Bursele din Europa au scăzut ieri, în majoritate, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a băncii centrale din SUA (Fed).

• Euronext Paris

- În contextul dat, acţiunile grupului bancar francez BNP Paribas SA au coborât cu 0,3%, la 51,15 euro la ora locală 16.23, cele ale Societe Generale SA - cu 1,4%, la 23,07 euro. În acelaşi domeniu, titlurile Credit Agricole SA au pierdut 0,6%, atingând 10,43 euro la ora 16.24.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,7%, la 6.433,23 puncte la ora 16.25.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG s-au apreciat cu 0,3%, la 80,18 euro la ora 16.27, cele ale Volkswagen AG au coborât cu 0,3%, la 206 euro. Datele arată că există suficient nichel şi litiu pentru a produce până la 14 milioane de vehicule electrice la nivel global în 2023, aşa că Europa ar trebui să îşi asigure mai multe materii prime ca să renunţe mai rapid la utilizarea petrolului, a informat organizaţia Transport & Environment (T&E).

- Indicele DAX a urcat cu 0,01%, la 14.041,38 puncte la ora 16.29.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei petroliere britanice BP Plc s-au apreciat cu 0,9%, la 418,05 pencce la ora locală 15.35, cele ale grupului anglo-olandez Royal Dutch Shell Plc - cu 0,9%, la 2.235 pence, odată cu avansul cotaţiilor ţiţeiului, ca urmare a faptului că Uniunea Europeană a propus ieri interzicerea tuturor importurilor de ţiţei şi produse petroliere rafinate din Rusia, măsură care să fie implementată treptat, până la finele acestui an.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,5%, la 7.521,64 puncte la ora 15.37.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, investitorii aşteptând decizia de politică monetară a Fed.

- Acţiunile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar din SUA, s-au apreciat cu 1,2%, la 124,41 dolari la ora locală 10.47, cele ale Citigroup Inc. - cu 1,9%, la 51,040 dolari.

- Titlurile producătorului de medicamente Pfizer Inc.au pierdut 1,2%, ajungând la 48,69 dolari la ora 10.49, deşi acesta a raportat marţi vânzări trimestriale peste aşteptări.

- Acţiunile companiei petroliere Exxon Mobil Corp. au urcat cu 1,8%, la 89,80 dolari la ora 10.50. Societatea a anunţat că vinde divizia de upstream din România către Romgaz, cu peste un miliard de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,03%, la 33.136,96 puncte la ora 10.51, S&P 500 a scăzut cu 0,4%, la 4.158,64 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au urcat cu 0,3%, la 159,95 dolari la ora 10.52. Grupul informatic a angajat un director de la constructorul auto Ford Motor Co. cu experienţă în domeniul ingineriei şi siguranţei automobilelor, semn că producătorul iPhone vrea să accelereze dezvoltarea unui automobil electric, conform Bloomberg.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 1,3%, la 12.402,60 puncte la ora 10.53.

• Hong Kong Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, tot în aşteptarea deciziei de politică monetară a Fed. Unele pieţe din regiune, printre care cele din China şi Japonia, sunt închise, în ţările respective fiind sărbătorită "Săptămâna de Aur".

- Acţiunile conglomeratului chinez Tencent Holdings Ltd. s-au depreciat cu 3,1%, la 368,40 dolari HK, cele ale Alibaba Group Holding Ltd., cu 3,7%, la 96,55 dolari HK, sectorul tehnologic înscriindu-se ieri pe un curs negativ.

- Indicele Hang Seng a coborât cu 1,1%, la 20.869,52 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 1%, la 32,44 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,7%, la 102,98 dolari australieni. În ziua anterioară, Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană, a decis majorarea dobânzii-cheie cu 0,25 puncte procentuale, sugerând că va recurge la măsuri similare în viitor.

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au coborât cu 0,7%, la 111,11 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,6%, la 47,40 dolari australieni, ca urmare a declinului preţului miniereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au pierdut 2,4%, ajungând la 20,12 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,2%, la 7.304,70 puncte.