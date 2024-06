BURSELE LUMII Avans pe pieţele din Europa şi SUA

Bursele din Europa au crescut ieri, pe fondul declinului randamentelor bondurilor din zona euro, dar şi în aşteptarea deciziei de politică monetară din SUA.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA au coborât cu 0,2%, la 50,60 euro la ora locală 16.00, cele ale grupului de profil franco-italo-american Stellantis NA au urcat cu 0,5%, la 20,17 euro. Comisia Europeană a informat că intenţionează să impună tarife vamale suplimentare pentru automobilele electrice chineze, începând cu data de 4 iulie, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1%, la 7.864,43 puncte la ora 16.03.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Uniper SE au câştigat 2,2%, ajungând la 52 de euro la ora 16.02. Compania germană de utilităţi a anunţat că un tribunal de arbitraj i-a dat dreptul de a solicita despăgubiri "în valoare de peste 13 miliarde de euro" pentru volumele de gaze naturale ruseşti care nu i-au fost furnizate de grupul Gazprom PJSC începând de la mijlocul anului 2022, conform AFP.

- Indicele DAX a crescut cu 1,4%, la 18.627,94 puncte la ora 16.04.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, pe fondul încetinirii inflaţiei.

- Acţiunile Citigroup Inc. au câştigat 2,4%, atingând 60,53 dolari la ora locală 10.22, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Fed.

- Titlurile Johnson & Johnson au coborât cu 0,9%, la 145,49 dolari la ora 10.22. Compania farmaceutică şi de bunuri de larg consum a fost de acord să plătească 700 de milioane de dolari pentru a soluţiona o investigaţie a 42 de state din SUA şi Washington DC, privind comercializarea pudrei pentru copii şi a altor produse care conţineau talc, conform Reuters.

- Acţiunile MasterCard Inc., companie de servicii financiare, s-au depreciat cu 0,1%, la 448,45 dolari la ora 10.22. Mastercard a anunţat că, până în 2030, toate cardurile pe care le va emite în reţeaua sa din Europa vor fi tokenizate.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, la 38.943,16 puncte la ora 10.25, S&P 500 - cu 1,2%, la 5.442,16 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. au urcat cu 3,8%, la 215,05 dolari la ora 10.26. Apple a devenit miercuri primul brand din lume de un trilion de dolari, potrivit clasamentului celor mai valoroase branduri globale, lansat de Kantar.

- Acţiunile Paramount Global, conglomerat de mass-media şi divertisment, au consemnat un minus de 0,2%, la 11,02 dolari la ora 10.29, după ce National Amusements a oprit discuţiile cu Skydance pe marginea unei fuziuni propuse cu Paramount, spun surse citate de CNBC.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,9%, la 17.670,68 puncte la ora 10.33.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au flctuat ieri, în aşteptarea deciziei Fed.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au cborât cu 1,3%, la 10.145 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,9%, la 1.618 yeni, investitorii aşteptând, săptămâna aceasta, şi decizia de politică monetară a băncii centrale de la Tokyo (BoJ).

- Titlurile Toyota Motor Corp. au coborât cu 1,4%, la 3.209 yeni. Acţiunile celui mai mare producător de automobile din Japonia sunt în declin de săptămâna trecută, după ce Ministerul Transporturilor din ţară a descoperit folosirea unor date false pentru certificarea anumitor modele, potrivit CNBC.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,7%, la 38.876,71 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile gigantului minier BHP Group Ltd. au coborât cu 0,6%, la 43,50 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 1,5%, la 121,04 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile Fortescue Ltd. s-au depreciat cu 1,3%, la 23,29 dolari australieni.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 0,7%, la 13,73 dolari australieni, cele ale Newmont Corp. - cu 0,5%, la 61,21 dolari australieni, deşi preţul metalului galben era în urcare.

- Titlurile companiei petroliere Santos Ltd. au urcat cu 0,3%, la 7,51 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 2,6%, la 27,79 dolari australieni. Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi-a menţinut estimarea privind o creştere relativ solidă a cererii de petrol în 2024, apreciind că turismul şi călătoriile vor susţine consumul în semestrul al doilea al acestui an, conform Reuters.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, la 7.715,50 puncte.