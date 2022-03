Bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, în baza câştigurilor din sectorul bancar, susţinute de perspectiva creşterilor agresive ale ratelor dobânzilor, în urma unor comentarii în acest sens făcute de preşedintele Rezervei Federale (Fed) din SUA, Jerome Powell.

• Euronext Paris

- Acţiunile băncii franceze Societe Generale SA au urcat cu 1,6%, la 24,88 euro la ora locală 16.11, cele ale BNP Paribas SA - cu 2%, la 53,74 euro.

- Titlurile grupului de distribuţie Carrefour SA au crescut cu 1,3%, la 18,59 euro la ora 16.12. Carrefour este într-o fază avansată a discuţiilor privind vânzarea pachetului majoritar de acţiuni de la divizia din Taiwan către partenerul local minoritar Uni-President Enterprises Corp., spun surse citate de Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 1%, la 6.650,90 puncte la ora 16.13.

• Euronext Milano

- Titlurile grupului Enel SpA, cea mai mare companie de utilităţi din Italia, au coborât cu 0,4%, la 5,80 euro la ora 16.28, cele ale companiei petroliere Eni SpA s-au apreciat cu 0,3%, la 13,13 euro. Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană ar putea da undă verde unei propuneri venite de la Executivul comunitar privind o taxă temporară pe profiturile excepţionale înregistrate de unele companii energetice ca urmare a creşterii preţurilor gazelor şi electricităţii, informează Bloomberg.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 1%, la 24.545,43 puncte la ora 16.30.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce banca centrală (Fed) a sugerat că este pregătită pentru o politică monetară mai agresivă.

- Titlurile producătorului american de avioane Boeing Co. au urcat cu 1,7%, la 188,99 dolari la ora locală 10.44, deşi un avion Boeing 737-800 al companiei China Eastern Airlines, cu 132 de persoane la bord, s-a prăbuşit luni, în munţii din sudul Chinei.

- Acţiunile grupului auto Ford Motor Co. s-au apreciat cu 3,4%, la 17,06 dolari la ora 10.45. Ford a anunţat luni că producţia de vehicule şi comenzile în Europa sunt afectate de deficitul global de semiconductori, precum şi de conflictul din Ucraina.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 34.829,82 puncte la ora 10.45, S&P 500 - cu 1%, la 4.506,42 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc., societatea care deţine Facebook, au urcat cu 3,5%, la 218,83 dolari la ora 10.46. O aplicaţie pe care Google a acceptat-o în magazinul oficial de conţinut pentru Android a furat datele de logare pe Facebook a peste 100.000 de utilizatori înainte să fie descoperită şi eliminată.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, s-au apreciat cu

2,4%, atingând 2.787,11 dolari la ora 10.47. Google anunţă o nouă opţiune pentru protejarea intimităţii utilizatorilor de Android, astfel că utilizatorii smartphone-urilor cu Android vor putea, în curând, să şteargă ultimele 15 minute ale istoricului de căutare.

- Acţiunile constructorului de automobile electrice Tesla Inc. au câştigat 1,9%, ajungând la 939,06 dolari la ora 10.48. Tesla a livrat ieri primele automobile Model Y produse la uzina sa de la Gruenheide, în apropiere de Berlin.

- Indicele Nasdaq Composite s-a apreciat cu 1,8%, la 14.083,77 puncte la ora 10.49.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, tot în baza semnalelor date de Fed în privinţa politicii monetare din SUA.

- Acţiunile companiei farmaceutice japoneze Daiichi Sankyo Co. au urcat cu 0,3%, la 2.418 yeni. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. din India a informat că a intrat într-un acord de cumpărare de acţiuni cu Daiichi Sankyo pentru preluarea cotei de 11,28% deţinută de compania niponă la Zenotech Laboratories Ltd. din India. În urma afacerii, cota Sun Pharma la Zenotech va creşte de la 57,56% la 68,84%.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,5%, la 27.224,11 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 3%, la 113,74 dolari australieni, cele ale Fortescue Metals Group Ltd. - cu 1,2%, la 18,94 dolari australieni, odată cu avansul preţurilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, titlurile BHP Group Ltd. au câştigat 5,1%, ajungând la 48,82 dolari australieni.

- Acţiunile companiei petroliere Origin Energy Ltd. au înregistrat un plus de 1,5%, la 6,04 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - de 2,2%, la 7,79 dolari australieni, pe fondul avansului de luni al cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, la 7.341,10 puncte.