Avon îşi reafirmă angajamentul faţă de sustenabilitate şi responsabilitate socială

Avon îşi prezintă Raportul de Responsabilitate Socială pentru anul 2023 şi subliniază angajamentele în domeniul sustenabilităţii şi impactului social. Astfel, compania continuă să demonstreze că frumuseţea poate fi realizată în armonie cu mediul şi societatea.

Frumuseţe cu grijă pentru animale

În 2023, Cruelty Free International a validat, prin certificarea Leaping Bunny, că niciunul dintre ingredientele utilizate parfumurile şi gamele Avon Care, Anew şi Make-up nu a fost testat pe animale. Prin extensie, Avon îşi monitorizează proactiv furnizorii pentru a asigura respectarea acestor standarde stricte, iar sistemul de monitorizare este auditat independent. Până la mijlocul anului 2024, compania intenţionează să obţină certificarea Leaping Bunny pentru toate categoriile de produse, reafirmând astfel angajamentul său faţă de bunăstarea animalelor şi standardele etice de înaltă calitate.

Inovaţii în ambalare

Compania şi alege ingrediente şi tehnologii care au un impact redus asupra mediului, de aceea pe parcursul anului, echipa globală Avon a introdus peste 170 de inovaţii în ambalare, reducând utilizarea plasticului cu 3% faţă de 2022. De exemplu, ambalajele pentru gelul de duş şi şampon Full Speed Electric au fost schimbate cu sticle din polietilen tereftalat 100% reciclat (rPET), reducând emisiile de carbon cu 40%. S-au început şi testele pentru utilizarea bioplasticului, care foloseşte carbonul din aer.

În medie, în 2023 s-a folosit cu 21,6% mai puţin plastic în ambalajele produselor Beauty+, iar ambalajele pentru bijuterii au fost schimbate în plicuri de cadou reciclabile şi certificate FSC şi cutii de protecţie. În prezent, 80,3% dintre ambalajele sunt reutilizabile, reciclabile sau compostabile, iar până în 2030, toate ambalajele vor îndeplini aceste criterii.

Inovaţii de formulă

Grija pentru mediu este oglindită şi de produsele din portofoliu. De exemplu, uleiul din parfumul Today Tomorrow Always Everlasting este biodegradabil în proporţie de 73,5%, iar formulele produselor sunt din ce în ce mai biodegradabile, atingând un procent de 90,9% în 2023. Compania foloseşte tehnologii ecologice pentru captarea mirosurilor, cum ar fi în parfumul Far Away Beyond the Moon, care utilizează ulei de lemn de santal reciclat fără a afecta culturile.

Planul de decarbonizare

Compania şi-a redus şi emisiile de carbon din domeniile 1 şi 2, adică cele cauzate direct de afacere şi de utilizarea energiei, cu 35% faţă de nivelul din 2020. În 2023, Avon a lansat Codul de Conduită Natura & Co, care reuneşte politicile şi procedurile lor într-un mod uşor de utilizat, şi evidenţiază responsabilităţile individuale ale angajaţilor pentru atingerea celor mai înalte standarde. De asemenea, Programul Global de Confidenţialitate Natura & Co include o gestionare optimă a datelor pentru a reduce la minimum amprenta lor digitală şi emisiile de carbon aferente.

Acţiunile împotriva violenţei bazate pe gen

Avon a donat 91 milioane de dolari organizaţiilor de caritate dedicate combaterii violenţei împotriva femeilor şi fetelor, ajutând peste 15 milioane de persoane afectate de abuz la nivel mondial. Totodată, 2,3 milioane de femei din 70 de ţări au primit un acces mai bun la serviciile, protecţia şi justiţia de care au nevoie, prin parteneriatul internaţional între Avon şi Vital Voices.

Potrivit statisticilor făcute publice de Poliţia Română, în 2023, cazurile de violenţă domestică au crescut cu 4,8% faţă de anul anterior. În acest context, prin programele dezvoltate de Avon în România, peste 500 de femei au beneficiat de consiliere şi suport, iar peste 1000 de adolescenţi au fost educaţi despre semnele abuzului în relaţii, prin proiectul "In a Relationship".

Campania pentru prevenţia cancerului la sân

România încă se află în topul ţărilor unde mortalitatea din cauza cancerului la sân este cea mai ridicată, cu toate că este un diagnostic vindecabil în proporţie de 94% dacă este depistat la timp. Astfel, în 2023, Avon a venit în sprijinul a peste 2500 de românce care au beneficiat de ecografii mamare gratuite prin caravana socială Cancel Cancer, care a parcurs 16 oraşe, dar şi prin alte acţiuni dedicate Campaniei pentru Sănătatea Sânilor.

Aşa cum şi-a propus în 2023, compania a reuşit ca 50% dintre funcţiile de conducere superioară să fie ocupate de către femei, a redus intensitatea consumului de apă cu 0,5% an de an şi intensitatea deşeurilor cu 1% an de an. Avon rămâne un membru activ în comunitate şi îşi propune să reducă emisiile de carbon cu 42% până în 2030, să folosească ambalaje 100% reutilizabile, reciclabile sau compostabile şi să obţină certificarea Cruelty Free pentru toate categoriile de produse. De asemenea, compania menţine donaţiile pentru cauze esenţiale, cum ar fi lupta împotriva cancerului la sân şi violenţa bazată pe gen, şi continuă să sprijine anual femeile şi adolescentele prin programe şi parteneriate cu ONG-uri.