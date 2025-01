BURSELE LUMII Pieţele europene se menţin pe creştere

Bursele europene au urmat un curs pozitiv şi ieri, după publicarea datelor privind inflaţia din SUA şi Marea Britanie, care arată o încetinire a acesteia.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franceze Renault SA s-au apreciat cu 3,3%, la 49,11 euro la ora locală 15.11, după ce aceasta a anunţat că vânzările sale au crescut cu 1,3% anul trecut.

- Titlurile producătorului auto franco-italo-american Stellantis NV au urcat cu 0,6%, la 12,40 euro la ora 15.13. Constructorii europeni de automobile i-au cerut ieri Uniunii Europene să evite un război comercial cu SUA, conform AFP.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,9%, la 7.619,12 puncte la ora 15.14.

• Borsa Italiana

- Acţiunile Assicurazioni Generali SpA au câştigat 0,6%, ajungând la 29,17 euro la ora 15.30. Cel mai mare asigurător italian vrea să ajungă la un acord preliminar cu Natixis Investment Managers în vederea combinării operaţiunilor lor de gestionare a activelor, pentru a prezenta acordul Consiliului de Administraţie în 20 ianuarie, spun surse citate de Reuters.

- Indicele FTSE MIB a urcat cu 0,8%, la 35,931.64 puncte la ora 15.30.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

- Titlurile băncii de investiţii Morgan Stanley au urcat cu 1,2%, la 132,09 dolari la ora locală 09.48, după publicarea unor rezultate financiare peste aşteptări.

- Acţiunile Citigroup Inc. s-au depreciat cu 0,1%, la 78,16 dolari la ora 09.49, deşi banca a raportat, săptămâna aceasta, rezultate financiare peste estimări.

- Titlurile UnitedHealth Group Inc. au coborât cu 2,6%, la 529,06 dolari la ora 09.49. Compania de asigurări şi servicii de sănătate a publicat rezultate inferioare estimărilor analiştilor.

- Acţiunile Target Corp. s-au depreciat cu 3,6%, la 129,63 dolari la ora 09.52, chiar dacă al cincilea mare retailer american şi-a modificat în sens pozitiv previziunile pentru vânzările trimestriale.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,2%, la 43.116,19 puncte la ora 09.53, S&P 500 - cu 0,07%, la 5.945,72 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc. au scăzut cu 1%, la 610,96 dolari la ora 09.55, cele ale Alphabet Inc., deţinătorul Google, cu 0,9%, la 195,19 dolari. Comisia Europeană analizează o posibilă revizuire a investigaţiilor asupra unor giganţi tehnologici precum Apple, Meta şi Google, după victoria în alegerile prezidenţiale americane a lui Donald Trump, potrivit unui articol publicat marţi de Financial Times, citat de Reuters.

- Titlurile Apple Inc. au consemnat un minus de 1,1%, la 235,20 dolari la ora 09.56.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,1%, la 19.488,25 puncte la ora 09.56.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după publicarea, miercuri, a cifrelor privind inflaţia din SUA.

- În acest context, titlurile companiei nipone de electronice şi semiconductori Tokyo Electron Ltd. s-au apreciat cu 3,9%, la 26.650 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 1,2% la 9.195 yeni.

- Titlurile grupului bancar Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. s-au depreciat cu 0,1%, la 1.890 yeni, cele ale Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. au urcat cu 0,2% la 3.809 yeni, după ce băncile americane au lansat sezonul raportărilor financiare.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 38.572,60 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile băncii ANZ Group Holdings Ltd. s-au apreciat cu 2,7%, la 29,98 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 2,8%, la 38,45 dolari australieni, după publicarea unor cifre solide privind piaţa muncii din ţară.

- În acelaşi domeniu, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 3%, la 155,75 dolari australieni, cele ale Westpac Banking Corp. - cu 2,5%, la 32,66 dolari australieni.

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au apreciat cu 0,1%, la 119,61 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,5%, la 39,98 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. au urcat cu 0,3%, la 18,89 dolari australieni. Preţul minereului de fier era în creştere ieri.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu1,4%, la 8.327 puncte.