Bursele din Europa au oscilat ieri, după ce SUA au anunţat o creştere masivă a numărului cererilor de ajutor de şomaj, iar Banca Centrală Europeană (BCE) a informat că nu va respecta limitele pe care şi le-a impus cu privire la achiziţionarea de obligaţiuni suverane în cadrul schemei de 750 de miliarde de euro destinată contracarării efectelor pandemiei de coronavirus.

• Borsa Italiana

- Acţiunile gigantului bancar UniCredit SpA au scăzut cu 1,5%, la 8,31 euro, cele ale Intesa Sanpaolo SpA (rivalul UniCredit) - cu 0,4%, la 1,61 euro la ora 15.49, pe fondul situaţiei extrem de grave generate în Italia de pandemia de coronavirus.

- Indicele FTSE MIB a coborât cu 0,8%, la 17.091,64 puncte la ora 15.50.

• Bolsa de Madrid

- Titlurile Banco de Sabadell SA au înregistrat un minus de 0,2%, la 0,51 euro la ora 15.37, cele ale CaixaBank SA au urcat cu 1,8%, la 1,83 euro. Şi în Spania, situaţia contaminărilor cu noul virus continuă să fie gravă.

- Indicele IBEX 35 s-a depreciat cu 0,5%, la 6.911,50 puncte la ora 15.39.

• Euronext Paris

- Acţiunile grupului bancar francez Societe Generale SA au coborât cu 0,9%, la 17,13 euro la ora 15.46, cele ale băncii de investiţii Natixis SA au crescut cu 14,2%, la 3,57 euro. Măsurile de izolare destinate combaterii pandemiei de coronavirus au antrenat o diminuare a activităţii economice cu aproximativ 35% în Franţa, cu efecte diferite în rândul sectoarelor economice, a estimat Institutul Naţional de Statistică din Franţa (INSEE).

- Acţiunile producătorului de ţiţei Total SA au scăzut cu 3%, la 31,86 euro la ora 15.48, după ce cotaţiile de pe piaţa de profil au coborât.

- Indicele CAC 40 s-a depreciat cu 0,5%, la 4.408,34 puncte la ora 15.49.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urcat ieri dimineaţă, după anunţul privind creşterea solicitărilor de ajutor de şomaj până la un nivel record, săptămâna trecută. În contextul dat, investitorii sunt atenţi la măsurile de stimulare.

- Acţiunile producătorului de avioane Boeing Co. au urcat din nou ieri, cu 11,1% la ora 10.13, ajungând la 176,23 dolari. Săptămâna aceasta, preşedintele american Donald Trump a declarat că nu va lăsa Boeing să iasă din afaceri din cauza pproblemelor economice provocate de pandemia de coronavirus.

- Titlurile grupului auto Ford Motor Co. au crescut cu 2,2%, la 5,51 dolari la ora 10.15, după ce acesta a informat că vrea să reia producţia la unele fabrici din America de Nord, la începutul lunii viitoare.

- La ora 10.16, indicele Standard & Poor's 500 a urcat cu 3,4%, la 2.560,11 puncte, Dow Jones Industrial Average - tot cu 3,4%, la 21.297,83.

• Nasdaq

- Titlurile Micron Technology Inc., producător american de memorii pentru computer, au consemnat un plus de 4,3%, la 44,32 dolari la ora 10.18, în condiţiile în care acesta a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite s-a apreciat cu 3,4%, la 7.631,33 puncte la ora 10.19.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce miercuri Senatul SUA a aprobat planul de relansare economică în valoare de două trilioane de dolari.

- Acţiunile Taiyo Yuden Co. s-au depreciat cu 3,8%, la 2.799 yeni, cele ale Murata Manufacturing Co. - cu 5%, la 5.236 yeni. Ambele companii nipone sunt furnizori ai gigantului tehnologic american Apple Inc., ale cărui titluri au scăzut miercuri după ce Nikkei Asian Review a informat că acesta ar putea amâna cu câteva luni lansarea anuală a noului iPhone.

- Titlurile producătorului de petrol Inpex Corp. au coborât cu 4,5%, la 600 yeni, pe fondul declinului cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele Nikkei 225 a pierdut 4,5%, atingând 18.664,60 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei petroliere Santos Ltd. au înregistrat un plus de 3,3%, la 3,79 dolari australieni, cele ale rivalei Beach Energy Ltd. - tot de 3,3%, la 1,10 dolari australieni, deşi preţul ţiţeiului a scăzut. Pieţele australiene au răspuns pozitiv la pachetul de stimulente adoptat de Senatul SUA. În acelaşi sector, titlurile Woodside Petroleum Ltd. au urcat cu 3,9%, la 18 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 2,3%, la 5.113,30 puncte.