică, ci un scenariu tehnic posibil, permanent”, se arată în textul moţiunii. AUR acuză guvernele din ultimii ani că „au ales strategii energetice greşite, neadaptate specificului naţional”, demolând infrastructurile clasice în favoarea unor „sisteme nesincrone - fotovoltaice şi eoliene - integrate haotic, fără stocare şi fără capacităţi de reglaj rapid”.

Formaţiunea afirmă că România are acum „una dintre cele mai instabile reţele din Europa”, cu pierderi ridicate şi preţuri „explozive”, ceea ce a dus la „sărăcie energetică” şi la faptul că gospodăriile alocă între 20% şi 25% din venituri pentru energie - dublu faţă de media Uniunii Europene.

Moţiunea detaliază şi pierderea capacităţilor energetice tradiţionale. Potrivit AUR, între 2021 şi 2026 guvernul ar fi acceptat închiderea grupurilor de la Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Craiova, însumând peste 3.500 MW de capacitate stabilă, înlocuite doar parţial prin parteneriate de tranziţie care însumează 1.700 MW, majoritatea din surse fotovoltaice. În acelaşi timp, compania Complexul Energetic Oltenia este „în pragul lichidării”, iar proiectele de la Iernut şi Târniţa-Lăpuşteşti stagnează.

AUR invocă date Eurostat potrivit cărora România se află în top cinci al celor mai scumpe pieţe de energie din UE, raportat la puterea de cumpărare, cu un nivel de 32,35 PPS/100 kWh, „cu preţuri similare Germaniei, dar salarii de patru ori mai mici”. În acelaşi timp, piaţa internă ar fi instabilă, cu fluctuaţii de preţ între 0,08 şi 3,31 euro/MWh în aceeaşi zi.

Textul moţiunii include şi critici la adresa guvernului privind politica fiscală, AUR acuzând o spirală a împrumuturilor publice care ar depăşi 50 de miliarde de euro în 2025, „fără ca infrastructura energetică să beneficieze de investiţii reale”.

Formaţiunea mai afirmă că ministrul Bogdan Ivan „a minţit opinia publică” în legătură cu termenele de închidere a termocentralelor prevăzute în PNRR, menţionând că, deşi documentul prevede oprirea capacităţilor pe cărbune până în 2026, ministrul declara, pe 22 octombrie 2025, că trei grupuri vor rămâne active până la finalul anului 2029.

„În faţa acestei situaţii, AUR a ales calea responsabilităţii, nu a promisiunilor goale. Proiectul de lege pentru modificarea OUG 108/2022 nu a fost doar o iniţiativă legislativă, ci un act de curaj şi de reparaţie morală”, se mai arată în moţiune, document semnat de grupul parlamentar AUR din Camera Deputaţilor.