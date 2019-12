Ziarul "BURSA" a fost premiat, miercuri seara, în cadrul Galei "Smart City Industry Awards", de la Palatul Parlamentului, la categoria "Best Mass Media Supporter".

Asociaţia Română pentru Smart City (ARSC), care a organizat evenimentul, a acordat distincţii speciale şi pentru "Most Active Member", "City Manager of the Year", "CEO of the Year", "Partner of the Year", "Best Smart City Company", "Mayor of the Year", "Best Smart City Project".

În cadrul festivităţii de premiere, alte nouă categorii (fiecare cu subcategorii) jurizate au fost "Smart Mobility", "Smart Economy", "Smart Government", "Smart Citizen", "Smart Environment", "Smart Living", "Smart Energy", "Smart Education", "Smart Real Estate and Residential".

În competiţie au fost înscrise 101 proiecte, de trei ori mai multe faţă de numărul proiectelor din 2018. Premiile pentru categoriile Smart City au fost acordate pe baza punctării proiectelor înscrise în competiţie de către juriu, iar premiile speciale au fost acordate în baza monitorizării activităţii pe parcursul anului 2019 de către experţii ARSC.

În deschiderea evenimentului, Eduard Dumitraşcu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City, şi-a exprimat încrederea în România, în români şi în capacitatea de dezvoltare a comunităţilor la nivel naţional: "Visul meu este ca România să devină un hub regional de tot ce înseamnă proiecte de smart city în această regiune a Europei.

Avem tot ce ne trebuie pentru a pune România pe harta Smart City a Europei: de la infrastructură, la fonduri, proiecte şi mai ales oameni. Dacă am încerca să definim România anului 2019 din punct de vedere al dezvoltării comunităţilor creativ-inteligente, implicarea civică ar fi cu siguranţă sintagma anului!".

Eduard Dumitraşcu a spus, printre altele, că "Smart City nu este nici de stânga, nici de dreapta, este despre noi, despre cetăţeni, şi nu are culoare politică", estimând că România va fi digitală în 2030.

Preşedintele juriului Smart City Industry Awards, Emil Boc - primarul Municipiului Cluj-Napoca - a transmis următorul mesaj: "Tehnologia este un instrument prin care putem îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor, dar trebuie să fim preocupaţi ca acest lucru să se întâmple efectiv în Româ­nia. Este clar că am plecat pe un trend fără întoarcere. Dimensiunea care ţine de cercetare, dezvoltare, inovare, dar şi de tehnologie va parcurge paşii cât mai accelerat şi vom cunoaşte tot mai multe progrese ale tehnologiei care ne vor influenţa viaţa de zi cu zi. Este păcat ca România să nu fructifice acest avantaj pe care tehnologia ni-l oferă. Poate că nu vom fi niciodată cei mai buni în domeniul industriei auto sau alte domenii, dar, la dimensiunea de inovare, la componenta de Smart City, de creativitate în acest domeniu, putem ajunge la masa decidenţilor şi, având în vedere că viitorul depinde din ce în ce mai mult de zona digitală, că Europa a devenit tot mai digitală, că piaţa unică va fi tot mai digitală, că vom trăi într-o Europă care se va conecta tot mai mult la internetul lucrurilor şi prin tot ceea ce înseamnă dispozitive digitale, prin faptul că tehnologia 5G va revoluţiona relaţiile dintre dispozitivele inteligente, nu numai relaţiile dintre oameni, toate aceste lucruri pot plasa România într-o dimensiune de viitor, câştigătoare. Nu în ultimul rând, aceste lucruri ne vor ajuta să ne menţinem talentele acasă şi să îi aducem pe cei care au plecat, din nou, acasă. Pentru că, într-un final, acesta este cel mai important proiect pe care-l avem - să ne menţinem talentele acasă şi să îi întoarcem pe cei care au plecat. De departe, resursa umană este cea mai importantă resursă a planetei".

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 din Bucureşti, câştigătorul premiului "Mayor of the Year", a anunţat demararea lucrărilor la construcţia unui spital în sectorul 4, adăugând: "Sunt bucuros să vă spun că până în primăvară finalizăm şi procedura pentru o magis­trală de metrou".

Între tehnologie şi oameni, trebuie să alegem mereu oamenii, ei sunt cei care au nevoie de tehnologie, a spus Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, care a ridicat marele premiu al serii, "Best Smart City Project of the Year". Acesta a menţionat: "Trebuie să reformăm poate şi conceptul - trebuie să fie şi smart şi wise, trebuie să punem tehnologia cu suflet, pentru ca tot ceea ce facem să ne apropie, să ne dea posibilitatea să ne identificăm cu ceea ce suntem. Suntem români, suntem o ţară frumoasă, demnă, cu oameni care pot depăşi anumite cutume şi care pot ajunge din urmă trenul european care, din păcate, s-a îndepărtat puţin de noi".

În cadrul Galei "Smart City Industry Awards", ajunsă la a patra ediţie, a fost lansată Carta România 2030 - cel mai important demers naţional de dezvoltare a comunităţilor creativ-inteligente, care încurajează factorii decizionali din ţara noastră să-şi asume valori şi deziderate comune pentru progresul societăţii.

La Gala de miercuri seara au participat circa 400 de personalităţi, atât din partea administraţiei publice, cât şi din mediul oamenilor de afaceri, ambasade şi nu în ultimul rând din industria de smart city.