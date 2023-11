Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv şi ieri, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).

• London Stock Exchange

- Acţiunile Next Plc, lanţ de magazine din Marea Britanie, s-au apreciat cu 4,3%, la 7.182 pence la ora locală 15.32, după ce acesta şi-a modificat în sens pozitiv estimările de profit.

- Titlurile Aston Martin Plc au coborât cu 11%, la 194,80 pence la ora 15.34, după ce constructorul auto de lux a raportat pierderi trimestriale peste aşteptări.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,4%, la 7.347,14 puncte la ora 15.35.

• Deutsche Börse

- Acţiunile grupului auto german Volkswagen AG au consemnat un plus de 1,4%, la 110,30 euro la ora 16.20. Compania nu are în prezent planuri privind o altă fabrică de baterii pentru vehiculele electrice, a anunţat ieri preşedintele Oliver Blume, după discuţiile de săptămâna aceasta cu oficiali guvernamentali din Cehia, anunţă Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 0,6%, la 14.895,79 puncte la ora 16.21.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au câştigat 0,3%, ajungând la 33,15 euro la ora 16.22. Încetinirea cererii pentru automobile electrice, creşterea concurenţei venite din China şi volatilitatea de pe pieţele bursiere complică planurile Renault de a lista divizia de automobile electrice Ampere, spun surse citate de Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,6%, la 6.926,30 puncte la ora 16.24.

• New York Stock Exchange

Bursele din SUA au urmat un curs pozitiv în prima parte a zilei de ieri, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Fed.

- În acest context, titlurile Citigroup Inc. au înregistrat un plus de 0,5%, la 39,68 dolari la ora locală 11.47, cele ale Bank of America Corp. - de 0,8%, la 26,54 dolari.

- Acţiunile WeWork Inc., furnizor de spaţii de coworking, au scăzut cu 50%, la 1,14 dolari la ora 11.47. Compania intenţionează să depună dosarul pentru faliment, săptămâna viitoare, anunţă Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 33.177,13 puncte la ora 11.49, S&P 500 - cu 0,6%, la 4.216,71 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Nvidia Corp., societate specializată în producerea de procesoare grafice pentru calculatoare personale, au urcat cu 2,7%, la 418,85 dolari la ora 11.50. Marţi, titlurile Nvidia au scăzut cu aproape 5%, până la un minim al ultimelor aproape cinci luni, în urma apariţiei unui raport conform căruia gigantul de inteligenţă artificială (AI) ar putea fi obligat să anuleze comenzi de cipuri avansate în valoare de 5 miliarde de dolari către China, în conformitate cu noile restricţii guvernamentale din SUA, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 12.936,29 puncte la ora 11.52.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs ascendent ieri, după ce, marţi, Banca Japoniei a decis să lase dobânda-cheie nemodificată.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 3,2%, la 7.449 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2,8%, la 1.292 yeni.

- Titlurile companiei auto Toyota Motor Corp. au câştigat 4,7%, ajungând la 2.712 yeni. Cel mai mare producător auto mondial a raportat creşterea profitului său net la 2.647 miliarde de yeni în primul semestrul al anului fiscal actual, de la 1.219 miliarde de yeni în anul anterior.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,4%, la 31.601,65 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 1,6%, la 45,19 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 2,4%, la 120,44 dolari australieni, odată cu avansul cotaţiilor minereului de fier.

- Titlurile Regal Partners Ltd. s-au apreciat cu 7,7%, la 1,88 dolari australieni. Compania de management al investiţiilor a anunţat că va prelua o cotă de 50% din Taurus SM Holdings, tranzacţie în urma căreia fondurile aflate în administrarea grupului vor atinge 8 miliarde de dolari australieni (5,07 miliarde de dolari SUA).

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Petroleum Ltd. au consemnat un plus de 1,3%, la 34,71 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - de 0,9%, la 7,74 dolari australieni, odată cu avansul preţurilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,9%, la 6.838,30 puncte.